En tatlı, en aralıksız yerindesiniz uykunun… Aniden telefon çalıyor.
Ayrılık, ayrılan için de terk
eden için de hiç kolay
değil elbette. Üstelik
terk edilen erkekse ve de
gururlu (!) bir gençse,
durum bazen inanılmaz sonuçlar
doğurabiliyor. Kadınlar ağlayıp
zırlayıp, kuaför ve alışveriş seanslarıyla
bu ağır vakayı atlatmaya çabalarken,
erkeklerde durum farklı tezahür ediyor
(tabii bazı erkekleri tenzih ederiz).
Yapılan araştırmalar sonucunda, her iki
kadından birinin eski sevgilisi ya da eşi
tarafından rahatsız edildiği çıkmış ortaya.
Rahatsızlığın boyutu erkekten erkeğe
değişiyor. Tacizler, susmayan telefonlarla
başlayıp, sözlü ve fiziksel şiddete kadar
dayanabiliyor. Tabii bir de karşı tarafın
ilişkinin bittiğini kabul edip, hayatını
normal bir biçimde sürdürmesi ‘ex’ aşkı
iyice deliye döndürüyor. İşin ucu intihar
eğilimlerinden, en özel paylaşımlarla
şantaj yapılmasına kadar varabiliyor.