"Güneş sana her gün yeniden enerji versin. Ay geceyle beraber seni yenilesin. Yağmur endişelerini alıp götürsün. Rüzgar varlığını güçlendirsin. Yürüdüğün yol seni gerçeğe götürsün ve bil ki hayatın tüm günleri güzeldir." Apaçi Kızılderelilerin duası

BUDDHA der ki, “Mutluluk sahip olduklarınıza ya da kim olduğunuza bağlı değildir, mutluluk sadece düşüncelerinizdeki ferahlıktır.”



Mutluluk sahip olunması o kadar zor bir şey değil aslında, sorun bunu erteliyor olmamız. Hepimiz zamanımız olduğunu sanıyoruz. Sevmek için, affetmek için, seni seviyorum diyebilmek için, hatalarımızla yüzleşmek için, sözde zaferlerin peşinde koşmanın ne kadar beyhude olduğunu anlamak için...



Zamanı kontrol edemezsiniz ama mutlu olmaya giden yolda bazen kontrolü elinizde tutabilirsiniz. İnançlarınız, davranışlarınız, düşünceleriniz gibi. Onurlu, sabırlı, anlayışlı, empati kurabilen, adil biri olmaya çalışmak örneğin. Daha az endişeli biri olmaya çalışabilir, düştüğünüz anda yeniden ayağa kalkarak yola devam edebilirsiniz... Evet, bunların hepsini pekala yapabilirsiniz.



BUGÜN YAPILACAKLAR LİSTESİ

Evet, hemen bugün harekete geçin. Bakalım neler değişecek?

1. Yatak odanız için mis gibi kokan çiçekler alın.

2. Doğayı iliklerinizde hissedin.

3. Sevdiğiniz birine kocaman bir öpücük verin.

4. Tanımadığınız biriyle güzel bir sohbete koyulun.

5. Yeni bir film izleyin ya da yeni bir kitaba başlayın.

6. Zor bir günün ardından 100’üncü kere bile olsa en sevdiğiniz filmi izleyin.

7. Beş dakika boyunca çılgınlar gibi dans edin.

8. Kelebek etkisine inanın. Yaptığınız her şey küçük de olsa bir değişikliğe neden olur.

9. Banyo yapın. Suyun yenileyici etkisini hafife almayın.

10. Resim yapın. Kötü düşünceleri uzaklaştırır.







MUTLULUK GÖLGELEYİCİLER

• Korkuların kölesi olmak

• Geçmişe takıntılı kalmak

• Olduğundan farklı biri gibi görünmeye çalışmak

• Melankolik ruh hali

• Yaşamınızdaki dengeyi tutturamamak

• Olayların doğal akışına müdahale etmeye çalışmak

• Gereksiz otokontrol veya düşünceleri sansürlemek

• Adanmışlık hissi

• Problem çıkarmaya meyilli olmak



OLMAK YA DA OLMAMAK

Zamanı doğru kullanmanın mutlu olmakla kesinlikle bir ilgisi var! Vaktinizi sizi mutlu edecek şeylere ayırın; bu bir paket çikolata yemek olsa bile… Çünkü geçen zamanı asla geri alamayacaksınız.