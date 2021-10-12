Pterjium, 'Göz Eti' veya 'Kuş Kanadı': Neden olur, nasıl geçer?

Halk arasında gözde et yürümesi veya kuş kanadı olarak bilinen pterjium hastalığı ilerleme durumunda görme bozukluğuna neden olur. Peki pterjium nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Eraslan sizler için pterjium hakkında tüm merak edilenleri anlattı. Eraslan'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

PTERJİUM NEDİR?

Konjonktiva ve kornea gözün en dış tabakalarıdır. Halk arasında sıklıkla et yürümesi veya kuş kanadı olarak da bilinen pterjium hastalığı; ultraviyole ışınların etkisi ile korneaya kadar uzanan konjonktiva fibroblastlarından köken alan dokunun bu bölgeye zarar vermesine verilen addır. Bu organizasyon genellikle ilerler ve görme bozukluklarına neden olur.

Pterjium belirtileri nelerdir?

Pterjium başlangıçta hafif hafif damarlı görünüme sahip olur, giderek genişler ve kornea (şeffaf tabaka) dediğimiz gözümüzün en ön tabakasına kadar uzanmaya başlar ve kornea tabakasına tutunur. Pterjium hastalığının belirtileri ise şu şekildedir; gözün genellikle iç tarafında genellikle banyodan sonra olan kızarıklık, gözde kaşınma ve batma sorunları, astigmat, sık sık değişen göz numaraları, ışığa bakmada güçlük ve ileri evrelerde bulanık görmedir.

Pterjium teşhisi ve tedavisi nasıl olur?

Pterjiumun tedavisi cerrahidir.

Pterjium eksizyonu ve limbakonjonktival greft çok işlevli bir ameliyattır.

İyi bir operasyonla başarı şansı %86-95 arasındadır.

Sadece pterjiumun çıkarılması yeterli değildir.

Pterjium çıkarılırsa ve işlem yapılan bölge greft tarafından kapatılmazsa, pterjiumun tekrarlama şansı yüzde 50'dir.

Bu nedenle pterjium rezeksiyonu ve limbal konjunktival transplantasyon uygulanması çok önemlidir.

Operasyon sırasında ağrı olmaz.

Ameliyattan sonra 3-4 gün gözde batma hissi ve 1 aya kadar kızarıklık olabilir.

Ameliyattan sonra 3 haftalık damla ve merhemler ile ilaç tedavisi önerilir.

Güneş gözlüğü takmak pterjium artışını bir ölçüde engelleyebilir.

Hasta güneş gözlüğü takarken daha rahat hisseder.

Operasyon sırasında kendiliğinden emilebilen dikişler kullanıldığında dikiş almaya gerek olmayabilir.

Ameliyattan sonra yakın ve uzak gözlüğü değiştirilmesi gerekebilir.

Pterjium önlenebilir mi?

Pterjiumun ilerlemesine sebep olan ana etmen ultraviyole ışınlar olduğu için güneş gözlüğü kullanmak en önemli basamaktır. Göz kuruluğunu önlemek için damla tedavisi kullanılır. Bu konuda hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yüzeyde oluşabilecek iltihaplanmayı düzeltmek için önlemler alınır. Bunların hepsi koruyucu tedaviler olsa da, hastalığın tek kalıcı tedavisi pterjium eksizyon ameliyatıdır. Pterjium çıkarma ve transplantasyon uygulanan cerrahi çok fonksiyonlu bir cerrahidir. İyi bir operasyonla başarı şansı yüzde 86-95 arasındadır.