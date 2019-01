Hayalleri yaşamanın sırrı ne? Hayallerimizi gerçekleştirmenin püf noktaları var mı? Uzmanlar zihinsel olarak onlara ne kadar yaklaşırsak gerçekleşme olasılığının artacağını söylüyor. Yeter ki hayal kurmaktan korkmayalım ve hayal dünyamızı sınırlamayalım.

Yazı: Gülru İncu



Hayal kurma konusunda kendinizi en son ne zaman özgür bıraktınız? Karnınızda kelebeklerin kanat çırpışını hissettirecek kadar güçlü hayallerden bahsediyoruz. Sahip olmak istediğiniz büyük bir şey, uzak bir ülkeye yolculuk ya da gerçekte olmak istediğiniz kişi gibi sizi güvenli sınırlarınızın ötesine geçirecek hayaller... Bu ay işte bunları yeniden düşünmenin tam zamanı.



Motive olun

Bazı uzmanlar hayal kurmaktan yoksun insanların bile bu konu üzerinde çalışarak ilerleme kaydedebileceğini söylüyor; yani hayal kurma yöntemleri öğrenilebiliyor. Önemli olan motive olabilmek. Hayallerindeki mesleği yaratan, bundan para kazanan, hatta markasını uluslararası boyuta taşıyan yığınla örnek var. İlk adım çok da ütopik olmayan bir ‘mutlaka yapılacaklar’ listesi hazırlamak ve bu listedekilerin gerçekleşebileceğine inanmak.



Kategorize edin

Macera, kariyer, kişisel gelişim, aşk? Sizin için öncelikli konuyu belirleyin ve onun üzerine yoğunlaşın. Tutkularınıza yoğunlaşmak hayallerinizi belirlemek ve onlara yönelmek konusunda size yardımcı olacak.



Paylaşın

Bazı hayalleri kurmak insanı korkutabilir. Ya gerçekten büyük maliyetler gerektiriyordur ya da böyle bir zamanınız yoktur ve siz farkında olmadan bunu bilinçaltınıza atabilirsiniz, çünkü gerçekleşme olasılığına bir türlü inanamazsınız. Hayallerinizi dostlarınızla paylaşın ve onların hayallerini dinleyin. Hayallerinizi günlük hayata ne kadar dahil eder, üzerinde ne kadar çok konuşursanız ona o kadar yaklaşırsınız.



Not alın ve belgeleyin

Hayalinizle ilgili notlar alın, her gün görebileceğiniz bir yere örneğin buzdolabının üzerine onunla ilgili fotoğraflar asın. Örneğin Afrika’da safariye gitmek istiyorsanız bununla ilgili kitaplar alın ve en çok oturduğunuz koltuğun yanına bir sehpa yerleştirip, üzerine koyun. Zamanla gerçekleşebileceğine daha çok inanacaksınız.



Limitlerinizi aşın

Hayal dünyanız ‘mükemmel hayat’ tarzınızla aynı olmak zorunda değil. Her gün aynı amaçla işe gidiyor, eve gelince çocuklarınızla, evcil hayvanınızla ya da dostlarınızla zaman geçiriyor olabilirsiniz. Bu sizin gerçeğiniz. Hayal dünyanızın farklı olmasına izin verin. Sadece bir tek hayatınız var, neden hayal dünyanız istediğiniz gibi olmasın ki?



Hayallerinizi her zaman gündemde tutun

Bugün kurduğunuz hayali yarın değiştirebilirsiniz, sorun değil. Hayallerin gerçekleşmesi kadar hayal etme sürecinin hissettirdikleri de önemli. Eğer hayal listenizi sürekli güncellerseniz hayaller hayatınıza o kadar çok dahil olur.



Vazgeçin (!)

Yeni yılın başlangıcı yeni hedeflere ulaşmanız için vesile olsun. Okuyun, koparın ve buzdolabının üzerine asın. Her gün aklınızda olsun.

• Geçmişte kalan şeylere üzülmekten

• Her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan

• Bilmediğiniz şeylerden korkmaktan

• Sağlıksız ilişkilerden

• Değiştiremeyeceğiniz şeylere üzülmekten

• Kendinizi diğer insanlarla kıyaslamaktan

• Partnerinizi değiştirmeye çalışmaktan

• Başkalarının sizin hakkında ne düşündüğünü düşünüp endişelenmekten

• Sosyal medya bağımlılığından

• Gerçekçi olmayan beklentilerden vazgeçin.



“MUTLU İNSANLAR, HER ŞEYİN EN İYİSİNE SAHİP OLANLAR DEĞİL, SAHİP OLDUKLARINI KAYBETMEYECEK KADAR ÇOK SEVENLERDİR.” CHARLES BUKOWSKI