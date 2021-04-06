Konuşurken Yüzüm Kızarıyor, Ne Yapabilirim? 8 öneri

Konuşurken yüz kızarması neden olur? Yüz kızarmasının üstesinden nasıl gelinir? İlişki, Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek sosyal hayatta yüz kızarma sorunuyla karşılaşan kişiler için tavsiyelerde bulundu. 'Konuşurken yüzüm kızarıyor, ne yapabilirim' diyenler için Ayşen Tek'in yorumları şöyle:

KONUŞURKEN YÜZ KIZARMASI

Öncelikle konuşurken yüz kızarması neden olur? Tek bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Zor bir durumla karşılaştığınızda, gerildiğinizde, kendinizi zihinsel olarak hazırlamadığınız bir süreç içine girdiğinizde; vücudunuzda salgılanan adrenalin hormonu artar, kalp atışlarınız hızlanır, vücut ısınız artar ve yüzünüz kızarmaya başlar. Derin nefes alma ihtiyacı hissedersiniz. Zihninizden geçen olumsuz düşünceler, yetersizlik duygusu, rezil olma düşüncesi, reddedilme ve yargılanma korkusu, insanların odağında olmaktan çekinmeniz sosyal hayatınızda yüzünüzün kızarmasına neden olabilir.

YÜZ KIZARMASININ NEDENİ NE?

Zihninizden geçen düşüncelerin hissettirdiği olumsuz duygular, utangaçlığınızı, çekingenliğinizi tetikleyerek, sosyal fobi olarak da adlandırılan, yüz kızarmalarınıza neden olur. Yüzünüzün kızarmasından kaygılandığınız için okul hayatınızı veya iş hayatınızı devam ettirmek istemezsiniz ve romantik ilişkiler için hiçbir zaman adım atmayarak kendinizi hayattan soyutlamaya başlarsınız. Bu davranış kalıbı ile hareket eden insanların, kendilerini rahatlatmak için zararlı alışkanlıklar edindiği görülmektedir.

YÜZ KIZARMASINA KARŞI ÖNERİLER

Topluluk önünde konuşurken, iletişim kurarken yüzünüz kızardığı için aldığınız tepkilerin, sizi hedeflerinizden vazgeçirmesine izin vermeyin. Güçlü yönlerinizi ve bugüne kadar elde ettiğiniz başarılarınızı hatırlayın. Nefes egzersizleri yaparak şu anda kalmaya çalışın. Hayatınızı sabote etmek için ortaya çıkan kaygı ver korkularınızın yalnızca bir düşünceden ibaret olduğunu hatırlayın ve bu düşüncelerin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Zihninizi yeniden programlamayı deneyin. Tüm bunların başlangıcı olarak, gerçekleştireceğiniz tanıtım, sunum, konuşma, tanışma öncesinde gözlerinizi kapatarak o anı tüm detaylarıyla hayal edin, imgeleyin ve o anı bedeninize daha önce yaşayarak heyecanınızın azalmasına katkı sağlayın. Düşüncelerinizle, kendinizi nasıl hissettiğiniz arasında oldukça güçlü bir bağ vardır. Zihninizin içinde gerçekleri yanlış yorumlayarak senaryolar yazdığınızda, kötü bir şey olacağına inandığınızda korkularınızın sizi yönlendirmesine izin verirsiniz. Kendinize şu soruları sormanızı istiyorum; Yüzünüz ne zaman kızarmaya başlıyor? Yüzünüz kızardığında içinizden hangi duygu geçiyor? Bu duyguyu daha önce nerede hissetmiştiniz? Bu soruları cevaplayarak, yüzünüzün kızarmasına neden olan durumların gerçek kaynaklarını bulmanız, sorununuza kalıcı çözümler getirecektir. Duygu ve davranışlar algılarımız sonucunda ortaya çıkar, olayları nasıl algıladığımız da nasıl anlamlandırdığımız ile ilgilidir. Varsayımlarımız, kurallarımız, tutumlarımız…



YÜZ KIZARMASINI TETİKLEYEBİLECEK DÜŞÜNCELER

Konuşurken yüzünüzün kızarmasına sebep olabilecek bazı hatalı düşünce kalıpları;

Yaşamda yalnızca olumsuzluklara odaklanmak,

Sürekli olumsuz beklentiler içerisinde olmak,

Fikir yürütmek,

Yargılamak,

Kişiselleştirmek,

Herkesin hayatında ortaya çıkabilecek riskleri abartmak,

Düşüncelerin hayatını yönetmesine,

Kaygı ve korkulara esir etmesine izin vermek,

Mükemmeli aramak ve insanların sizinle ilgili düşünceleri hakkında fikir yürütmek ve akıl okumak.





Akıl okumak, kendi hakkınızda edindiğiniz, içselleştirdiğiniz düşünceleri başkalarının ağzından dile getirmektir. Akıl okumayı bıraktığınızda kaygılarınız, korkularınız, endişeleriniz, stresiniz ve heyecanınız azalacağı için konuşurken yüzünüzün artık kızarmadığını fark edeceksiniz. Yaşamınızda öncelikle siz hakkınızda olumlu düşünmeli ve kendinizi desteklemelisiniz.

Belirttiğim hatalı düşünce kalıplarına sahipseniz eğer değiştirmek ve dönüştürmek için adım attığınızda, yaşamınıza birazda esneklik eklediğinizde aslında hayatta her şeyin tahmin etiğinizden çok daha kolay olduğunu keşfedeceksiniz. Daha kolay sosyalleşecek, iletişim kurarken kendinizi daha rahat ifade edecek, iş veya okul hayatında yaptığınız sunumlarda kendinize olan güveninizle insanları hayran bırakabileceksiniz ve herhangi bir cilt rahatsızlığınız yoksa bunların hepsini yüzünüz kızarmadan gerçekleştireceksiniz.

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