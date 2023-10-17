Mandalinanın faydaları nelerdir? Bir mandalina kaç kaloridir?

Bu güçlü küçük meyve, cilt sağlığı, yara iyileşmesi ve uygun bağışıklık fonksiyonu için önemli olan C vitamini için günlük ihtiyacınızın dörtte birinden fazlasını sağlar.

Mandalinada ayrıca önemli mineraller de buulunur. Zengin bir bakır kaynağı olmasalar da çoğu meyveden daha fazla bakır içerirler. Bakır, kırmızı kan hücresi üretimine ve demir emilimine yardımcı olduğundan sağlık için gereklidir. Böylece oksijenin dokularınıza taşınmasına yardımcı olur.

Bir orta boy (88 gram) mandalina, vitamin ve minerallerin yanı sıra lif açısından günlük ihtiyacınızın %8'ini karşılar. Lif, sindirime yardımcı olan ve hatta diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlık riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilecek yararlı bağırsak bakterilerinizi besler.

MANDALİNANIN FAYDALARI

Antioksidanlar açısından zengin

Mandalina flavonoidler gibi sağlığı artıran bitki bileşikleri açısından zengindir. Flavonoidler gıdalarda kolaylıkla bulunur. Bunlar vücudunuzu, aksi takdirde oksidasyona yol açabilecek serbest radikallerin dengesizliğine karşı korumaya yardımcı olan bir tür antioksidandır. Oksidasyon yaşlanmayı ve kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıkların başlangıcını teşvik edebilir.

Flavonoidlerin kansere karşı korunmaya yardımcı olabileceği bir başka yol da, kanser büyümesini destekleyen genleri baskılamak ve kanseri teşvik eden bileşikleri etkisiz hale getirmektir.

Ancak bu etkileri elde etmek için ne kadar narenciye yemeniz gerektiğini belirlemek için insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Yüksek C vitamini içeriği göz önüne alındığında mandalina bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. C vitamini, bağışıklık hücrelerinizin oksidatif hasara karşı savaşma işlevini artıran bir antioksidandır. Aynı zamanda zararlı mikropların ölümünü de teşvik eder.

Üstelik cilt ve doku bütünlüğünü iyileştirir. Aslında yüksek dozda C vitamini takviyesi bazı durumlarda yara iyileşme süresini kısaltabilir.

Bağırsak sağlığını korur

Lif sindiriminize fayda sağlar. Çözünür ve çözünmez olmak üzere iki biçimde bulunur. Mandalina dahil turunçgiller özellikle çözünür lif açısından zengindir. Çözünür lif, sindirim sisteminizde bir jel oluşturur. Bu, dışkıyı yumuşatmak için bağırsaklarınıza su çeker ve potansiyel olarak bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

Mandalinalarda ayrıca bir miktar çözünmeyen lif bulunur. Aslında diğer birçok meyveden daha fazla bu tür lif içerirler. Çözünmeyen lif parçalanmadan bağırsaktan geçer. Her iki lif türü de kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilidir ve hatta kilo vermenize yardımcı olabilir.

Böbrek taşı riskini azaltabilir

Büyük bir popülasyon çalışması, mandalina gibi turunçgiller açısından zengin bir beslenmeyi, vücudunuzun idrarla attığı kristalize mineraller olan böbrek taşı riskinin azalmasıyla ilişkilendirmiştir. İdrardaki düşük sitrat seviyeleri belirli türdeki böbrek taşlarının oluşmasına neden olabilir. Neyse ki düzenli olarak narenciye tüketmek sitrat seviyenizi artırabilir, bunun da böbrek taşı riskinizi azalttığı düşünülmektedir.

Yine de bu ilişki kesin sonuçlara varılmadan önce daha fazla araştırma yapılmasını gerektiriyor.

MANDALİNA NASIL SAKLANMALI?

Bütün mandalinaları oda sıcaklığında 1 haftaya kadar saklayabilirsiniz.

Kabukları soyulduktan sonra buzdolabında saklanmaları gerekir. Buzdolabında saklanan bütün mandalinalar 6 haftaya kadar saklanabilir; hatta bazı insanlar onları soğuk yemeyi tercih eder.

Mandalinaların ince kabuklu olduğu ve %85'inin su olduğu göz önüne alındığında, 0°C'nin (32°F) altındaki dondurucu sıcaklıklarda pek iyi olmazlar. Size kolaylık sağlamak için bunları önceden soyabilir ve bölümlere ayırabilirsiniz. Bunlar ayrıca buzdolabında kapalı bir kapta veya torbada saklanmalıdır.

MANDALİNA BESİN DEĞERLERİ

Bir orta boy mandalina (88 gram) aşağıdaki besin maddelerini içerir:

Kalori: 47

Karbonhidrat: 12 gram

Protein: 0,7 gram

Yağ: 0,3 gram

Lif: 2 gram

C Vitamini: Günlük Değerin (DV) %26'sı

Magnezyum: DV'nin %2,5'i

Potasyum: DV'nin %3'ü

Bakır: DV'nin %4'ü

Demir: DV'nin yaklaşık %1'i