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Kış depresyonu kişilerde mutsuzluk, keyifsizlik, hayattan tat alamama ve enerji azalması gibi sorunlara neden olabiliyor.

Özellikle kadınları etkisi altına alan bu hastalığın, güneşin etkisinin azalması ile kendini gösterdiği belirtiliyor. Acıbadem Mobil Sağlık uzmanları, hastalıktan korunmanın yolları olarak başta haftada en az iki kez balık tüketmek ve sık egzersiz olmak üzere 7 öneri sunuyor.



Güneşin etkisinin giderek azaldığı kış aylarında enerji yoksunluğu ve hayattan keyif alamama gibi problemler baş gösteriyor. Yetişkinlerde yüzde 10’a kadar varan bir oranda görülen ve daha çok kadınları etkileyen bu problemler kış depresyonu olarak adlandırılıyor.



Kış depresyonunun belirtileri

Teknik adı “mevsimsel duygudurum bozukluğu” olan kış depresyonu kendini farklı belirtilerle gösteriyor. Enerji yoksunluğu, isteksizlik, genel keyifsizlik ve buna bağlı olarak konsantrasyon güçlüğü ve performans düşüklüğü görülüyor. Sabahları güç uyanma, geceleri uyuyamama ve dolayısıyla gün içinde aşırı uykulu olma durumu, bu depresyonun en önemli belirtilerini oluşturuyor. Tüm bunlara ek olarak, depresyona giren kişi sıklıkla karbonhidratlı besinler tercih ettiği için kilo da alıyor.



Kış depresyonundan korunmanın ve depresyonu yenmenin 7 yolu



1. Kış süresince gündüz saatlerinde doğal güneş ışığını olabildiğince almak büyük önem taşıyor. Penceresiz, yapay ışıkla aydınlatılan ortamlarda çalışanlar, bu eksikliği telafi etmek için mesai öncesi ve hafta sonları güneşli ortamlarda bulunmak için çaba göstermeli.

2. Ev ve iş yerinde kullanılan aydınlatmanın doğal güneş ışığı tarzında ışık veren ampullerle yapılmalı.

3. D vitamini açısından zengin olan balığın haftada en az iki kere yenmesi gerekiyor. Bol sıvı ve meyve suyu tüketimi de depresyonun baş düşmanları.

4. Kış depresyonunu yenmek için güneşli ve rahat bir ortamda kış tatili yapmak öneriliyor. Uzmanlar, kış ortasında güneş takviyesi alarak, depresyondan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor.

5. Kış depresyonuna yakalanmanın en büyük sebeplerinden biri olarak uyku alışkanlıklarını değiştirmek öne çıkıyor. Uyku alışkanlığına sadık kalarak, geceleri geç saate kadar ayakta kalmamak vücudu zinde tutuyor ve depresyona karşı koruyucu işlev görüyor.

6. Haftada 3-4 gün yapılan egzersiz daha dinç bir vücut ve geceleri deliksiz bir uyku sağlıyor.

7. Kış mevsiminin devamlı ertelenen sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek için uygun olmadığını düşünmemek, mevsim şartları ne olursa olsun planlanan etkinlikleri gerçekleştirmek zihni depresyondan koruyor.



Uzmanlar, kış depresyonunun baharın gelmesiyle kendiliğinden geçebileceğini, ancak duygu durumundaki düşüşler her sene belirgin olarak çıkıyor ve hayatı ciddi derecede etkiliyorsa bir uzmana başvurmanın faydalı olabileceğini söylüyor.