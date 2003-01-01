Hayattaki en büyük dileğimiz hep iyi insanlarla kaşılaşmaktır. Ancak günün birinde kötü biriyle karşılaşma riskiniz de oldukça fazladır.

Yani hayatınızın bir döneminde şöyle ya da böyle size kötülük yapmaya çalışan biriyle karşı karşıya gelebilirsiniz. İşte böyle durumlarda yapılacak şey sakin kalmak ve onun kötülüğüne ayak uydurmamaktır. Bu sizi sandığınızdan çok daha iyi hissettirir. O halde bunu nasıl başaracaksınız gelin birlikte ona bakalım.



Size o kötülüğü neden yaptığını anlamaya çalışın

Kötülerin kötü olmasının bir çok nedeni vardır. İnsan çocukluklarında kötü ve iyiyi seçmezler, o tarafa doğru itilirler. Bu nedenle siz de size gelen kötülüğün temellerini anlamaya çalışın. Böylece kendinizi çok daha az yıpratırsınız. Sorunun neden sizin başınıza geldiğini düşünmek yerine sorunun yani kötülüğün temellerine inin. Karşı tarafı affetmeseniz de anlamak sizi daha iyi hissettirecektir.







Kendi iç dengenizi yeniden sağlayın

Bir insan kötülükle karşı karşıya geldiğinde bir çok değeri derinden sarsılır ve etrafına karşı güven duygusu azalır. Ancak kötü biriyle karşılaşmak demek dünyadaki herkesin kötü olduğu anlamına gelmez. Siz de iç dengenizi tekrar sağlamak adına başınıza gelenlerin sınırlarını iyi saptayın ve iç dengenizi yeniden sağlamak için harekete geçin. Kendinize iyi davranın ve yaralarınızı sarın.







Ona karşı kendinizi koruma altına alın

Kötülük gelen kişiden yeniden gelme ihtimali de olabilir. Siz bir iki kere alttan aldıysanız size karşı yeniden harekete geçme olasılığı da yüksektir. Bu nedenle bu defa alttan almak yerine kendinizi koruma altına alın. Bu demek değil ki siz de kötülük yapın ya da salıdırıya geçin ama onun sizi acıtamayacağı mesajını sakince karşı tarafa verin. Verin ki size bir şey yapamayacağını bilsin.







Sizi etkileyecek tüm kanalları kapayın

Kötü kişi kötülüğünü büyütmek için elinden geleni yapar. Bununla beslenir çünkü. Bu nedenle siz de kötülüğü büyütmemek için muhabbeti fazla büyütmeyin. Çevrenizde herkesle hatta kendinizle bile çok fazla konuşup onu yıldızlaşt��rmayın. Onun istediği de bu sonuçta. Hayatta kalabilmek için kötülük yapıyor. Bırakın o enerji büyümesin ve onu istediği bir şeye evrilmesin. Konuşmamanız onun sonu olacaktır.