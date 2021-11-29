Omicron hangi ülkelerde görüldü? Belirtileri ne?

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün Omicron varyantı dünyanın gündeminde. Peki, Omicron varyantı şu ana kadar hangi ülkelerde, nerelerde görüldü? Belirtileri ne, diğer koronavirüs varyantlarından farklı mı? İşte yanıtları...

Güney Afrika , Botsvana ve Hong Kong'da bu hafta başlarında ilk vakaların açıklanmasından bu yana, Belçika, Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta yeni vakalar bildirildi. Bu vakaların tümü, yakın zamanda Güney Afrika, Mozambik veya Mısır'dan gelen kişilerdi. Hollandalı yetkililer Cuma günü Güney Afrika'dan Amsterdam'a gelen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 61 yolcudan numuneler aldı. Bunlardan 13'ünün Omicron vakası olduğu tespit edildi.

Guardian'ın haberine göre Omicron varyantı, önceki varyantlara kıyasla çok sayıda mutasyona sahip ve bunların 30'dan fazlası, virüsün vücutta hücreleree girmek için kullandığı anahtar olan spike proteininde bulunuyor. Böyle dramatik bir değişiklik, önceki enfeksiyonlardan veya aşılardan elde edilen antikorların artık iyi eşleşmeyebileceği endişelerini artırdı. Ancak bu konuda henüz tespit edilmiş bir durum ve daha fazla üzerinde çalışılması için zaman gerekiyor.

Omicron son iki hafta içinde vakaların arttığı Güney Afrika'da yayıldı. Bu vakaların %80'inden fazlası Gauteng eyaletindendi ve bölgede ön analizler Omicron'un baskın tür haline geldiğini gösteriyor.

OMICRON'IN BELİRTİLERİ NE? SEMPTOMPLARI FARKLI MI?

Güney Afrika'nın Pretoria kentinde özel bir muayenehane işleten Dr Angelique Coetzee'ye göre, gördüğü Omicron hastaları nispeten hafif semptomlarla başvurdu ve tipik olarak Kovid-19 ile ilişkili koku, tat kaybının hiçbiri olmadı. Bunun yerine, yoğun yorgunluk ve yüksek nabız hızı gibi olağandışı semptomlar bildirdiler. Dr Coetzee, “Çok ilginç bir vakamız vardı, yaklaşık altı yaşında, ateşi ve nabzı çok yüksek olan bir çocuk. İki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi. Ancak, bu birkaç hastadaki gözlemin Omicron ile enfekte olan herkes için doğru olup olmayacağını bilmek için çok erken.