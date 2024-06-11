Maksimum fayda için sarımsağı çiğnemeli mi yutmalı mı?

Sarımsak, sağlık açısından potansiyel yararları nedeniyle övülen bir mutfak ve tıbbi güç merkezidir. Kendisine eşsiz bir tat ve güçlü bir koku veren allisin bileşiği açısından zengindir. Sarımsak antimikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve bu sayede bağışıklık sistemi için süper bir besin sınıfına girer. Sarımsak sadece kalp sağlığına iyi gelmez, aynı zamanda kronik durumların yönetilmesine ve genel sağlığın iyileştirilmesine de yardımcı olur. Yemek pişirmede yaygın olarak kullanılmasına rağmen, aç karnına sarımsak yemenin vücuda bazı harika faydaları olabilir. Ancak sarımsağın en iyi faydalarından yararlanmak için sarımsağı yutmanız mı yoksa çiğnemeniz mi gerektiğini merak ettiniz mi?

SARIMSAĞIN FAYDALARI

1. Öksürüğü veya soğuk algınlığını uzak tutar



Çiğ sarımsak tüketmek öksürük veya soğuk algınlığı gibi enfeksiyonları önleyebilir. Aç karnına iki diş ezilmiş sarımsak yiyerek bağışıklığınızı yüksek tutabilirsiniz. Sarımsağın güçlü kokusu bile çocuklarda ve bebeklerde enfeksiyon veya alerjileri uzak tutma potansiyeline sahiptir. Beslenme uzmanı Avni Kaul, sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip gibi yaygın hastalıkların önlenmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

2. Kardiyovasküler sağlığı destekler

Uzmanlar, sarımsağın kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmeye destek vererek kalp hastalığı riskini azalttığını söylüyor. Sarımsakta bulunan allisin, LDL'nin (kötü kolesterol) oksitlenmesini durdurmada önemli bir rol oynar. Bu, kolesterol seviyelerini düşürür ve kalp sağlığını iyileştirir. Sürekli sarımsak tüketimi kan pıhtılarının oluşumunu engeller. Aynı zamanda kan basıncını düşürür, bu da onu hipertansiyonu olan hastalar için bir süper besin haline getirir.

3. Antiinflamatuar özellikler

Uzmanlar, sarımsağın antiinflamatuar bileşenlerinin inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabileceğini ve artrit gibi rahatsızlıkları olan insanlara fayda sağlayabileceğini söylüyor. Sindirim sorunları yaşayan kişiler, çiğ sarımsağı beslenmelerine dahil ederek bu sorunlardan kurtulabilirler. Bağırsakların işleyişini iyileştirir ve iltihabı azaltır. Çiğ sarımsak tüketmek aynı zamanda bağırsak kurtlarından kurtulmanıza da yardımcı olur. En iyi yanı ise sarımsağın bağırsaktaki iyi bakterilerin üretimini arttırırken kötü bakterileri yok etmesidir.

4. Antioksidan özellikler

Sarımsak, oksidatif hasara karşı koruma sağlayan ve kronik hastalık riskini azaltan antioksidanlara sahiptir. Sarımsak vücutta serbest radikallerin üretimini engeller ve DNA'nın zarar görmesini önlemeye yardımcı olur. Sarımsaktaki çinko varlığı bağışıklığı artırır. C vitamini ayrıca enfeksiyonlardan korunmaya da yardımcı olur. Ayrıca antimikrobiyal özellikleri göz ve kulak enfeksiyonlarına karşı da faydalı olabilir.

5. Detoksifikasyon

Sarımsak, vücudunuzdaki ağır metallerin, özellikle de kurşunun detoksifikasyonuna yardımcı olur, böylece organları hasardan korur. Günlük yaşamda farkında olmadan tükettiğimiz vücuttaki istenmeyen toksinlerden kurtulmaya yardımcı olur.

6. Kilo kaybı

Sarımsak vücutta ısı üretim sürecini arttırır ve daha fazla yağın yakılmasına yol açar ve aynı zamanda LDL'yi (kötü kolesterol) düşürür.

SARIMSAĞI ÇİĞNEMELİ Mİ, YUTMALI MI?

Sağlığa olan faydaları nedeniyle sarımsağı tüketmenin en iyi yolu, onu ezdikten veya doğradıktan sonra çiğ olarak yemek ve 10 dakika bekletmektir. Bu, sarımsağın sağlık yararlarının çoğundan sorumlu olan bileşik olan allisin'i aktive eder.

Sarımsağı pişirmek faydalı bileşiklerini azaltabilir ancak hafifçe pişirmek yine de bazı avantajlar sağlayabilir. Çiğ sarımsak yemek, bağışıklık sistemini güçlendirici, antiinflamatuar ve kardiyovasküler faydalarını en üst düzeye çıkarır. Güçlü tadını azaltmak için çiğ sarımsağı bal ve zeytinyağıyla karıştırabilir veya salatalara ve soslara katabilirsiniz. Uzmanlar, bu yöntemin sarımsaktan en güçlü sağlık yararlarını almanızı sağlayacağını söylüyor.

Sarımsak çiğnemeli mi yoksa yutmalı mı? "Sarımsak çiğnemek, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahip allisin gibi faydalı bileşiklerin salınmasına neden olur. Ayrıca sarımsağın lezzetini ve aromasını da artırır. Sarımsak dişlerini bütün olarak yutmak yine de sağlık açısından faydalar sağlayabilir ancak aktif bileşenlerin salınımı daha az verimli olur. Sağlığa maksimum fayda sağlamak için, güçlü tadı ve kokusu bazılarına itici gelse de çiğneme tercih edilir.