Paça çorbasının faydaları nelerdir? Zararı var mı? Kaç kalori?

Çok eski zamanlarda bugüne gelen kelle paça çorbası özellikle son yıllarda oldukça popüler. Yabancı yemek sitelerinde Türk usulü paça çorbası tariflerine rastlamak mümkün. Paça çorbasının popülaritesi pandemi döneminde daha da artmış durumda. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, paça çorbasının hem bağışıklık sistemi hem de kemik sağlığı için oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Peki, paça çorbasının faydaları ne? Paça çorbası kaç kalori? Paça çorbasının besin değerleri ne? Fazla tüketilirse zararları ne? Paça çorbasıyla ilgili tüm merak edilenleri Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım'a sorduk...

Paça çorbasının faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım paça çorbasının faydaları ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Paçaların bol miktarda sert bağ dokusu ve kalın derisi vardır. Bu dokuların parçalanmasına yardımcı olmak ve eti daha yumuşak hale getirmek için düşük ısıda uzun pişirme işlemleri gibi birçok hazırlık gerektirir. Bu yavaş pişirme işlemi kolajeni ortaya çıkarır. Paçaların içeriğindeki kolajen sağlıklı cilt bakımı, eklem ağrılarını gidermek ve kas kazanımına katkı gibi neredeyse tüm olası sağlık faydalarından sorumludur. Paçalar karbonhidrat ve lif içermezken protein ve yağ ile yüklüdür.

Sindirim sistemini (özellikle mukoza zarını) korur, yatıştırır ve iyileşmesine yardımcı olur.

Artrit ve eklem ağrılarını azaltmada etkilidir. Bağ dokusunu desteklediğinden dejeneratif eklem hastalıklarıyla savaşır.

İçeriğindeki hazır bulunan proteinler ağız sağlığını artırır, kötü bakterilerin neden olduğu diş eti hasarını onarmaya fayda sağlar.

Amino asit içeriği ile iltihapla savaşır.

Saç ve tırnak uzamasına destek olur.

Kolajen içeriği ile daha genç görünmenize yardımcı olur.

Vücudun kullanabildiği yüksek mineral (kalsiyum, fosfor, magnezyum, iz mineraller) içeriği ile bağışıklık sistemini destekler. Bunun yanı sıra viral ve bakteriyel enfeksiyonları uzak tutmaya yardımcı olan temel beslenme faktörü olan arginin ile soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve ateş görülme olasılığını azaltır.

Sağlıklı kemik oluşumunu teşvik eder, kemiklerin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur ve kemik erimesiyle savaşmada etkindir

İçeriğindeki amino asitler ve glisin nedeniyle uykuyu ve dinginliği destekler.



Paça çorbası kaç kalori?

1 kase paça çorbası içine eklenen malzemelerle değişmekle birlikte 258 ila 274 kalori arasındadır.

Paça çorbasını kimler içemez? Zararı var mı?

Peki, paça çorbasının zararı var mı? Yıldırım bu soruyu ise şöyle yanıtlıyor:

Genel olarak, paça bol protein içeren sağlıklı bir seçimdir. Bununla birlikte, paça kemiklerinde potansiyel risklerin bulunduğunu gösteren bazı çalışmalar vardır. Paçalardaki demir ve çinko gibi bazı metaller küçük miktarlarda sağlıklıdır ancak yüksek miktarlarda toksik hale gelebilir. Bunlar dışında bazı bacak kemikleri krom ve kurşun gibi potansiyel olarak toksik ağır metaller üretebilmektedir. Paça çorbası aşırıya kaçmadan tüketildiğinde tehlikeli olmasa da paçaların teşvik edebileceği sağlık yararları göz önüne alındığında bu metallerin varlığını ve oluşturabilecekleri potansiyel riski akılda tutmakta fayda var. Mümkünse otla beslenen hayvanlardan alınan kaliteli paçalar kullanın. Paçaların kalitesi suyunun kalitesini etkiler.

PAÇA ÇORBASI NASIL TÜKETİLMELİ?

Peki, paça çorbası nasıl tüketilmeli? Yıldırım bu konudaki önerilerini ise şöyle paylaşıyor: