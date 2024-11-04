Migreni hafifletmeye yardımcı olacak 9 yiyecek ve içecek

Migrenler, özellikle başın bir tarafında çok fazla ağrıya neden olabilir. Onları tedavi etmek veya önlemek için sadece ilaçlara güvenmemelisiniz. Daha başlamadan durdurmak için sağlıklı yeme ve içme alışkanlıklarına odaklanın. Işıksız sessiz bir odada dinlenirken, biraz chia tohumu, badem veya bitki çayı içtiğinizden emin olun. Migreni yönetmek için bazı yiyecek ve içecekleri ekleyebilirsiniz ancak hepsi yardımcı olmaz. Turşu, çikolata veya kafein gibi bazı yiyecekler bile migreni tetikleyebilir. Yapılacak en iyi şey tetikleyicileri tespit etmek ve onları beslenmenizden çıkarmaktır.

MİGREN NEDİR?

Migren, genellikle çok kötü bir baş ağrısı gibi hissedilen yaygın bir tıbbi rahatsızlıktır. Çoğunlukla başınızın bir tarafında zonklayan bir ağrınız vardır. Migren, aşağıdaki gibi başka semptomlara da neden olabilir:

Çok yorgun hissetme

Esneme

Belirli yiyecekleri isteme

Susama hissi

Ruh hali değişiklikleri

Boyun tutulması

Daha sık idrara çıkma

Ayrıca mide bulantısı ve kusma yaşayabilirsiniz.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne göre migrenin bazı semptomları baş ağrısı başlamadan iki gün önce başlayabilir ve baş ağrısı geçtikten sonra sona erebilir.

MİGREN TETİKLEYİCİLERİ: MİGRENİ OLANLARIN YEMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

Diyetisyen Varsha Gorey, "Bazı yiyecek ve içecekler migreni daha da kötüleştirebilir" diyor.

Turşu gibi eskitilmiş ve fermente edilmiş yiyecekler: Turşular lezzetli olsa da genellikle migreni tetikleyebilen tiramin ve tuz açısından zengindir. Scientific Reports'ta yayınlanan Şubat 2024 tarihli bir çalışmada, turşuların migren tanısıyla önemli ölçüde ilişkili olduğu bulundu.

Baharatlı yiyecekler: Kırmızı biberler ve acı baharatlar lezzetli yemekler yapmak için yaygın olarak kullanılır, ancak migreni tetikleyebilirler.

Kafeinli içecekler (çay, kahve): Çok fazla kafein ağrılı baş ağrılarına yol açabilir. 2020'de Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, migreni olan kişiler günlük 200 mg kafeini geçmemelidir.

Çikolata: Çikolatalı barfi ve çikolatalı ladoo gibi çikolatalar veya Hint tatlıları baş ağrısına neden olabilen kafein ve beta-feniletilamin içerir.

İşlenmiş etler: Sosisler ve sosisler koruyucu madde olan ve migreni tetikleyebilen sodyum nitrat içerebilir.

Yapay tatlandırıcı: Aspartam, bazı kişilerde migreni tetikleyebilen yapay bir tatlandırıcıdır.

Uzman, "Yiyecek tüketiminden sonra migren atakları değişken zamanlamalara sahip olabilir, genellikle birkaç saat ile 72 saat arasında," diyor. Eski turşular ve işlenmiş atıştırmalıklar gibi belirli yüksek tiraminli yiyecekler migreni daha hızlı tetikleyebilirken, baharatlı veya şekerli yiyeceklerin etkileri gecikebilir. Değişkenlik, kişisel tetikleyici zamanlamalarını belirlemek için bir migren günlüğünün önemini vurgular. Ne yediğinizi ve içtiğinizi kaydetmek ve semptomların ne zaman ortaya çıktığını not etmek, kalıpları tespit etmenize ve diyetinizi ayarlamanıza yardımcı olabilir.

MİGRENE İYİ GELEN 9 YİYECEK VE İÇECEK

1. Ispanak



Bu sebze, kan damarlarını gevşeten ve sinirlerin aşırı uyarılmasını önleyen magnezyum açısından zengindir. Frontiers In Nutrition'da yayınlanan 2023 tarihli bir çalışmada, ıspanak da dahil olmak üzere bitki bazlı bir diyetin uygulanmasının baş ağrısı sıklığının önemli ölçüde azalmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Ispanağı sandviç ve salata gibi yemeklerde deneyin. Ispanak ayrıca ekstra bir magnezyum desteği için sabah smoothielerine veya çorbalarına da eklenebilir.

2. Keten tohumları ve chia tohumları

Uzman, "Bu sağlıklı tohumlardaki Omega-3 yağ asitleri, kan damarı daralmasına karşı koruma sağlayan ve şiddetli baş ağrısı sıklığını azaltan iltihap önleyici özelliklere sahiptir" diyor. Smoothielerinize keten tohumları ekleyebilirsiniz. Islatılmış chia tohumları veya keten tohumları içeceklere eklenebilir veya meyvelerin üzerine serpilebilir.

3. Tam tahıllar

Tam tahıllardaki yavaş salınan karbonhidratlar, migreni önlemede önemli bir faktör olan kan şekerinin sabit kalmasına yardımcı olur.

4. Zerdeçal

Zerdeçal, yaygın tetikleyiciler olan oksidatif stresi ve iltihabı azaltan kurkumin adı verilen aktif bir bileşik içerir. Kurkumin, migreni önlemenin yanı sıra kontrol altına almak için de umut vadeden bir aday olabilir. 2023'te Biomedicine & Pharmacotherapy'de yayınlanan araştırmaya göre, anti-inflamatuar, anti-protein agregat ve antioksidatif etkileri nedeniyle faydalı olabilir. Sakinleştirici etkiler için zerdeçalı körilere veya hatta akşamları altın sütüne ekleyin.

5. Zencefil

Zencefil, yaygın bir semptom olan mide bulantısını azaltmaya yardımcı olur. The Journal Of Clinical Psychiatry'de yayınlanan 2021 tarihli bir çalışmada, zencefilin migrenle ilişkili mide bulantısı ve kusma riskini azaltmada yardımcı olduğu bulundu. Sebze körilerine veya çaya taze zencefil ekleyin. Zencefil çayı, anında rahatlama için doğrudan tüketilebilir.

6. Balkabağı çekirdeği

Gorey, "Magnezyum açısından zengin balkabağı çekirdekleri, kan damarlarının gevşemesini destekleyerek şiddetli baş ağrılarının başlamasını önler" diyor. Hafifçe kavurup biraz tuzla tüketin. Bu sağlıklı çekirdekleri salatalarınıza veya smoothielerinize de ekleyebilirsiniz.

7. Muz

Potasyum ve B vitamini açısından zengin olan muzlar, kan şekerini dengeler ve sinir hassasiyetini azaltır. Bu meyveyi hızlı bir atıştırmalık olarak tüketin veya smoothie yapmak için kullanın. Sabah yulaf lapası veya tahıl gevrekleriyle de tüketebilirsiniz.

8. Badem

Bademler, kas gerginliğini azaltan ve sinir sağlığını destekleyen magnezyum sağlar. Birkaç bademi bir gece suda bekletin ve ertesi sabah yiyin.

9. Bitki çayları

Uzman, "Nane ve papatya gibi bitki çayları stresi azaltır ve kan damarlarını gevşetir, stres kaynaklı migrenlere iyi gelir" diyor. Sabahları bitki çayınızı yudumlayın. Akşamları bir fincan bu çayı içmek de migren ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.