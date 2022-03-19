Hurma kaç kalori? Kilo aldırır mı? Diyette hurma yenir mi?

Ramazanla özdeşleşen hurmanın insan sağlığı açısından pek çok faydası bulunuyor. Şekersiz beslenmeye olan ilginin artması hurmanın hayatımızdaki yeri de arttı. Hurma nedir, hurmanın faydaları, zararları nelerdir? Kilo aldırır mı? Diyette hurma yenir mi? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker hurma ile ilgili merak edilenleri anlattı...

Şifa kaynağı "Hurma"

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sofraların baş tacı olan hurma sofralarda yerini almaya başlıyor.

Eskiden hurma sadece Ramazan ayında tüketilen bir meyveyken günümüzde sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi haline geldi. Hem besin içeriğinin zengin olması hem de kıvamından dolayı pek çok tarifin kurtarıcısı aynı zamanda.

Hurma bir tür palmiye bitkisidir ve anavatanının Kuzey Afrika veya Orta Doğu olduğu kabul edilir.

Gerek besin değerinin, gerekse ürün miktarının fazla olması ve ömrünün uzun olması (100 yıl kadar olabilir) gibi nedenlerle hurma kutsal kitaplarda da adı geçen bir bitkidir. İncil’de “yaşam meyvesi” olarak ifade edilmiştir. Kur’an da da adı geçen değerli bir meyvedir. 19. yy sonuna kadar ağırlıklı olarak Orta Doğu’da üretilen hurma günümüzde ABD (Kaliforniya, Arizona, Teksas), Meksika, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika, Avustralya, Namibiya başta olmak üzere birçok ülkede üretilmektedir.

Besin değeri açısından hurma taze ve kurutulmuş meyve olarak tüketilmesinin yanında hurma, çeşitli gıda ürünleri olarak da kullanılmaktadır. Hurma suyu konsantresi, hurma şurubu, hurma pekmezi, sirke, organik asitler, marmelat gibi kullanımların yanında pastacılıkta katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. Hurma üretiminde ortaya çıkan atıklar da kompost (gübre) üretiminde kullanılmaktadır.

Hurmanı besin değeri nedir? Kimler tüketmemeli?

Hurma meyvesinde %44-88 oranında şeker bulunur. Bu nedenle şeker hastalarının dikkatli tüketmesi gereken bir meyvedir. Potasyumdan da oldukça zengin bir meyvedir. Bu nedenle yoğun spor yapan, kalp hastası kişiler için oldukça sağlıklı bir meyvedir. Fakat böbrek rahatsızlığı olanların dikkatli tüketmesi gereken bir meyve. Hurma ayrıca kalsiyum, magnezyum, demirden de zengindir. Çeşitli meyvelerle karşılaştırıldığında hurmanın enerji, lif ve mineral içeriği açısından en zengin olduğu görülmektedir.

Hurmalar aynı zamanda sebzelerden en yüksek fenol içeriğine sahip barbunyadan daha fazla fenol içermektedir. Hurma ve çeşitli kurutulmuş meyveler ile yapılan bir çalışmada hurma kurutulmuş meyveler arasında en yüksek polifenol düzeyine sahip meyvedir.

Hurma içeriğindeki vitamin ve minerallerin dışında sindirim sistemi için de son derece faydalı bir meyvedir. Bu nedenle pasta ve unlu mamüller gibi nişasta ve sukroz içeren besinlere hurma katkısı yapılması bu mamüllerin daha kolay sindirilmesini sağlayacaktır.

Bilinen en iyi antioksidan besinlerden birisi de hurmadır. Taze hurma çeşitlerinden Fard, Khasab ve Khalas iyibir antioksidan kaynağıdır. Fakat hurmanın güneş altında kurutulmasıyla antioksidan aktivitesinde önemli bir kayıp meydana gelmektedir.

Hurma kaç kalori?

1 adet hurma ortalama 30 kaloridir ve 7.5 gram karbonhidrat içerir.

Hurma diyette yenir mi?

Kilo verme sürecinde rahatlıkla tüketebileceğiniz bir meyve. Fakat her besinde olduğu gibi kaloriye dikkat edin. Günde 3-4 adetten fazla tüketmeyin. Diyet sürecinde yağ ve karbonhidrat alımının azalmasına bağlı olarak oluşabilecek kabızlık sorunu için de yardımcı olacaktır. Sindirim sistemi sorununuz varsa, safta taşı probleminiz varsa, tatlı krizi yaşıyorsanız hem sağlıklı hem de kalorisi ideal bir meyve olan hurmayı rahatlıkla tüketebilirsiniz.