Ex aşkım bana neler ettin

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En tatlı, en aralıksız yerindesiniz uykunun… Aniden telefon çalıyor.

Ayrılık, ayrılan için de terk eden için de hiç kolay değil elbette. Üstelik terk edilen erkekse ve de gururlu (!) bir gençse, durum bazen inanılmaz sonuçlar doğurabiliyor. Kadınlar ağlayıp zırlayıp, kuaför ve alışveriş seanslarıyla bu ağır vakayı atlatmaya çabalarken, erkeklerde durum farklı tezahür ediyor (tabii bazı erkekleri tenzih ederiz). Yapılan araştırmalar sonucunda, her iki kadından birinin eski sevgilisi ya da eşi tarafından rahatsız edildiği çıkmış ortaya. Rahatsızlığın boyutu erkekten erkeğe değişiyor. Tacizler, susmayan telefonlarla başlayıp, sözlü ve fiziksel şiddete kadar dayanabiliyor. Tabii bir de karşı tarafın ilişkinin bittiğini kabul edip, hayatını normal bir biçimde sürdürmesi ‘ex’ aşkı iyice deliye döndürüyor. İşin ucu intihar eğilimlerinden, en özel paylaşımlarla şantaj yapılmasına kadar varabiliyor.



