Patlamış mısır kilo aldırır mı? Kaç kalori? Diyette yenir mi?

Herkesin bildiği gibi patlamış mısır, ısıya maruz kaldığında "patlayan" özel bir mısır türü. Peki, mısır nasıl patlıyor? Çünkü her çekirdeğin merkezinde, ısıtıldığında genişleyen ve sonunda çekirdeğin patlamasına neden olan az miktarda su bulunuyor. Filmlerin eşlikçisi patlamış mısır dünya çapında oldukça popüler. Peki, patlamış mısır kilo aldırır mı? Patlamış mısır kaç kalori? Diyette yenir mi? İnternette her dönem sık sık aranan bu konuya iki farklı kaynak ışığında bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım...

PATLAMIŞ MISIR HAKKINDA

Ünlü sağlık sitesi healthline da dünyanın en popüler atıştırmalıklardan patlamış mısırı mercek altına alıyor ve şu yorumu yapıyor: Nasıl hazırladığınıza bağlı olarak süper sağlıklı veya çok sağlıksız olabilir. Önemli besinlerle yüklüdür ve çeşitli sağlık yararları sunar. Bununla birlikte, bazen aşırı yemeye neden olabilecek çok miktarda yağ, şeker ve tuz ile hazırlanır.

PATLAMIŞ MISIR KAÇ KALORİ?

Sağlık sitesi healthline "Patlamış mısır tam tahıllı bir besindir ve birçok önemli besin maddesini doğal olarak yüksek hale getirir" diyor ve 100 gram patlamış mısırın besin değerlerini şöyle paylaşıyor:

B1 Vitamini (Tiamin): RDI'nin %7'si.

B3 Vitamini (Niasin): RDI'nin %12'si.

B6 Vitamini (Piridoksin): RDI'nin %8'i.

Demir: RDI'nin %18'i.

Magnezyum: RDI'nin %36'sı.

Fosfor: RDI'nin %36'sı.

Potasyum: RDI'nin %9'u.

Çinko: RDI'nin %21'i.

Bakır: RDI'nin %13'ü.

Manganez: RDI'nin %56'sı.

Bu toplam 387 kalori, 13 gram protein, 78 gram karbonhidrat ve 5 gram yağ anlamına geliyor. Bu porsiyon ayrıca 15 gram lif içeriyor.

PATLAMIŞ MISIR KİLO ALDIRIR MI, KİLO VERDİRİR Mİ?

Peki patlamış mısır kilo aldırır mı, kilo verdirir mi? Healthline'ın bu konudaki yorumu şöyle: Patlamış mısırın lif oranı yüksektir, kalorisi nispeten düşüktür ve enerji yoğunluğu düşüktür. Bunların hepsi zayıflama dostu bir gıdanın özellikleridir. Bardak başına 31 kalori ile, patlamış mısır, birçok popüler atıştırmalık gıdadan çok daha az kalori içerir. Bir çalışmada patlamış mısır ve patates cipsi yedikten sonra tokluk hissi karşılaştırıldı. 15 kalorilik patlamış mısırın 150 kalorilik patates cipsi kadar doyurucu olduğunu buldular (Bkz:Kaynak). Düşük kalorili içeriği, düşük enerji yoğunluğu, yüksek lif içeriği ve artan tokluk nedeniyle patlamış mısır yemek, daha az kalori almanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir.

YANIT: TÜKETİME VE NASIL YAPILDIĞINA BAĞLI

Ancak burada ölçülülük anahtardır. Diğer atıştırmalık yiyeceklerden çok daha doyurucu olmasına rağmen, çok fazla yerseniz yine de şişmanlatıcı olabilir.

PATLAMIŞ MISIR VE DİYET - UZMAN GÖRÜŞÜ

Patlamış mısır kilo aldırır mı sorusunu Diyetisyen Gülçin Işık'a sorduk. İşte yanıtları:

Kişi her ne tüketirse tüketsin, hangi besin olursa olsun, gereğinden fazla yediğinde kilo alacağını unutmaması gerekir. Patlamış mısır da bu örneğe dahildir. Danışanlarımdan en çok gelen sorulardan bir tanesi “diyetteyken patlamış mısır yiyebilir miyim?” Porsiyon kontrolü altında, az yağ ile az tuz veya tuzsuz hazırlanmış bir kase patlamış mısır çok güzel bir ara öğün çeşididir. 1 su bardağı patlamış mısır (15 gram) yaklaşık 1 dilim ekmek kadar kaloriye sahiptir. Yani 65-70 kalori civarındadır. Dolayısıyla kişinin diyet listesine bağlı olarak 1-2-3 su bardağı patlamış mısır verilebilir. Dışarıda özellikle sinema salonlarında tercih ederken tuz kullanmamaya ya da hazır paket (tuzlanmış) patlamış mısır yerine evde kendiniz hazırladığınız patlamış mısırları diyetlerinizde tercih edebilirsiniz.