Gıdada taklit ve tağşiş yapan 371 firmanın 559 parti ürünü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edildi. Bakanlık bazı markaların; vitaminli gazlı içecekler, özel karışım bitki çayları, çözülebilir kahve, erkekler için çikolata, bitkisel karışımlı çikolata, enerji çikolatası, enerji içeceği ve erkekler için enerji içeceği gibi türlerde üretilmiş ürünlerinde sildenafil kullanıldığı açıklandı. Peki Sildenafil nedir, ne işe yarıyor? Zararları neler? İşte yanıtı…

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, normalde iktidarsızlık ve erektil disfonksiyon gibi erkek cinsel fonksiyon problemlerinin tedavisinde kullanılan bir madde. Erkek cinsel organına kan akışının artırılmasını hedefler. Vücuda alındığı zaman söz konusu semptomları bastırmak amacıyla kullanılır.

SİLDENAFİL’İN ZARARLARI NELERDİR?

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: