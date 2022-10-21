Neden düzenli olarak ılık su içmelisiniz? İşte şaşırtıcı 7 neden

Sağlıklı olmak kolay olsaydı güzel olmaz mıydı? Karmaşık tarifler veya uzun içerik listeleri olmadan mı? Sizde iyi bir haberimiz var! Bazen gerçekten çok basit olabilir. Örneğin ılık suyla. Fitforfun.de yer alan habere göre çok fazla çaba harcamadan vücudunuz için iyi bir şey yapabilirsiniz. Size ılık suyun yedi faydasını anlatıyoruz...

1. Detoks yapmanın en kolay yolu

Geleneksel Çin Tıbbının takipçileri detoksifikasyon için her zaman ılık su kullanmıştır. İçeceğin artan sıcaklığı nedeniyle vücuttaki zararlı maddeler daha kolay çözülebilir ve uzaklaştırılabilir.

2. Metabolizma ve sindirim uyarılır

Ilık su metabolizmayı ve dolayısıyla sindirimi uyarır . İçtikten sonra, vücuttaki kan damarları genişler, böylece su mideye daha hızlı ulaşır ve burada yenen yiyecekleri ayrı ayrı parçalarına ayırmaya yardımcı olabilir.

Soğuk suya göre avantajı, vücudun önce onu enerji tüketen mide sıcaklığına getirmesi gerektiğidir. Ancak içtiğiniz su zaten vücut sıcaklığındaysa yani 36 santigrat derece civarındaysa bu performans kaybolur.

3. Daha iyi kalori yakma

Yemek yerken ılık suyun iki avantajı vardır. Bir yandan yağlar vücutta daha iyi çözülür ve sindirilir. Öte yandan, içtikten sonra vücut ısısı hafifçe yükselir ve atardamarlar ve damarlar genişler, bu da kan akışını iyileştirir.

Bu sayede kaslar ve dokuların geri kalanı daha iyi kanla beslenebilir ve yağ birikintileri daha kolay çözülebilir.

4. Merhaba döngüsü!

Kalktıktan hemen sonra ılık suyunuzu içerseniz, enerji artışını dört gözle bekleyebilirsiniz: vücut sıcaklığındaki hafif artış, dolaşımı uyarır ve sizi daha hızlı uyandırır.

5. Elveda mukuslu burunlar

Ilık su, burun, boğaz ve mide-bağırsak yolunda mukus birikimini ve bu bölgelerde viral veya bakteri üremesini azaltır. Açıkça artı tarafta olan iki avantaj, özellikle şimdi sonbaharda.

Ayrıca sıvının genellikle balgam söktürücü etkisi vardır, bu nedenle nezle olduğunuzda da bol bol içmelisiniz .

6. Ilık su ağrıyı giderir

Mide krampları olduğunda midesine sıcak su torbası koymamış olan var mı? Isının rahatlatıcı, spazm giderici etkisi de içten dışa doğru çalışır.

Uzmanlar da sıcak suyun baş ağrısını azalttığını doğruluyorlar , ancak burada elbette profesyonel bir tedavi yerine bir bardak su kullanılmamalıdır - ancak tedaviye ek olarak kesinlikle bir zararı yoktur.

7. Ilık su insanları daha sevimli yapar

Bir bardak ılık su ile karşımızdaki kişiyi daha sevimli buluyoruz. Peki neden?

Araştırmalar, ılık suyun, doğrudan beynin zevk merkezine, yani başkalarına sempati duyduğumuz yer olan ağızdaki belirli reseptörleri uyardığını göstermiştir.