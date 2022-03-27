Ramazanda kilo almamak için yapılması gerekenler neler? Ramazan ayında kilo almamak için 7 öneri

Ramazanda kilo almamak için yapılması gerekenler neler? Nelere dikkat edilmeli? Diyetisyen Dilan Ezgi Şeker Ramazan ayında kilo almamanın yollarını anlattı. Diyet sürecinde oruç tutmak istiyorsanız ve kilo almak istemiyorsanız bu öneriler tam size göre....

Sahur yapmaya çalışın

30 gün boyunca oruç tutarken tek öğün beslenme metabolizma hızınızın yavaşlamasına neden olabilir.

İftardan yatana kadar 2 litre su tüketin

Çay ve kahve tüketiminden önce vücudunuzun su ihtiyacını giderin. Tüm gün susuz kalan vücudunuz iftarda yediğiniz yemekleri sindirmek için suya ihtiyaç duyar.

Sahurda protein ağırlıklı beslenin

Sağlıklı yağlara yer verin. Sahurda yüksek miktarda karbonhidrat içeren ekmek, börek, poğaça gibi yiyeceklerden uzak durun. Çünkü bu yiyecekler hızlı sindirilir. Kan şekerini hızlı yükseltip düşürür ve hemen acıkmanıza neden olarak oruç tutmanızı zorlaştırır. Yumurta, yoğurt gibi tuzsuz protein içeriği yüksek besinleri tercih edin. Peynir tüketmek istiyorsanız tuzsuz peynirleri tercih edebilirsiniz. Sağlıklı yağ kaynakları olarak zeytin yerine ceviz, badem, fındık, avokado gibi besinleri tercih edin. Ekmek olarak tam buğday unu ekmek veya çavdar ekmeği tercih edebilirsiniz. Hatta yoğurt içerisine chia tohumu ve yulaf ekleyip meyve ile tatlandırırsanız tokluk süreniz uzayacaktır ve orucunuzu daha rahat tutabilirsiniz.

İftarda da proteini sofranızdan eksik etmeyin

İftarda da protein içeriği yüksek et, tavuk, balık, baklagil gibi besinleri tüketmeniz hem metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur hem de kan şekerinizin dengeli olmasını sağlar. Böylece iftardan sonra oluşan ağırlık hissini yaşamazsınız. Aynı zamanda protein içeriği yüksek yiyecekler tokluk süresini de uzattığı için iftardan sonra tatlı tüketme isteğiniz azalır ve kilo verme süreciniz Ramazanda da devam eder.

Metabolizmayı hızlandırması için salata, yeşil çay tüketin

Tüm gün açlık metabolizma hızının yavaşlamasına neden olur. Bu nedenle oruç tutarken iftarda c vitamini içeren besinleri tüketmek, bol miktarda salata tüketmek, yeşil çay, beyaz çay gibi çayları tercih etmek metabolizmanızın hızlanmasını sağlayacaktır.

Kabızlık sorunu yaşamamak için bağırsakları çalıştıracak besinlere yönelin

Oruç tutarken çoğu kişi kabızlık sorunu yaşar. Bu nedenle kuru hurma, kuru erik gibi kur meyveleri iftarda tüketmeye çalışın. Bunu yanında probiyotik yoğurt, kefir, pancar kvass gibi probiyotik içeriği zengin besinleri de tüketmeye çalışın. Gerekli durumlarda probitoyik takviye de kullanabilirsiniz. Ayrıca chia tohumu, keten tohumu gibi tohumlarda yine bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde destek olacaktır.

Susamamak için su oranı yüksek sebzelere ağırlık verin

Gün içinde susamamak için sahurda tuz içeriği yüksek tuzlu peynir, zeytin gibi yiyecekleri yemeyin. Bol miktarda sebze tüketin. Özellikle marul, salatalık gibi su oranı yüksek sebzeleri tercih edin.