Lipödem nasıl anlaşılır? Lipödem beslenmesi ve diyeti için 11 öneri

Ağrı ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösteren lipödem hakkında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Okan Yücel, beslenme önerileri sunarak, hastalığın yönetiminde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

LİPÖDEM NEDİR?

Lipödem, vücudun belirli bölgelerinde anormal yağ birikimi ile karakterize edilen bir hastalıktır. Genellikle bacaklar, kalçalar, eller veya kollar gibi uzuvlarda ortaya çıkar. Hastalık, genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilendirilse de kesin nedeni bilinmemektedir.

LİPÖDEM BELİRTİLERİ

Lipödem genellikle ağrı, hassasiyet, şişlik ve ciltte dokunulduğunda acı hissi ile kendini gösterir. Ayak bileklerinde belirgin bir şekilde sonlanan ayak bileği eldiveni görünümü de sıkça görülen bir bulgudur. Tanı genellikle klinik muayene ile konur. MR gibi görüntüleme yöntemleri bazen kullanılır.

LİPÖDEMDEN NASIL KURTULURUM?

Lipödemden tamamen kurtulmak mümkün olmasa da belirtileri yönetmek için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Kompresyon giysileri, lenf drenaj masajı ve egzersiz lipödem yönetiminde önemli rol oynar. Cerrahi müdahaleler, belirtilerin azaltılmasında etkili olabilir.

LİPÖDEM BESLENMESİ NASIL OLMALI?

Lipödem, yağ dokusu birikimi ile ilgili bir hastalık olduğundan, kilo vermek lipödemi tedavi etmez, ancak belirtileri hafifletebilir. Lipödem, genellikle kadınlarda görülen, vücudun belirli bölgelerinde anormal yağ birikimiyle karakterize bir durumdur. Bu durumun yönetimi ve belirtilerin hafifletilmesi için uygun bir diyet önem taşır.

LİPÖDEM DİYETİ İÇİN 11 ÖNERİ

1-Dengeli beslenme: Lipödem tedavisinde dengeli beslenme büyük önem taşır. Bu, sağlıklı bir şekilde kilo kontrolünü sağlamak ve vücudun doğal iyileşme süreçlerini desteklemek için gereklidir.

2-Antioksidan zengini besinler: Lipödem iltihaplanma ile ilişkilidir. Bu nedenle lipödem tedavisinde iltihap önleyici gıdalarla beslenme önemli bir rol oynamaktadır. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve iyileşmeyi destekler. Brokoli, pancar, havuç gibi renkli sebzeler ve yaban mersini, çilek, ahududu gibi meyveler antioksidanlar açısından zengindir.

3-Protein bakımından zengin besinler: Proteinler, dokuların onarımı ve yenilenmesinde önemli rol oynar. Somon, hindi, yumurta, mercimek gibi protein kaynakları tüketmek, vücudunuzun iyileşme sürecini destekleyebilir.

5-Vitamin D desteği: Bazı araştırmalar, düşük D vitamini seviyelerinin lipödem gelişimini kötüleştirebileceğini göstermektedir. Güneş ışığından yeterli miktarda D vitamini almak veya doktor önerisiyle takviye almak faydalı olabilir.

6-Küçük ve sık öğünler: Kan şekerini dengede tutmak ve metabolizmayı desteklemek için gün içinde düzenli aralıklarla beslenmek önemlidir. Bu şekilde aşırı yeme eğilimini azaltabilirsiniz.

7-Yeterli su tüketimi: Vücuttaki toksinlerin atılması ve dolaşımın desteklenmesi için günde en az 8 bardak su içmek önemlidir.

8-Azaltılmış tuz tüketimi: Tuz vücutta su tutulmasına neden olabilir, bu da lipödem belirtileri kötüleştirebilir. Tuz tüketimini azaltarak ödem oluşumunu önleyebilirsiniz.

9-Lifli gıdalar: Lifli gıdalar sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi sağlar. Bu da aşırı yeme eğilimini azaltabilir. Kepekli tahıllar, sebzeler ve meyveler lipödem diyetinin önemli bir parçası olmalıdır.

10-Egzersiz: Düzenli egzersiz lipödem tedavisinde kritik bir rol oynar. Aerobik egzersizler, direnç antrenmanı ve dolaşımı artıran hareketler belirtileri hafifletebilir ve genel sağlığı iyileştirebilir.

11-Beslenme uzmanı ile işbirliği: Lipödem diyeti kişiye özgü olmalıdır. Bu nedenle bir beslenme uzmanıyla işbirliği yapmak, bireysel ihtiyaçlarınıza uygun bir beslenme planı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Dengeli beslenme, egzersiz ve uzman rehberliği ile lipödem tedavisinde önemli adımlar atılabilir. Bu önerileri dikkate alarak, lipödem yönetimi için uygun bir beslenme planı oluşturabilir ve sağlıklı yaşamınızı destekleyebilirsiniz. Ancak, her bireyin ihtiyaçları farklı olduğundan, önerileri uygulamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.