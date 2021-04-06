Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? 7 çakra ve öneriler

Sık sık duyduğumuz çakra nedir? Çakralar nasıl açılır? İlişki, Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek “Çakralar insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde kısaca evrende yer alan tüm canlı organizmaların yapısında yer alan enerji merkezleridir” diyor… Tek, merak edilen çakralarla ilgili şu bilgileri veriyor:

Vücudumuzda; kuyruk sokumumuzda kök çakra, göbek deliğimizin iki parmak altında sakral çakra, yine göbek deliğimizin üç parmak yukarısında solar pleksus çakrası, göğüs kafesimizin ortasında kalp çakrası, boğazın vücutla birleştiği kısımda boğaz çakrası, iki kaşın ortasının iki parmak yukarısında göz çakrası ve başımızın tepe noktasında taç çakrası olmak üzere yedi adet güçlü enerji merkezimiz bulunmaktadır.

ÇAKRALAR NASIL AÇILIR? 7 ÇAKRA...

Kök Çakra

Sakral Çakra

Solar Plexus

Kalp Çakrası

Boğaz Çakrası

Göz Çakrası

Tepe Çakrası



Çakralarımız ahenk içinde çalışır ancak zamanla enerjileri azalabilir. Gerçekleşen bu blokaj birbiriyle ilişki içinde çalışan çakralarımızın enerji akışını sekteye uğratır. Enerji uzmanlarıyla çalışmanız kısa bir süre için bu durumu dengeye sokabilir ancak siz alışkanlıklarınızı, bakış açınızı ve sözcüklerinizi değiştirmediğiniz sürece çakralarınızda oluşan blokajlar yine tekrarlayacaktır. Kendi kendinize enerji akışlarınızı nasıl güçlendirebileceğinize ve çakralarınız üzerinde bulunan blokajları kaldırmak için neler yapabileceğinize gelin birlikte bakalım.

Kök Çakra

Dünyadan keyif almamızı, cinselliğe bakış açımızı, boşaltım sistemimizi kısaca dünya ile bağlantımızı ifade eden bu çakra içsel gücümüzdür. Bu çakrada enerji akışı bozulduğunda agresif oluruz, bencil davranırız ve bağımlılıklarımız artar. İş hayatımızı devam ettiremeyiz, evlenemeyiz kısacası yaşama kök salamayız. Bu gibi durumlarda kök çakranızı dengelemek için toprağa basabilir veya ağaca sarılarak kendinizi nötrleyebilirsiniz. Nötrleme çalışmasının ardından size hizmet etmeyen şeyleri fark ederek hayatınızdan çıkartmanız gerekir. Geçmişi kabul ederek, affetme çalışmaları yaparak kendinizi özgürleştirmeniz ve dünya ile bağlantınızı güçlendirmeniz gerekir. Kök çakranızın enerjisini yükseltmek için kırmızı renge hayatınızda daha çok yer verin, cinselliğe olan bakış açınızı değiştirin, sınırlarınızı belirleyin, bacak kaslarınızı harekete geçirecek sporlara ağırlık verin.

Sakral Çakra

Alt vücut organlarını temsil eden bu çakranın enerji akışı bozulduğunda böbrek, bağırsak, apandisit ve dalakta rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra hissettiğiniz olumsuz duygular ve öfke bu çakranızda birikir ve çakra enerjinizi azaltır. Enerjiyi dengelemek için; su tüketiminizi arttırın, sevdiklerinize yemekler yapın. Bilinçaltı çalışmaları yaparak korku ve endişe hislerinizi kontrol altına alın. Turuncu renge hayatınızda daha çok yer verin. Yaratıcılığımızı temsil eden bu çakramızın enerjisini güçlendirmek için yeni şeyler üretin, yaratıcılığınızı kullanın ve bunu evrenle paylaşın. Farkındalığınızı, bilgeliğinizi ve neşenizi arttırarak her şeyi olduğu gibi kabul ettiğinizde sakral çakranız güçlenecektir.

Solar Plexus

Bu çakranın enerjisinin azalması durumunda özgüven azalır, iç çatışmalar başlar, sıkışmışlık hissi artar, mide ve diyaframda ağrılar oluşur ve vücudun bu alanında kilo almalar görülür. Kendini ifade edememe, kızgınlık, kıskançlık ve başkaları hakkında konuşma ihtiyacı artar. Bu çakranın enerjisini arttırmak için, hırs ve öfkeden kurtularak hayatınızda huzur için yer açın, empati yapın, kendinizi kabul edin ve onaylayın. Güneş ışığından faydalanarak sarı renge hayatınızda daha çok yer verin. Ailenizle, sevdiklerinizle daha çok iletişim kurun, pozitif düşüncelere yer açarak bol bol nefes egzersizleri yapın.

Kalp Çakrası

Sevgisini ve duygularını göstermeyen, ilişki kurmakta zorluk çeken, inatçı, soğuk, güvenmekten korkan insanların kalp çakralarının enerjisi düşüktür. Biyolojik olarak analiz edildiğinde bu insanlarda kalp ve damar hastalıkları daha sık görülür. Kalp çakrasının enerjisini yükseltmek için; Güvenmekten, sevmekten vazgeçmeyin, kendinizi hayata kapatmayın, hayatın size sunduğu olumlu, olumsuz tüm deneyimlere şükredin. Koşulsuz ve beklentisiz sevin. Yeşil renge hayatınızda daha çok yer verin, anda kalma çalışmaları yapın.

Boğaz Çakrası

İletişim kurmak ve beraberlik duygusunu tanımlayan bu çakramızın enerjisi azaldığında ses tellerimizde, boğazımızda, bronş ve tiroidlerde sorunlar yaşanabilir. Bununla birlikte çok sabırsız, dikkatsiz ve aceleci oluruz, başladığımız şeyleri yarım bırakır ve keyif alamaz hale geliriz. Bu çakranızın enerjisini kuvvetlendirmek için suçluluk duygusundan arının ve özgürleşin, iletişim alanınızı genişletin, hayır demeyi öğrenin, kendinizden çok fazla bahsediyorsanız bunu azaltın, mavi renge hayatınızda daha çok yer verin, yaşamınıza yenilikler katın, sabırlı olmayı ve sadık kalmayı öğrenin.

Göz Çakrası

Sezgilerimizi ifade eden bu çakranın enerjisi güçlü olduğunda anlayışlı, adaletli, güler yüzlü, kibar ve barışçıl yönlerimiz daha kuvvetlidir. Enerjisi düşük olduğu durumlarda ise endişeli, şüpheci, kontrolcü, mükemmeliyetçi, şekilci insanlar haline dönüşürüz. Göz çakramızdaki blokajları kaldırmak için yargılarınızdan özgürleşin, pozitif duyguları hayatınıza çekin, farkındalığınızı arttırmak için çalışmalar yapın. Yaşamda esnek olmayı seçin. İnsanları veya durumları olduğu gibi kabul etmeye çalışın. Hoşgörüye yaşamınızda daha çok yer verin. Epifiz bezi karanlık ışıktan beslenir bu sebeple karanlıkta vakit geçirin, uyurken ışıkların ve elektronik cihazların kapalı olmasına dikkat edin. Sezgilerinizin size rehberlik etmesine izin verin.

Tepe Çakrası

Bu çakramız bir bedende çok daha ötesine sahip olduğumuzu sonsuz bir varlık olduğumuzu bize hatırlatır. Tepe çakrasında blokajlar olması durumunda inançlar zayıflar, öfkeli, depresif, melankolik ruh halleri görülür ve çok fazla yargılayıcı ifadeler kullanırlar. Tepe çakrasını güçlendirmek için daha çok anda kalmaya çalışın, inancınız doğrultusunda ibadet edin, meditasyon yapın, elektronik cihazlardan uzaklaşmaya çalışın ve mucizelere inanın. Düşüncelerinizin, yaşamınızda gerçeklerinizi yarattığını unutmayın.

ÇAKRALARI AÇMAK İÇİN ÖNERİLER

Enerji merkezlerinizin ahenk ve uyum içinde çalışmasını sağlamak ve tüm çakralarınızın gücünü arttırmak için; bilinçaltınız, inançlarınız ve olumsuz düşünceleriniz üzerinde çalışmalar yapın.

Kötülük yapmaktan sakının,

Yargılamayın, eleştirmeyin, beddua etmek gibi davranışlardan kaçının.

Bunlar yerine iyiliğe ve güzelliğe daha çok odaklarının, yeni şeyler öğrenin, üretin, hayatınızda yeniliklere, güzelliklere yer açın.

Affederek özgürleşin, geçmişi kabul edin, gelecek kaygılarınızdan kurtulun ve bol bol hayal kurun.

Diyafram nefesi alarak ve gözlerinizi kapatarak gerçekleştireceğiniz meditasyonlarda güçlendirmek istediğiniz çakranıza odaklanın, çakranızın renginde sağdan sola dönen ışık topları hayal edin, imgeleyerek enerjiyi arttırın ve bu hayatta size hizmet etmeyen her şeyi serbest bırakın.



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