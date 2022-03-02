Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli ürünleri açıklamasının ardından bazı peynir, tereyağ, yoğurt gibi ürünlerde Natamisin'e rastlandığı görüldü. Peki Peki Natamisin nedir, nerede kullanılır? Zararları neler?

NATAMİSİN NEDİR, NE İŞE YARAR?

Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre; süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi olan natamisin antibiyotiği raf ömrünün artırılmasını sağlamaktadır. Günlük vücuda alım miktarı 0.3 mg/kg vücut ağırlığıdır. Fazla miktarda kullanıldığında toksik etkisi olmamasına rağmen insan sağlına zararları olabilmektedir.

NATAMİSİN NERELERDE KULLANILIR?

Natamisin özellikle Peynirlerde ve Sosis ve sucuklarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Natamisin ürünlere püskürtme sistemiyle ya da direkt ürün içine ilave edilerek kullanılabilir.

NATAMİSİNİN ZARARLARI NELER?

Gıdalarda küf bulunması, insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Küfler, çok düşük sıcaklıklarda bile, yüksek toksik maddeler (mikotoksin) üretebilirler. Bu mikotoksinlerin bazıları kanserojen özelliklere sahiptir. Bu maddeler gıdanın içine dağılırlar ve yüzeydeki küfler dikkatlice temizlense dahi, bu mikotoksinler gıdadan arındırılamaz. Bu nedenle, kesin olarak küf gelişmesini engelleyici etkin yöntemler gerekmektedir.

Natamisin Hücre zarında steroller ile, özellikle ergosterol ile birleşerek, hücrenin geçirgenlik mekanizmasını tahrip eder. Bu durumda hücreden katyon sızıntısı nedeniyle, hücre içindeki pH da hızlı bir düşme oluşur.

Natamisin, gıda maddelerinde görülen tüm küf ve mayalara karşı çok etkilidir ve bunların bozulmasına neden olur. Bakterilere karşı herhangi bir etkinliği yoktur. Bu nedenle, et ve süt ürünlerindeki olgunlaşma aşamalarına herhangi bir etkisi olmaz.