Özellikle mevsim dönümlerinde kendini gösteren depresyon, aşırı yeme isteğini de beraberinde getirebiliyor.

Sonbahar, bağışıklık sistemine bağlı hastalıkların en sık görüldüğü mevsim olmakla birlikte depresyonunun da sıkça görüldüğü bir mevsim. Sonbaharda azalan güneş ışınları mutluluk hormonu olan seratonin salgılamasının azalması ve beyin kimyasının değişmesiyle birlikte depresyona da sebep olabiliyor. Liv Hospital Ankara Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir, “Seratonin miktarının artırılmasında magnezyum, çinko, triptofan ve omega 3 içeren yiyecekler tüketilmeli. Sonbaharda depresyona karşı hindi eti, yumurta, keten tohumu, badem, soya gibi besinlere günlük olarak yer vermek çok önemli” diyor.

Depresyon belirtilerinin arttığı, fiziksel aktivitelerin azalarak su tüketiminin azaldığı sonbaharda, kilo alımı da hızla artabiliyor. Metabolizma da yavaşladığı için beslenmeye daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Soğuk hava insan fizyolojisini etkileyerek karbonhidrat alımı ihtiyacını artırıyor. Bununla birlikte depresyon belirtilerinin artması da insanları gerektiğinden fazla yemek yemeye itiyor.

İşte Diyetisyen Deniz Özdemir'den hem sonbahar depresyonuyla savaşacak hem de kilo alımına engel olacak beslenme önerileri:

SONBAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI ÖNERİLER

B ve C vitamini açısından zengin olan vitaminleri, potasyumu ve magnezyumu taze sebzelerden ve meyvelerden, mevsiminde tüketin.

Lif bakımından zengin olan besinleri günlük olarak her öğünde tüketmeye çalışın.

Günlük olarak alınan sıvı miktarı 3 litre kadar olmalıdır. Bunun için bir kısmını su ile alın. Birkaç şişe doğal maden suyu içmekte de fayda var.

Terleme, havada bulunan elektrik yükünü dengelemede ve metabolizma hızında etkili olan kıyafet seçimlerinde sentetik yerine pamuklu ürünleri tercih edin.

Hem ruh sağlığınız için hem de fiziksel olarak iyi bir zindelik sağlamak için açık havada yürüyüş yapabilirsiniz.

Hazır satılan ve kolaylıkla bozulan kremalı yiyecekler yerine vitamin içeren meyveleri ve sebzeleri tercih edin.





Sonbahar için Detoks İçeceği Tarifi (2 kişilik)

1 orta boy portakal

3-4 dal ıspanak

Yarım demet maydanoz

1 adet salatalık

1 adet yeşil elma

Yarım çay kaşığı zencefil

(Karışımın içine yarım tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyerek tarifteki sebze ve meyvelerin emilebilirliğini de artırabilirsiniz.)



