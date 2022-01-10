Omicron'un belirtileri ne? Omicron'da sırayla ortaya çıkan belirtiler

Business Insider'ın Güney Afrika’dan İngiltere’ye Norveç’ten ABD’ye birçok uzmanın görüşüne yer verilen haberine göre boğaz ağrısı Omicron’un “erken dönem belirtisi” olabilir. Habere göre Omicron varyantının önceki varyantların aksine burundan önce boğazı enfekte ediyor.

Business Insider'ın haberine göre Aralık ayının sonunda Dr. Jorge Moreno ve meslektaşları Connecticut'taki polikliniklerinde günde beş COVID-19 hastasını izliyorlardı. Geçen hafta vaka sayıları arttı ve büyük ölçüde hastalarda Omicron varyantı vardı.

Bu yeni hastaların çoğu aynı rahatsızlığı bildirdi: Yutkunduklarında ya da bir şey yutmak istediklerinde keskin ağrıya neden olan ve diğer COVID-19 semptomlarının çoğundan önce ortaya çıkan kuru bir boğaz ağrısı.

Yale Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Moreno, Insider'a “Bu çok belirgin bir semptom” diyor, boğazda küçük bir gıdıklanma şeklinde değil biraz daha yoğun bir rahatsızlık hissi.

Norveç, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'taki doktorlar benzer şekilde Omicron'un ayırt edici bir semptomu olarak boğaz ağrısı, boğazda kuruluk tanımladılar. Haberde Güney Afrika'nın en büyük özel sağlık sigorta CEO'su Ryan Noach’ın sözleri hatırlatıldı. Noach da belirtilerin sırasıyla boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı şeklinde görüldüğünü söyledi.

Moreno, boğaz ağrısının sıklıkla "sinüs tıkanıklığı ve baş ağrısı ile birlikte geldiğini" söyledi.

Birleşik Krallık'ta her gün yüz binlerce insanın nasıl hissettiğini kaydetmek için bir akıllı telefon uygulaması kullanan Zoe COVID Semptom Çalışmasından elde edilen veriler, boğaz ağrısının Omicron'un yaygın, erken bir belirtisi olduğunu gösteriyor. Çalışmanın baş araştırmacısı Tim Spector, Omicron'U olan kişilerin 57'sinde boğaz rahatsızlıklarının bildirildiğini söyledi.

Bir bir Omicron salgını analizi Norveç'te bir Noel partisinde enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 72'sinde ortalama üç gün süren boğaz ağrısı geliştiğini buldu.

Moreno, kliniğindeki hastaların çoğunun aşılandığını ve bunun da semptomlarının neden daha hafif ve nispeten kısa ömürlü olduğunu açıkladığını söyledi.