Bilim insanları gülümsemenin fiziksel ve duygusal faydasını analiz etti. Uzmanlara göre, gülümse taklidi yapmanın ve yanaklarınızı sırıtmaya zorlamanın bile beynin daha mutlu hissetmesini sağladığını söylüyor.

EMPATİYİ HAREKETE GEÇİRİYOR



Bilim insanlarının araştırmalarına göre, empati duygularını kontrol eden, korku, güven ve sosyal ilişki kurma gibi davranışlarımızdan da sorumlu olan beynin Amigdala bölgesini gülümseme tetikliyor. Bu bölge insanı daha pozitif bir akışa götüren yanak kaslarını harekete geçiriyor ve bizi daha mutlu ediyor.

Yine uzmanlara göre, yanak kaslarını harekete geçiren gülümseme, ruh sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturuyor ve insanların stresle başa çıkmalarına yardımcı oluyor.

DÜNYAYI OLUMLU GÖRÜYORSUNUZ

Güney Avustralya Üniversitesi'ndeki araştırmayı yürüten grubun lideri doktor Fernando Marmolejo-Ramos şunları söylüyor: "Kaslarınız mutlu olduğunu beyninize ilettiğinde, etrafınızdaki dünyayı daha olumlu bir şekilde görme olasılığımız yüksektir. Araştırmalarımızda, sadece sahte bir gülümsemenin bile nörotransmitterleri serbest bırakarak duygusal olarak olumlu bir durumu teşvik eden amigdalayı yani beynin duygusal merkezini uyardığını keşfettik."

Yapılan deneylerde de gülümsemeye zorlanan insanların empati duygularının daha rahat harekete geçtiği görüldü. Somurtan ve gülmeyen insanların ise bu duygulardan yoksun olduğu izlendi. Uzmanlar bu halde gülümsemenin hatta yapamıyorsanız, sahte gülümsemelerin bile insan sağlığı üzerinde olumlu yönlerini keşfetti. O halde hayata karşı bir tek şunu yapın: Gülümseyin!