Sık sık elleri yıkamak, evden çıkarken her şeyi kontrol etme ihtiyacı hissetmek ya da simetri, düzen, sayı sayma, istifçilik gibi belirtiler Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalığını işaret ediyor.

“Ütüyü prizde mi unuttum?”, “Kapıyı kilitledim mi?” sorularını sıkça kendinize soruyor ve kontrol ihtiyacı hissediyorsanız; ellerinizi sürekli yıkıyor, simetrik olmayan şeyler sizi rahatsız ediyor ve düzeltme ihtiyacı hissediyorsanız "Obsesif Kompulsif Bozukluk" hastası olabilirsiniz. Uzmanlar, tedavi edilmediği takdirde hem kişinin hem de çevresinin hayatını çekilmez hale getiren bu hastalığa depresyon gibi başka psikiyatrik hastalıkların da eklenebileceği konusunda uyarıyor.

Gereğinden fazlası hastalık belirtisi

El yıkamak, her gün düşünmeden yaptığımız sıradan ama sağlığımız için gerekli bir davranışken, elleri sık sık ya da gereğinden uzun yıkamak bir hastalık belirtisi olabilir. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Polikliniği’nden Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, obsesyonun (takıntı) bir düşünce olduğunu ve zihne istenmeden gelerek huzursuz ettiğini; bu düşüncelerin kontrol edilemez olduğunu ve dışarıdan görünenin aksine kişinin elinde olmadığını vurgulayarak temizlik takıntısını şöyle tarif ediyor:

“Pek çok insan için temiz kabul edilen evdeki masaya dokunmak bile obsesif kişi için "ellerime kir bulaştı” düşüncesine sebep olur hatta bunun sonucunda kendine ya da başka birine hastalık bulaştırmaktan korkar. Bu da şiddetli bir sıkıntı hissi yaratır ve kişi rahatlamak için ellerini yıkar. Fakat bu durum uzun sürmez ve düşünce tekrar ederek, kısır döngüye yol açar. Hasta, sıklıkla mikrop, toz, kir gibi etkenler ile idrar gibi vücut dışkılarının bulaştığına inanır.

Telkinler hastayı zorluyor

Bu hastalara sıkça söylenen “elini yıkama, sen kendi kendine yapıyorsun” gibi telkinlerin kişi için çok sıkıntı verici ve zorlayıcı olduğuna da değinen Arıcı, "bulaşma-temizlik” tipine ilişkin belirtileri ve hastanın yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Elleri yıkamak sağlıklıdır, fakat günde toplam bir saatten fazla yıkanması, yıkanmadığında yoğun sıkıntı hissedilmesi ve günlük yaşamın bundan olumsuz etkilenmesi bize hastalığı düşündürüyor. Bu kişilerde ellerin yıkanmaktan tahriş olduğunu, dışarı çıkamamaya varacak kadar temaslardan kaçınıldığına şahit oluyoruz.”

Obsesif kompulsif bozukluğun birçok farklı tipi var

Obsesif Kompulsif Bozukluk sadece temizlik takıntısıyla da sınırlı değil. Temizlik dışında sıkça görülenlerden biri de kuşku-kontrol tipi. Evden çıkarken kapıyı kilitleyip kilitlemediğinden emin olamama, yatarken doğal gazı defalarca kontrol etme gibi hareketlerle kendini gösteriyor. Bunların dışında takıntı tipleri arasında; dini, cinsel içerikli, zarar vermekle ilgili olumsuz düşünceler içeren, simetri, düzen, sayı sayma, eşya biriktirmek (istifçilik) gibi çeşitleri de bulunuyor. Bazen birden çok obsesyon bir arada olabilirken; bazıları zaman içinde yer değiştirebiliyor, örneğin temizlik kaybolurken yerini kontroller alabiliyor.

Takıntının tedavisi mümkün mü?

Obsesif Kompulsif Bozukluklar tedavi edilmediğinde tekrar edip süreğenleşebiliyor ya da şiddetlenebiliyor. Hastanın el yıkama süresi günde bir-iki saatken bu süre neredeyse uyanık olunan tüm zamana da yayılabiliyor ve bu durum doğal olarak aile, arkadaş ve iş yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Takıntıya, depresyon gibi başka psikiyatrik hastalıklar eklenebiliyor. Obsesif Kompulsif Bozukluğunun tedavisi mümkün ve tedavi olmak isteyen kişilerin öncelikle bir psikiyatri uzmanına başvurmaları gerekiyor.





Birçoğumuzun hassas olduğu, ‘takıntı’ yaptığı davranışları olabiliyor. Ancak takıntılar titizlikle, ince düşünceyle karıştırılmamalı. Burada sınır takıntılarımızın günlük hayatımızı etkileyecek boyuta varıp varmadıkları.



