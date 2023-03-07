Makrodaktili hastalığı nedir, tedavisi var mı? Makrodaktili neden olur?

Büyük parmaklılık olarak da adlandırılan makrodaktili nadir görülen bir hastalık. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel makrodaktili hastalığına dair merak edilenleri anlattı.

Makrodaktili nedir?

Makrodaktili el veya ayak parmaklarının bir veya birkaçının aşırı büyüdüğü nadir görülen doğumsal bir hastalıktır. Hem yumuşak doku hem de iskelet yapıda büyüme mevcuttur. Eldeki parmaklarda ayak parmaklarına göre daha sık görülmektedir. En sık işaret parmağı etkilenmektedir.

Makrodaktili belirtileri neler?

Makrodaktili anomalisi olan parmak diğer normal parmaklara göre aşırı büyük görülmektedir. Statik ve ilerleyici makrodaktili tipleri mevcuttur. İlerleyici tipte, makrodaktili olan parmaklardaki büyüme normal parmaklara göre daha hızlıdır. Sıklıkla muz şeklinde parmak oluşturan açısal deformiteler görülür. Deri ve tırnakta kalınlaşmalar meydana gelebilir.

Makrodaktili nedenleri

Makrodaktilinin kesin nedeni bilinmemektedir. Bilinen bir genetik geçiş yolu yoktur ancak son yapılan çalışmalarda aşırı büyüme bozukluğu olan durumda bazı genetik mutasyonlar gösterilmiştir. Genellikle tek başına görülmek ile birlikte bazı sendomlar ile birlikte de görülebilmektedir.

Makrodaktili tanısı nasıl konur?

Tanısı fizik muayene ile konmaktadır. Tanı ve tedaviye yardımcı olması amacıyla düz grafi ve nadiren MRI gibi radyolojik tetkikler de kullanılmaktadır.

Makrodaktili tedavisi nedir?

Makrodaktili tedavisinde amaç parmak fonksiyonunu ve estetiğini iyileştirmektir. Hafif vakalar gözlenebilir. Şiddetli vakalarda cerrahi tedavi gerekmektedir. Cerrahi tedavide yumuşak doku hacim küçültme ameliyatları, kemik açısal düzeltme ve küçültme ameliyatları, kemiğin büyümesini durdurma ameliyatları (epifizyodez), eklemlerin dondurulması (artrodez) ve amputasyon gibi farklı cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir. Çoğunlukla birden fazla cerrahi işlemi aynı anda yapmak gerekmektedir.