Kahkaha atın, sağlıklı ve mutlu kalın!

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Gülme kulüpleri ve kahkaha yogası eğitimi tüm dünyada hızla yayılan bir trend! Siz de gülmeyi yaşamınızın bir parçası haline getirerek daha sağlıklı ve sorunlar karşısında bile sakin kalabilen bir insan olabilirsiniz.

Dertsiz insan var mıdır bilinmez. Ancak dertlerini bir kahkaha ile bertaraf edemeyecek insan kesinlikle yok. Araştırmalara göre, katıla katıla 20 dakika gu¨lmenin psikolojik olduğu kadar pek çok olumlu fizyolojik etkisi bulunuyor. İşte bu yüzden tüm dünyada gülme kulüpleri ve kahkaha yogası eğitimi hızla yayılan yeni bir trend.



Peki siz şöyle yeri göğü inleten bir kahkahayı en son ne zaman attınız? Basit bir kahkahanın vücudumuzda ve beynimizde gerçekleştirdiği etki küçük bir mucize gibi. Araştırmalarla sabitlenen bu durum tüm dünyada kahkaha konusunda kurslar açılmasına, eğitimler verilmesine ve kahkaha kulüpleri kurulmasına neden olmuş durumda… Örneğin, Hindistan’da yaklaşık 400 kahkaha kulübü bulunuyor. Kahkahanın da eğitimi mi olurmuş demeyin. İçimizden kahkaha atmak gelmese bile doğru teknikleri öğrenerek attığımız kahkaha beynimiz tarafından gerçeğinden ayırt edilemiyor ve kişinin kahkahanın tüm faydalarından yararlanmasını sağlıyor.

