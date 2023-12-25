Mısır'ın faydaları nelerdir? Mısır yemenin en sağlıklı yolu nedir?

Sokaklarda genellikle yaz aylarında sıklıkla mısır satıcılarıyla karşılaşırız. Bu popüler sokak yemeği, aynı zamanda doyurucu ve sağlıklı olan lezzetli atıştırmalıklardan biridir. Lif, karbonhidrat ve protein açısından da oldukça zengindir. Magnezyum, fosfor ve potasyum gibi temel minerallerin yanı sıra A, B ve C vitaminlerini de içerir. Yani mısırın sağlığa faydalarının listesi sizi şaşırtmamalı!

MISIRIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Diyetisyen Ekta Singhwal, mısırın lif, vitamin ve mineraller gibi iyi bir temel besin kaynağı olduğunu ve genel sağlığa büyük katkıda bulunduğunu söylüyor.

1. Mısır sindirim sağlığını iyileştirebilir

Mısırdaki lif sindirime yardımcı olur ve bağırsak düzenliliğini destekler. Kabızlığın önlenmesine de yardımcı olabilir.

2. Mısır kalp sağlığına iyi gelir

Mısır antioksidanlar içerir ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Diyetisyen Singhwal, bunun kalp hastalığı riskini azaltabileceği anlamına geldiğini söylüyor.

3. Mısır yemek size enerji artışı sağlayabilir

Mısırda bulunan karbonhidratlar hızlı bir enerji artışı sağlar. Bu da onu aktif insanlar için uygun bir seçim haline getiriyor.

4. Göz sağlığını iyileştirir

Mısır, göz sağlığını desteklemek için gerekli olan antioksidanlar olan lutein ve zeaksantin içerir. Bu antioksidanlar nedeniyle yaşa bağlı makula dejenerasyonu riski azalabilir.

5. Kilo kontrolüne yardımcı olur

Mısırdaki lif içeriği tokluk hissini arttırarak onu sağlıklı bir atıştırmalık haline getirir. Bu, genel kalori alımını azaltarak kilo yönetimine yardımcı olur.

6. Mısır cilt sağlığını iyileştirebilir

Mısır antioksidan ve vitamin kaynağı olduğundan sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Potansiyel olarak yaşlanma belirtilerini önler.

7. Mısır bağışıklık desteği sağlar

Singhwal, mısırdaki C vitamini gibi vitaminlerin bağışıklık sistemini desteklemede rol oynadığını söylüyor. Bu vücudun hastalıklara karşı savunmasına yardımcı olur.

8. Anemi riskini azaltır

Mısır, demir eksikliği anemisini önlemek için gerekli olan demir içerir. Demir düzeyi düşük olan kişiler için özellikle önemlidir.

MISIR YEMENİN EN SAĞLIKLI YOLU NEDİR?

İster kavrulmuş ister koçanda buharda pişirilmiş mısır olsun, onu yemenin birçok yolu vardır. Ancak mısır yemeden önce akılda tutulması gereken bazı şeyler var.

1. İşlenmiş mısırdan kaçının

Mısır süslü kutularda gelebilir ancak işlenmiş mısır ürünleri yerine bütün mısır tanelerini tercih etmek daha sağlıklıdır.

2. Doğru pişirme modunu seçin

Mısırı buharda pişirebilir, kızartabilir, ızgarada pişirebilir veya haşlayabilirsiniz; her türlü lezzetli olacaktır. Mısırı kızartmayın, aksi halde besin değerlerini korumak zor olacaktır.

3. Sağlıklı baharatlar

Bir satıcıya uğradığınızda ve daha fazla tereyağı, toz biber veya tuz istediğinizde sağlığınıza dikkat edin. Aşırı tereyağı ve tuz, kilonuz ve kalbiniz için iyi değildir. Bunun yerine otlar ve baharatlarla baharatlamayı deneyin.

Mısır yemenin herhangi bir yan etkisi var mı?

Diyetisyen Ekta Singhwal, dengeli beslenmenin bir parçası olarak mısırın tadını çıkarmanız ve ölçülü yemeniz gerektiğini söylüyor. Ayrıca bireysel beslenme ihtiyaçlarını ve sağlık koşullarını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Çok fazla mısır yerseniz bazı yan etkilerle karşılaşabilirsiniz.

1. Kan şekerinde ani yükseliş

Mısır iyi miktarda nişasta içerdiğinden kan şekeri seviyenizi yükseltebilir. Bu nedenle şeker hastalarının daha dikkatli olması ve daha az mısır yemesi gerekiyor.

2. Şişkinlik

Lif bağırsak sağlığınız için iyidir ancak fazlası şişkinliğe veya gaza neden olabilir. Vücudunuz lifleri tam olarak sindiremediği için bu sorunlara neden olabilir.

3. Aşırı kalori

Çok fazla mısır aşırı kalori alımına katkıda bulunabilir. Çok fazla kalori yemek, kilo verme yolculuğunda olanlar için kötü bir haber.

4. Alerji

Singhwal, nadir görülen bir mısır alerjisi vakasının olabileceğini söylüyor. Bu, kırmızı ve kaşıntılı deri şişlikleri, kusma, ishal veya burun akıntısı gibi olumsuz reaksiyonlara neden olabilir.