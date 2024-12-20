Neden soğuk havada çok sık idrara çıkarız?

Ürolog Dr. Raevti Bole, "Soğuk havanın bazı kişilerde idrar semptomlarını artırabileceğini gösteren çalışmalar olduğunu ancak bunun arkasındaki nedenler hala araştırılıyor," diyor. "Bunun kişiye bağlı olarak birden fazla açıklaması olabilir."

Ürologlarla bunun neden olabileceği şaşırtıcı nedenler, bu konuda ne yapılması gerektiği ve ne zaman yardım almanız gerektiğini nasıl bileceğiniz hakkında konuştuk.

SOĞUK HAVADA NEDEN TUVALET İHTİYACI ARTAR?

Soğuk hava kas spazmlarına yol açabilir

Ürolog ve pelvik cerrahı Dr. Rena Malik, soğuk havalarda dışarıdaysanız mesanenin altında bulunan pelvik taban kaslarınızın gerginleşebileceğini açıklıyor.

"Gerginleştiklerinde mesanenizde daha fazla spazm oluşmasına neden olabilir ve mesanenizde daha fazla spazm olduğunda idrara çıkma isteği duyarsınız" diyor.

Soğuk havalar vücutta strese neden olabilir

Doçent Dr. Seth Cohen, "Stres... insanların daha fazla idrara çıkma isteği duymasına neden olabilir" diyor. "Gerçekten soğuk hava vücut için bir şok gibi olabilir... [ve] mesaneyi de uyarabilir." Örneğin halk önünde konuşma gibi diğer stresli durumlarda da olan bir şeydir.

"Konuşma yapmak için kalkmadan hemen önce... [bir kez daha] işeme isteği hissedebilirsiniz," diyor Cohen. "Bu stres tepkisi mesaneye çarpıyor ve o tahrişi yaratıyor." Birkaç dakika önce gitmiş olsanız bile, tekrar idrara çıkmanız gerektiğini hissetmenize neden olabilir.

Vücudunuz ısıyı korumaya çalışıyor

Bole, "Ayrıca, soğuk vücut sıcaklığının böbreklerin daha fazla idrar üretmesine neden olduğu 'soğuk diürez' adı verilen bir fenomen de var," diyor.

Johns Hopkins Tıp Merkezi'ndeki Brady Üroloji Enstitüsü'nde ürolog olan Dr. Amin Herati, vücut soğuk olduğunda bunun kalp atış hızınızın artmasına ve kan damarlarınızın ısıyı korumak için daralmasına neden olabileceğini açıklıyor.

Bu kalpten ve böbreklere daha fazla kan pompalanmasına yol açacak," bu da potansiyel olarak daha fazla idrar üretilmesiyle sonuçlanabilir.

Hava soğukken daha az terliyorsunuz

Herati, "İnsanlar kış aylarında daha az terler, bu da su tutulmasının ve idrara çıkmanın artmasının bir yolu olabilir," diyor.

Terleme yoluyla çok fazla sıvı kaybetmediğiniz için, daha fazla idrara çıkma yoluyla kaybedebilirsiniz.

Malik, "Soğuk olduğunuzda, vücudunuzdan daha fazla sıvı doğrudan geçer," diye açıklıyor. "Yani mesanenize normalde aynı miktarda sıvı alımıyla olduğundan daha fazla hacim geliyor... Daha fazla hacme sahip olduğunuzda, daha sık [idrar yapmanız] gerekebilir."

Daha fazla kafeinli ve alkollü içecek içiyor olabilirsiniz

Üroloji profesörü ve Kadın Doğum ve Jinekoloji Doçenti olan Dr. Karyn S. Eilber, "Dışarısı soğuk olduğunda insanlar, kahve, çay ve sıcak çikolata gibi diüretik olan kafein veya kafein benzeri maddeler içeren sıcak sıvıları bolca içerler. Alkol ayrıca kış tatillerinde daha fazla tüketilir ve daha fazla sıvı kaybetmenize neden olur.' diyor. Ayrıca, hem kafein hem de alkol mesane tahriş edicidir.

Fark ettiğinizden daha fazla sıvı tüketiyor olabilirsiniz

Herati, "İnsanlar genellikle daha soğuk havalarda daha fazla sıcak içecek, çorba gibi beslenme değişiklikleri yaparlar... Bu da idrar üretiminin artmasına yol açar" diyor. Beslenmenizdeki değişiklikle, aslında ne kadar sıvı tükettiğinizin farkında bile olmayabilirsiniz.

Malik, "İnsanlar genellikle sıvı alımını sadece su olarak sayarlar ancak bu sadece su değildir," diye ekliyor.

Dışarısı soğukken çok fazla idrara çıkma isteğini önlemek için yapabileceğiniz bir şey var mı?

Malik, ne içtiğinizi ve ne sıklıkla idrara çıktığınızı bir günlükte tutmanızı öneriyor. Semptomlarınızı kötüleştiren bir şey yapıp yapmadığınızı tespit edebilirsiniz. Semptomlarınızın soğuk hava ile ilgili olduğunu fark ederseniz, Bole, "vücudu ısıtmak semptomları azaltmaya yardımcı olabilir" diyor. "Örneğin, dışarıda geçirdiğiniz zaman sıcak bir banyo yapmak veya hatta ısıtılmış eldivenler kullanmak yardımcı olabilir."

Peki, ne çok fazla olarak kabul edilir?

Malik, "İdrarınızı yaparken idrarınıza bakın. Açık limonata sarısı olmalı, eğer bundan daha koyuysa, turuncu gibi veya daha yoğun görünüyorsa, daha fazla sıvı için. Eğer berraksa, bu muhtemelen çok fazla içtiğiniz anlamına gelir." diyor.