Omicron belirtileri neler? Omicron hakkında 8 soru 8 cevap

Tüm dünyanın ortak gündemi koronavirüs bu kez çok hızlı yayılan Omicron varyantı ile hayatımızda. Omicron belki de yayılma hızıyla dünya tarihine geçmiş olabilir. Pek çok ülkede vaka sayıları hızla katlandı. Öyle ki bazı ülkeler salgının başından bu yana en yüksek vaka sayılarını Omicron sonrası açıkladı. Peki Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı ne? Neden bu kadar bulaşıcı? Omicron'un belirtileri ne? Evde omicronlu hasta varsa neler dikkat etmeliyiz? Omicron ile ilgili tüm merak edilenleri Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur'a sorduk.

Omicron varyantının belirtileri nelerdir?

Okur, Omicron belirtileri için şu maddeleri sıralıyor:

Boğazda ağrı Boğazda gıcık, kaşıntı Burun akıntısı Kuru öksürük Baş ağrısı Halsizlik, yorgunluk Terleme Ateş Tat ve koku kaybı



Okur'un Omicron'la ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Omicron varyantının en erken belirtisi nedir?

Omicronun en erken belirtisi, burun akıntısı ve öksürük, halsizlik olarak biliniyor.

Omicron varyantından korunmak için neler yapılabilir?

Hasta ya da taşıyıcı kişilerden uzak durmak en sağlam korunma yöntemi. Kalabalık ortamlarda olabildiğince uzak durulmalı. Enfekte kişilerin sayısının çok arttığı şu zamanlarda maske şart. Mesafelere dikkat edilmeli ve el hijyeni sık sık sağlanmalı.

Omicron ne kadar sürede iyileşir?

Çoğu vakada soğuk algınlığına benzer semptomlar olduğu için ortalama 1 haftada şikayetlerde gerileme olur. Akciğer tutulumu olan vakalarda iyileşme hastalığın şiddetine bağlı olarak uzar.

Omicron varyantının kuluçka süresi ne kadar?

Omicron bir koronavirüs; kuluçka süresi diğerleri gibi 2 ila 14 gün. Ancak bunda semptomlar daha erken ortaya çıkabiliyor.

Omicron olan kişiler nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli?

Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi omicronda da bol sıvı/ su tüketilmeli, protein ağırlıklı, sebze ve meyvenin yeterli olduğu şekilde beslenilmeli. Hastalık süresince bol bol istirahat edilmeli ve yeterince uyumalı. Semptomatik ilaç desteği doktor önerisi ile alınmalı.

Evde Omicronlu hasta var ise nelere dikkat edilmeli?

Çok bulaşıcı bir varyant olduğu için evde kesinlikle izolasyon yapılmalı. Maske takmadan, yeterli mesafeler sağlanmadan ortak alanlar kullanılmamalı. El ve ev hijeni düzenli olarak doğru malzeme ile yapılmalı. Ev sık sık havalandırılmalı.

Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı ne?

Mutasyon farkı nedeniyle çok daha fazla bulaşıcı özelliğe sahip.

Genellikle üst solunum yolu mukozasında lokalize oluyor.

Seyir, mevsimsel gribal enfeksiyon gibi ilerliyor.

Aşılı ve gençlerde daha hafif seyirli.

Vakaların çoğu evde tedavi ile düzeliyor.

Hastaneye yatış daha az.

Yoğun bakım ve ölüm oranları da daha az.

Ancak aşısız kişilerde hastane yatış, yoğun bakım ve ölüm hala önemli ölçüde devam ediyor.

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