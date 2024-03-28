Mononükleoz: Öpücük hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl geçer?

Öpüşmek mutluluk hormonlarınızı artırabilir ve sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir. Ancak aynı zamanda bakteri ve virüsün bulaşmasına da neden olabilir. Mononükleoz veya monoya öpücük hastalığı denmesinin bir nedeni var. Bundan sorumlu olan virüs genellikle tükürük yoluyla yayılır. Oldukça yaygındır ve farklı yaş gruplarındaki insanları etkileyebilir. Ancak genellikle gençlerde ve genç erişkinlerde görülür. Mononükleoz veya mono belirtilerini öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

MONONÜKLEOZ NEDİR?

Mononükleoz, tipik olarak tüm popülasyon gruplarında yaygın olarak yayılan Epstein-Barr virüsünün (EBV) neden olduğu viral bir enfeksiyondur. StatPearls'da yayınlanan 2023 tarihli bir araştırmaya göre çoğunlukla 15 ila 24 yaş arasındaki kişilerde yaygındır.

ÖPÜCÜK HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Dahiliye uzmanı Dr Ajay Nair, mononükleozun birincil nedeninin herpesvirüs ailesinin bir üyesi olan EBV olduğunu söylüyor. EBV oldukça bulaşıcıdır ve tükürük, mukus ve bazen de gözyaşı yoluyla yayılabilir. Enfekte bir kişiyle öpüşmek veya mutfak eşyalarını paylaşmak gibi yakın temas, bulaşmayı kolaylaştırabilir. Ayrıca mono öksürme, hapşırma veya diş fırçası veya gözlük gibi kişisel eşyaların paylaşılması yoluyla da yayılabilir.

ÖPÜCÜK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mono semptomlarının ortaya çıkması dört veya altı hafta sürebilir. İşte işaretlerden bazıları...

1. Aşırı yorgunluk

Yorgunluk, mono hastalığının yaygın bir belirtisidir ve bunaltıcı olabilir; genellikle haftalarca, hatta aylarca sürebilir. Uzman, günlük aktivitelere müdahale edebileceğini ve dinlendikten sonra bile düzelmeyebileceğini söylüyor.

2. Boğaz ağrısı

Mono, yutmayı acı verici hale getirebilecek şiddetli boğaz ağrısına neden olabilir. Boğaz kırmızı ve şiş görünebilir ve bademciklerin üzerinde beyaz lekeler veya irin bulunabilir.

3. Şişmiş lenf düğümleri

Özellikle boyun ve koltuk altlarındaki lenf düğümleri büyüyebilir ve hassaslaşabilir. Dr Nair, bu şişmenin vücudunuzun viral enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisi olduğunu söylüyor.

4. Ateş

Mono hastalarında düşük dereceli ateş yaygındır ve birkaç gün veya hafta boyunca devam edebilir. Vücudun sıcaklığı, bağışıklık sisteminin virüsle savaşmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının bir işaretidir.

5. Baş ağrısı

Mono hastası olan birçok kişinin hafif veya şiddetli olabilen baş ağrıları vardır. Bu baş ağrılarına yorgunluk ve kas ağrıları gibi başka semptomlar da eşlik edebilir.

6. Kas ağrıları

Mono vücutta genel kas ağrılarına ve zayıflığa neden olabilir. Bu semptomlar genel yorgunluk hissine katkıda bulunabilir.

7. Döküntü

Uzman, bazı durumlarda mono'nun, özellikle de kişi antibiyotiklerle tedavi ediliyorsa, kırmızı, sivilceli döküntülere neden olabileceğini söylüyor. Döküntü tipik olarak kaşıntılı değildir ve uzuvlarda veya gövdelerde küçük, düz, pembe lekeler şeklinde görünebilir.

MONO NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Fizik muayene ve birkaç test öpüşme hastalığının teşhisinde yardımcı olabilir.

Doktor şişmiş lenf düğümleri gibi semptomları kontrol etmek için fizik muayene yapabilir.

Monospot testi veya EBV antikor testi gibi kan testleri, Epstein-Barr virüsüne yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikorların varlığını tespit edebilir.

ÖPÜCÜK HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

Uzman, mono için spesifik bir tedavi bulunmadığından tedavinin semptomları yönetmeye ve vücudun doğal olarak iyileşmesine izin vermeye odaklandığını söylüyor.

Ateşinizi düşürmek ve rahatsızlığı gidermek için dinlenmeniz, sıvı tüketmeniz ve ibuprofen veya asetaminofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesicileri almanız söylenebilir.

Ağır vakalarda şişliği ve iltihabı azaltmak için doktorunuz tarafından kortikosteroidler reçete edilebilir.

ÖPÜCÜK HASTALIĞINDAN KURTULMAK NE KADAR SÜRER?

Mono'nun iyileşme süresi kişiden kişiye değişir ancak genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar değişir. Yorgunluk ve boğaz ağrısı gibi semptomlar birkaç hafta içinde düzelebilirken, yorgunluğun birkaç ay devam etmesi alışılmadık bir durum değildir.

BİR KİŞİ TEKRAR ÖPÜCÜK HASTALIĞINA YAKALANABİLİR Mİ?

Bir kişi Epstein-Barr virüsü ile enfekte olduğunda ve öpücük hastalığı geliştirdiğinde, genellikle ömür boyu bağışıklık kazanır ve öpüşme hastalığına tekrar yakalanma olasılığı düşüktür. Bununla birlikte, nadir de olsa, virüsün yeniden etkinleşmesi durumunda semptomların tekrar yaşanması mümkündür.

Monoya yakalanma riskini azaltmak için, enfekte kişilerle yakın temastan kaçının, ellerinizi sık sık yıkamak gibi iyi hijyen kurallarına uyun, kişisel eşyaları paylaşmaktan kaçının ve partnerinizde mono belirtileri varsa öpüşmekten kaçının.