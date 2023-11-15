Muz kaç kalori? Muz kilo aldırır mı? Diyette muz yenir mi?

Muz, kendine has tadı bulunan, dünyada en çok tüketilen meyve çeşitlerinden birisi. İçerisinde şeker bulundurması nedeniyle tereddütle tüketilen muzun kilo yapıp yapmadığı merak ediliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Muz kaç kalori?

Ortalama bir muz yaklaşık 118 grama tekamül eder bu da 105 kkal enerji vereceği anlamına gelir .

Muzun besin değerleri neler?

Muz besin değeri açısından çok zengin bir besindir. İçerisinde; 88,4 gram su, 27 gram karbonhidrat,1,29 gram protein, 0,389 gram yağ ve 3,95 g diyet lifi bulunur. Ayrıca içerisinde aşağıdaki vitamin ve mineraller bulunmaktadır;

C vitamini, Niasin, Pantotenik asit , B6 vitamini, Folat, Kolin, A vitamini, K vitamini Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Fosfor, Demir, Selenyum bulunur.

Muzun faydaları neler?

İçerdiği yoğun potasyum sebebiyle kan basıncını dengeler, bu şekilde hipertansiyonun hastaları tansiyonunun dengelemek için kullanabilir. Potasyum kan basıncını düzelttiğinde kalp sağlığı da otomatik korunmuş olur .

İçerdiği antioksidan sebebiyle astıma çok iyi gelir. Bu sebeple çocukluk çağında hırıltı yaşayan çocukların hırıltısını düzeltme de etkilidir.

İçerisinde bulunan lektin sebebiyle kanserden korunmada kalkan görevi görür.

İçerisinde bulunan su ve lif sayesinden sindirim sistemini çalıştırır ve bu sayede sindirim sistemi güçlenir.

İçerisinde bulunan su ve lif sayesinden sindirim sistemini çalıştırır ve bu sayede sindirim sistemi güçlenir. Triptofan aminoaisti bilişsel ve mantık sağlık üzerinde olumlu etkileri olan bir aminoasittir bu aminoasit muz da çok miktarda bulunur. Bu sebeple mental sağlığa da olumlu etkileri vardır. Öğrenme ve hatırlama yeteneklerinin güçlendirilmesi, konsantrasyon gücünün korunması gibi açılardan da muz tüketimi fayda sağlayabilir.

İçerdiği enzimler ve vitaminler sayesinde kas hipertrofisinde etkilidir.

Kan şekerinin ani yükseltmesi sebebiyle premenstrual sendrom döneminde kadınları rahatlatarak bu dönemi hafif geçirmelerini sağlar.

Muz kilo aldırır mı?

Glisemik indeksi çok yüksek olması sebebiyle kan şekerini çok hızlı yükseltir. Ayrıca içerisinde nişasta oranı yüksek ve buna bağlı olarak da kalorisi yüksek bir besindir. Bu da porsiyon kontrolü yapılmadan tüketildiğinde kilo aldıracağının göstergesidir.

Diyette muz yenir mi?

Kişinin durumuna ve değerlerine göre gerekliyse tabi ki yenir.

Günde ne kadar tüketmek gerekir?

Günde normal bir birey için 1 adet yeterlidir.

Zararları var mı?

Şeker hastalarının, obez bireylerin ve hipotansiyomları olanın dikkatli tüketmesi gerekmektedir.