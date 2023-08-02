Lotus tohumu (Nilüfer) faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Geleneksel Çin tıbbında “lian zi” olarak da bilinen lotus tohumları, sağlığa olan olağanüstü faydaları nedeniyle Asya mutfağında sıklıkla kullanılır. Bu küçük, oval biçimli tohumlar, büyüleyici çiçekleri ve birçok kültürde sembolik anlamı ile tanınan nilüfer bitkisinden gelir.

Nilüfer çiçeğinin merkezinde bulunan tohumlar, en iyi şekilde korunmalarını ve hazırlanmalarını sağlamak için çiçekten çıkarılarak dikkatli bir kurutma prosedüründen geçer.

NİLÜFER (LOTUS) TOHUMLARININ SAĞLIĞA FAYDALARI

1- Antioksidan bakımından zengindir

Lotus tohumlarında bol miktarda bulunan antioksidanlar, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur ve hücreleri bozulmaya karşı korur. Kalp hastalığı ve bazı kanser türleri gibi rahatsızlıkların riskini azalmaya yardımcı olduğu bilinen kaempferol ve quercetin gibi maddeler içerir.

2- Kalbe iyi gelir

Lotus tohumları, kardiyovasküler sağlığı artırmaya yardımcı olur. Kan basıncını kontrol etmeye ve kalbi sağlıklı tutmaya yardımcı olan kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olurlar. Hafif, tatlı ve çıtır tohumlar, kardiyovasküler sistemi desteklemek için keyifli bir yaklaşım olabilir.

3- Sindirimi iyileştirir

Lotus tohumları, geleneksel Çin tıbbında sindirime yardımcı olduğu için geniş çapta kabul görmüştür. Sakinleştirici ve serinletici özellikleri nedeniyle hazımsızlık ve ishal gibi mide-bağırsak sorunlarını azaltmak için idealdir. Dalağı güçlendirerek sindirim ve besin emilimini desteklemek için geleneksel Çin tıbbı ilaçlarında sıklıkla kullanılır.

4- Böbrek sağlığına yardımcıdır

Nilüfer tohumları, bu hayati organı beslediği ve güçlendirdiği düşünülen ‘böbrek toniği’ olarak kabul edilir. Genellikle yorgunluk, bel ağrısı ve sık idrara çıkma gibi böbrek problemleriyle ilişkili semptomlar için reçete edilir.

5- Uyku ve rahatlamayı teşvik eder

Lotus tohumları zihinsel ve bedensel rahatlatıcı etkilere sahiptir. Geleneksel Çin tıbbında gevşemeyi teşvik etme, kaygıyı azaltma ve uykuyu iyileştirme kapasiteleriyle bilinirler. Bir fincan nilüfer tohumu çayı veya nilüfer tohumlarıyla tatlandırılmış sıcak bir içecek, sakin ve huzurlu bir uykuya ihtiyaç duyulan anlar için mükemmeldir.

NİLÜFER (LOTUS) TOHUMLARI NASIL KULLANILIR?

Bu tohumlar, çeşitli şekillerde işlenerek kullanılırlar. En yaygın yöntemlerden bazıları şunlardır:

LOTUS ÇEKİRDEĞİ EZMESİ

Lotus çekirdeği ezmesi, Asya’da tatlılarda ve hamur işlerinde yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Lotus tohumları, bal veya hurma ile tatlandırılarak, pürüzsüz, kremsi bir kıvama getirilir. Ay çöreği, börekler ve diğer klasik Çin lezzetlerinin dolgusu genellikle lotus çekirdeği ezmesi içerir.

LOTUS TOHUMLU YULAF LAPASI

Tohumlar, yulaf ve süt ile yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Bu yulaf lapası özellikle soğuk aylarda, sindirimi uyardığı ve genel sağlığı iyileştirdiği için kahvaltıda veya atıştırmalık olarak tüketilir.

LOTUS ÇEKİRDEĞİ ÇORBASI

Lotus çekirdeği çorbası, besleyici ve yatıştırıcı nitelikleri nedeniyle popüler bir Çin tıbbı tedavisidir. Lotus tohumları, çeşitli otlar, kuru meyveler, mantar ve et veya kemik suyu ile kaynatılarak çorba yapılır.

NİLÜFER TOHUMU ÇAYI

Lotus tohumu çayı, hem sıcak hem de soğuk tüketilebilen olan basit ama enerji verici bir içecektir. Kurutulmuş nilüfer tohumları, aromasının ve sağlıklı bileşenlerin içeceğe nüfuz etmesi için sıcak suda kaynatılarak çayı yapılır. Bu çay, vücudun gevşemesine ve kaliteli bir uyku uyumasına yardımcı olan rahatlatıcı özellikleriyle bilinir.

Lotus çekirdeklerinin kalp sağlığını ve sindirimi desteklemekten böbrekleri beslemeye ve sakinliği teşvik etmeye kadar birçok faydası vardır.

NOT: Bununla birlikte, nilüfer tohumlarının birçok sağlık avantajına rağmen dikkatli kullanılması tavsiye edilir. Doğal şeker içeriği nedeniyle, diyabetli kişiler onları tüketirken kan şekerini kontrol etmelidir. Doğada serinletici olmaları nedeniyle, sindirim sorunları olan veya vücudunda soğuma eğilimi olan kişilerin bunları ölçülü tüketmesi gerekebilir.