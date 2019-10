Her yaşta veya her dönemde yenilenmek mümkün. Fiziksel ve mental açıdan yenilenmek insanın kendi elinde. Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, kışa yenilenerek girmek isteyenlere etkili önerilerde bulundu.

Yaz tatilinin ardından yoğun çalışma temposuna, şehir hayatının koşturmacasına geri dönüş başladı. Ancak adaptasyon zorlu bir süreç. Oysaki yaz tatili, fiziksel ve mental açıdan yenilenmenin en güzel zamanı. Kışa yenilenerek girmek isteyenler için Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, herkesin uygulayabileceği yöntemleri sıraladı:







Fiziksel açıdan yenilenin

Uyku düzenini koruyun: Yaz döneminin en çok göz ardı edilen davranışı uykudur. Oysaki vücudun yenilenmesi için uyku düzeni olmazsa olmazdır. İnsan vücudu gün içerisinde harcadığı enerjiyi yeniden elde etmek için uykuya ihtiyaç duyar. Uyku esnasında vücut için tamir ve şarj sistemleri devreye girer ve insanı yeni güne hazırlar. Bu da uyku kalitesinin ne derece önemli olduğunu gösterir. Uyku kalitesinde yatak, yastık seçimi, ortamın havalandırılması, ışıklandırılması gibi durumlar etkilidir. Uyku yedi saatten az olmamalı, gerçekten çok yoğun olan insanlar için minimum altı saat uyku vücudun dinlenmesi açısından büyük önem taşır.



Spor yaparak yenilenin

Her yaşta vücudun enerjik olabilmesinin yolu spor yapmaktan geçiyor. Mental açıdan zinde ve mutlu olmanın ilk şartı da spor yapmak. O halde yenilenmek isteyenler spor yapmak zorunda. Çünkü spor kan dolaşımını artırıyor ve vücudun her hücresine gitmesini sağlıyor. İnsanın aldığı besinler kana karışır ve kan aracılığı ile hücrelere ulaştırılır. Bu iletim sonunda insan gün içerisinde enerji elde eder. Spor yapmak hem bu ulaşımda etkili hem de insanın endorfin salgılamasını sağlıyor. Endorfinde insanların mutlu olmasına yardım ediyor. Spor yapmak enerjik olmak için en verimli yöntemlerden birisi. Abartılmadan, doğru bir şekilde yapılan spor insanı yormaz, aksine enerjisini yükseltir. İllaki spor salonlarında kendinizi öldürmenize gerek yok. Yaşınıza uygun olarak spor yapın, yürümek bile vücut için çok değerlidir. Yeterki kendinize ve vücudunuza yatırım yapın.



Sağlıklı ve dengeli beslenmeye geri dönün

Yaz döneminde yediklerinize çok da dikkat etmemiş olabilirsiniz. Ancak kışa yenilenerek girmek istiyorsanız sağlıklı beslenme programına geri dönmelisiniz. Fastfood türünde kalitesiz karbonhidrat ve şeker içeren besinlerden uzak durmalısınız.Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin proteinler ile desteklenmesi insana enerji sağlar. Fiziksel enerjiyi yükseltmek için de vitaminler ve takviyeler almak gerekir. Omega 3, 6 ve 9 takviyeleri, multivitaminler, kompleks B vitaminleri vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden doğan eksiklerinin giderilmesi için takviye ile alınması gereken ek besinlerdir.



Kötü alışkanlıklara son

Yenilenmenin en iddialı maddelerinden biri de kötü alışkanlıklara son vermektir. Sağlıklı yaşamak sadece doğru besinlerin alınması ile olmaz. Sağlıklı ve yüksek enerjili olmak için kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Sigara ve alkol gibi zararlı maddeler insan vücudunun enerjisini azaltır. İçki kullandıktan sonraki gün yaşanan ağrılar ve yorgunluklar bunun kanıtıdır. Sigara içen kişilerin sürekli yaşadığı nefes darlığı ve mutsuzluk hali de en önemli kanıtlar arasındadır. Sigara kişinin aldığı besinlerin %80’lik kısmını yok eder. Enerji için oksijen ve temiz hava gerekir. Sigara buna engel olur. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, açık havada dolaşmak, kapalı alanları havalandırmak insanın enerjik olmasını sağlar.



Mental açıdan yenilenin

Meditasyon yapın

Yaz dönemi çok hareketli ve hızlı geçti. Ancak gün içerisinde beynimizde birikenleri boşaltmamız gerekir. Bu nedenle mental açıdan yenilenmek için uyumadan önce meditasyon yapmaya başlayın. Muhteşem hissedeceksiniz. Yaşadıklarımızı yaşadık, eskide kaldı, onları unutalım, beynimizdeki çöpleri temizleyelim. Yarın yeni bir gün başlıyor. Güzellikleri fark etmeliyiz. Yenilenmeliyiz. Durarak yürümeliyiz, koşmaya gerek yok. Böylece farkında olursunuz. İnsanları, iyilikleri, güzellikleri görebilirsiniz.



Stres yenilenmenin düşmanıdır

Karamsar bir bakış açısı strese yol açar. Gelecek kaygısı, başarısızlıklar, korkular ve daha pek çoğu, negatif düşüncelerden beslenir. Tüm bu olumsuz telkinler, stres hormonlarının salgılanmasına neden olur. Stres de vücudu içten kemiren zehir gibidir. Aslında her dakika milyonlarca hücre ölüyor ve yenisi doğuyor. Vücudumuzda hücrelerimiz ortalama olarak 7 ayda yenilenir. Oysa ki stres hormonu salgılayan bir vücut, bu yenilenmeye direnir. Stresli bir vücut, bazı zehirler salgılar. Vücuttaki hücreleri öldürür. Bu da hastalıklara yol açar. Vücut direncini ve enerjiyi düşürür. Tüm bunları bildikten sonra streste baş etmek, genç ve zinde kalmanın olmazsa olmazıdır. Hiçbir şeyin sonsuz ve mutlak olmadığını bilmek gerekir. Kaygı duymamayı öğrenmek ve takmamak gerek. Bir şey yaşadınız, olay yaşandı ve bitti, buna üzülmenin bir anlamı yoktur. Diyelim ki bardak yere düştü, kırıldı bir kere, üzülmekle bardak eski haline gelmez. Şöyle düşünmeli; “Bir dahaki sefere bu bardağı daha sıkı tutacağım, düşebileceğini düşüneceğim, ders alacağım.” Yaşadıklarımızdan ders alarak pozitif hedefler koyalım ve böylece geleceği daha sağlıklı şekillendirebiliriz.



Pozitif düşünmek hayat felsefeniz olsun

Beyin ne kadar sağlıklı ve pozitif düşünürse insan o kadar sağlıklı ve enerjik olur, her daim kendini yeniler. İnsanların içsel konuşmalarının, kendi kendilerine yorum ve analiz yapmalarının sonucu; negatif ya da pozitif düşünceler ortaya çıkar. Bunları yaparken pozitif olmak gerekir. Beynin yüksek potansiyel ve enerjide kalması, pozitif düşünceler eklenmesi önemlidir. Toprağa salatalık ekince yarın domates elde edemezsiniz. İyi bir vücut, iyi bir enerji ve iyi bir ruh hali için beyne pozitif isteklerde bulunmalısınız. İnsanın kendine pozitif düşünceler aktarması ve pozitif telkinlerde bulunması önemlidir.



Şimdiki zamanın farkına varın

Dünü ve yarını düşünmek negatif hisler getirir, şimdide olmak önemlidir. Sürekli geleceği düşünmek, üstüne üstlük kara senaryolar kurmak insanı içten içe eritir. Şöyle olursa böyle olur gibi kurgulayıp duruyorsunuz, nerelere gittiniz, durun daha bugünü yaşıyoruz. Aynı şekilde geçmişte yaşananları düşünmek de insanları depresyona sokar. Dün bitmiştir, yaşananlar yaşanmıştır. Yani çöptür. Dünü veya yarını düşünerek bugünde olan güzellikleri kaçırırsınız. Bugünün özelliklerinin farkında olamazsınız.



Düşünce şeklinizi yenileyin

İnsan her zaman ektiğini biçer. Bu yüzden kimseyi suçlamamak gerekir. İnsanın başına kötü bir olay geldiğinde veya şu anki halinden memnun olmadığında önce düşünce şeklini değiştirmelidir. Pozitif şeyler ekince pozitif sonuçlar elde edilir. Gerçekçi olmalısınız, suçu kimsede aramayın, düşünce tarzınızı değiştirin. Çözümü kimsede aramayın, hayatınızda hatalı yönler varsa demek ki düşünce şekliniz hatalıdır. Radikal kararlar alın ve düşünce şeklinizi topyekün değiştirin.



Negatif kişileri hayatınızdan çıkarın

Çevresel etkiler, aile, evlilik, ilişkiler, negatif enerjiyle yüklü arkadaşlıklar insanları etkiler. Paylaşımlarda negatif duygu varsa, bu yenilenmeyi etkiler, sizi de negatif yöne çeker. Bu nedenle çevremizi seçerken dikkat etmemiz lazım. Çünkü baştan yapacağımız küçük seçimler geleceğimizi etkiler. Örneğin eşinizi seçerken, arkadaşlar, dostlarınızı seçerken dikkat edin. Pozitif enerji veren insanlarla daha çok bir araya gelin. Enerjinizi alan ve negatif yüklü çevreden uzak durun, sınır koyun. Bırakın az dostunuz olsun, on binlerce olmasına gerek yok, birkaç tanesi yeter. Yeter ki size enerji versin, pozitif paylaşımlarınız olsun. Ancak az ve öz olan dostlarınıza da değer verin.