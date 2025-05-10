Mutluluğun anahtarı 'Ters Yapılacaklar Listesi' mi?

Yaşamınız boyunca başarmayı umduğunuz tüm deneyimlerin, kilometre taşlarının veya başarıların envanterini çıkarmak anlamına gelen yapılacaklar listesi kavramına muhtemelen aşinasınızdır. Peki "tersine yapılacaklar listesi" diye bir şey duydunuz mu? Bu uygulama, listenin geleneksel versiyonundan daha az bilinir ancak zihniyetinizi dönüştürme ve mutluluğunuzu ve motivasyonunuzu artırma potansiyeline sahiptir.

Peki ters yapılacaklar listesi tam olarak nedir? Ve onu hayatınızın bir parçası haline getirmenin en iyi yolu nedir? Aşağıda, olası dezavantajlarını ve bilmeniz gereken diğer şeyleri açıklıyoruz.

Ters yapılacaklar listesi nedir? Nasıl çalışır?

Tersine yapılacaklar listesi, aslında geçmişteki başarılar ve kazanımlar üzerine derinlemesine düşünmeyi içeren bir farkındalık egzersizidir. Bu liste, terfi almak ve yeni bir arkadaş edinmek gibi profesyonel ve kişisel başarıları içerebilir.

Geleneksel yapılacaklar listesinin aksine buradaki amaç, yapmadığınız şeylere takılıp ölmeden önce başarmayı ummak yerine, hayatınızda şu ana kadar başardıklarınızı takdir etmektir.

Çocuğunuz yoksa ama yeni evlendiyseniz, 'Ne zaman çocuk sahibi olacaksınız?' diye düşünürsünüz. Ya da bir çocuğunuz varsa, 'İkincisi ne zaman olacak?' diye düşünürsünüz. Bu tür dış baskılarla, bir sonraki dönüm noktasına çok odaklandığımız için yaptığımız harika şeyleri tam olarak takdir etmeyi ve işlemeyi unutmamız çok doğaldır.

Tersine yapılacaklar listesi konsepti bizi hayatımıza şükran merceğinden bakmaya ve bize neşe ve doyum getiren anları, deneyimleri ve başarıları listelemeye zorluyor.

Faydaları nelerdir?

Tersine yapılacaklar listesi, insanların deneyimledikleri ve üstesinden geldikleri şeyler için şükran geliştirmelerine yardımcı olabilir. İnsanların düşünce süreçlerini yavaşlatmalarına ve nihai sonuçlara bağlı hissetmekten kaçınmalarına ve bunun yerine hedeflerine ulaşırken yaşanan büyümeyi takdir etmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca insanların hem büyük hem de küçük geçmiş başarılarını kutlamak için durmalarına yardımcı olabilir ve bu da bir tatmin duygusu ve yaşam anlamı yaratabilir.

Tersine yapılacaklar listesi gibi egzersizlerle düzenli olarak şükran duymak, insanların minnettar hissetmeyi hatırlamalarına ve şu anda güzel şeylerin tadını çıkarmalarına yardımcı olabilir. Bu tür bir liste ayrıca çok fazla çaba harcamaya gerek kalmadan anında ruh halini yükseltir.

Tersine yapılacaklar listesi, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmadan veya hayal kırıklıklarına, henüz yapmadığınız veya gelecekte yapmanız gerektiğini hissetmenize gerek kalmadan, gerçek başarılarınızın başarısını hissetmenize olanak tanır.

Yaşam koçu ve "Behaving Bravely" yazarı Anita Kanti, "Faydaları arasında dopamin salınımı, kontrol hissi, cesaret ve güven yer alabilir ve bunların hepsi memnuniyet getirir" diyor.

Dezavantajları nelerdir?

Tersine yapılacaklar listesinin olası bir dezavantajı, birinin güçlü yönlerini küçümsemesi ve başarılarını bir şeye veya başka birine atfetmesidir. Kendisini zaten oldukça eleştiren bir birey, kendi başına başarı bulmakta zorluk çekebilir ve bu da daha fazla olumsuz düşünceye yol açabilir.

Bu kategoriye girenler için, tavsiyelerde bulunabilecek ve teşvik edebilecek eğitimli bir ruh sağlığı uzmanıyla yapılacaklar listesi üzerinde çalışmak daha yararlı olabilir.

Çözülmemiş travma geçmişi olanlar için zor bir egzersiz olabilir, çünkü geriye dönüp bakmak acı dolu anıları canlandırabilir veya başkalarıyla olumsuz karşılaştırmalara yol açabilir.

Bir diğer sorun da başarı ve öz değer duygunuzu listenin içeriğine çok sıkı bir şekilde bağlama ve hatta geçmişte olduğu kadar çok şey başaramadığınız zamanlarda kendinizi utandırmak için kullanma isteğidir.

Ek olarak, yapılacaklar listesinin tersine çevrilmesinin, insanların aşırı derecede kayıtsız kalmasına ve daha ileri hedeflere ulaşmak için motivasyonlarının azalmasına neden olabileceğine dair potansiyel bir endişe var.

Tersine yapılacaklar listesi yapmanın en iyi yolu nedir?

Tersine yapılacak listenize başlamak için hemen beyin fırtınasına başlamalısınız. Kariyer, aile, seyahat ve hobiler gibi birkaç kategori düşünün ve sonra aklınıza gelen her şeyi listeleyebilirsiniz.

Kendinize en çok gurur duyduğunuz "kazanımların" hangileri olduğunu sorun. Belirli başarıları, üstesinden geldiğiniz engelleri, bunların üstesinden nasıl geldiğinizi ve kullandığınız güçlü yönleri veya becerileri düşünmelisiniz.

Çocukluk döneminiz de dahil olmak üzere, hayatınız boyunca elde ettiğiniz başarıları göz önünde bulundurun. Başlangıçta bir liste oluşturun ve ardından her ay veya her çeyrekte periyodik olarak buna eklemeler yapın.

Gurur duyduğum bir ilişki", "üzerimde iz bırakan seyahat ettiğim bir yer", "verdiğim veya aldığım bir nezaket eylemi" ve "rahatlık alanımın dışına çıktığım bir zaman" gibi istemler kullanmalısınız.

Ters yapılacaklar listesi öğeleriniz, bir iş kurmak, rüya gibi bir tatile çıkmak veya bir kitap yayınlamak gibi büyük şeylerden, daha fazla kitap okumak, farklı dillerde ifadeler öğrenmek veya yeni bir müzik enstrümanı edinmek gibi daha küçük başarılara kadar değişebilir.

Sevdiklerinize hangi başarıların akıllarında kaldığını sorabilirsiniz. Muhtemelen sizin gözden kaçırdığınız şeyleri düşüneceklerdir. Ayrıca, en önemli noktalarınızı hatırlamak için fotoğraflara veya sosyal medyaya bakabilirsiniz. Başarılarınızı kesinlikle not edin, ancak eğlenceli zamanları ve kişisel dönüm noktalarını unutmayın. Listenizde ne kadar çok ayrıntı ve çeşitlilik varsa, o kadar zengin ve anlamlı olacaktır.