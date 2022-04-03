Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmanın sağlığa faydaları

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucun sağlığa olan faydaları da araştırılmaya başlandı. Peki oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker, oruç tutmanın sağlığa olan faydalarını detaylıca anlattı.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Normal yaşamınızda aralıklı oruç sistemi ile beslenemiyorsanız 1 aylık süreçte oruç tutmak da vücudunuzun sağlıklı olmasına destek olur. Oruç tutarken uzun açlıklar ile mide, karaciğer, pankreas gibi sindirim işleminde yoğun bir şekilde çalışan organlarınız dinlenir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Vücudunuz otofaji dediğimiz hücre ölümünü çok daha rahat bir şekilde yapar. Böylece kanserli hücrelerin atımı hızlanır ve 1 aylık süreçte vücudunuzun yenilenmesine katkı da bulunursunuz

BİLİŞSEL PERFORMANSI ETKİLER

Uzun süreli açlıklar vücudumuzdaki yağların enerji kaynağı olarak kullanılmasına destek olur. Böylece ketojenik diyet uygularken yapmak istediğimi ketosiz durumuna geçersiniz ve rahat bir şekilde kilo verirsiniz. Kan şekeriniz dengeli olur, bilişsel performansınız artar. İşleriniz daha rahat odaklanırsınız ve öğrenme kabiliyetiniz artar.

BOL BOL SU TÜKETİN

Oruç tutarken sağlığınıza katkıda bulunmak için iftardan sonra su tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. Tüm gün susuz kalan böbreklerinizi süzme işlemini yapabilmesi için yatana kadar 2-3 litre civarında su tüketmeniz gerekiyor. Çay, kahve tüketimi su tüketimi yerine geçmediği için önceliğiniz her zaman su tüketimi daha sonra çay ve kahve tüketimi olmalı.

SPOR YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Oruç tutarken spor yapmak da yine sağlığınıza katkıda bulunacaktır. İftardan sonra yenilen yemeklerin rahat sindirilmesi için, kan şekerinin dengelenmesi için iftardan 1 saat sonra orta tempolu yürüyüşler sizin için iyi olacaktır.