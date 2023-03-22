Reflü hastaları oruç tutabilir mi? Reflüsü olanlar oruç tutarken nelere dikkat etmeli?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte reflü hastaları oruçla ilgili araştırmalara başladı. Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi reflüye karşı da bazı kurallara dikkat ederseniz, Ramazan ayını kolaylıkla geçirebilirsiniz. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroentereloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral reflü ve oruç ilişkisine dair merak edilenleri anlattı. (Bu yazının ardından tiroid hastaları oruç tutabilir mi? makalemizi de okuyabilirsiniz)

Reflü hastaları oruç tutabilir mi? İlaç kullanıyorsa, hangi zaman diliminde alınmalı?

Reflü hastaları, oruç tutabilir. Ancak hamileler, psikiyatri hastaları ve günde 3-5 kez insülin kullanan şeker hastalarının oruç tutmasını önermiyoruz. Ramazanda iki öğün beslenme tarzı, mideyi rahatlatır. Salgılanan mide asidi azalacağı için oruç sırasında sorun yaşanmaz. Reflü semptomları Ramazan ayında hafifler. Çünkü sahurdan akşama kadar mide, açlık nedeni ile boş olacağı için, klasik reflü belirtileri azalır ve kaybolur.

Reflü için eğer doktor tarafından tavsiye edilen bir mide koruyucu ilacı kullanılıyorsa, sahurda almasında yarar var. Eğer gece de reflü oluyorsa, yatmadan önce reflü ilacını yani mide koruyucuyu alması gerekir.

Ramazanda reflü şikayetlerini neler artırır? Hangi problemlere yol açar?

Reflü şikayetleri, genelde ramazan ayında olmaz. Çünkü mide gün boyu boş kalacaktır. Ancak, iftar sofrasında, aşırı yağlı gıdalar ve tatlı yenirse, ayrıca hızlı yemek yedikten sonra, reflü şikayeti olabilir. Gün içinde reflü olursa, midede yanma ve ağıza acı su gelmesi şikayeti olabilir. Gece uyuduktan sonra olursa, yine midede yanma ve uykuda öksürüğe neden olabilir.

Ramazanda reflü hastaları ve sahur iftarda neler yiyebilir? Yemek çeşitleri nasıl olmalı?

Sahurda normal bir kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltıda, simit ve poğaça gibi gıdalar reflü yapıyorsa, bu gıdalar tercih edilmemelidir. Akşam ise iftardan sonra önce çorba ile başlanmalı ve mümkünse 10 dakika sonra ana yemeğe geçilmelidir. Ana yemek, çok yağlı olmamalı ve sulu ve yumuşak gıdalar tercih edilmelidir. Ana yemekten hemen sonra, tatlı vs. yenilmemeli, ana yemekten 10-15 dakika sonra bu gıdalar tüketilmelidir. Yatmadan 4 saat önce, yeme işlemi tamamlanmalı ve gece reflüsü oluyorsa, yastık 20-25 derece yüksek olmalıdır.

Sahurda, kahvaltı türü gıdalar yemeliyiz. Çay veya süt tercih edilebilir. Tok tutacağı için sahurda, 2 yumurta olmalı. Tahin, bal, pekmez, eğer şeker hastalığı yoksa, tüketebilir, nane, limon, narenciye, ıhlamur, bağışıklık durumumuzu kuvvetlendirmesi için tüketmeliyiz.

Bol C vitamini içeren, limon, portakal, mandalina, kivi gibi meyveler, sebzeler tüketilmelidir.

Vazgeçilmez olan ekmek olarak, tam buğdaylı siyez unundan yapılmış ekmek tercih edilmelidir. Kabızlık sorunu varsa, kepekli ekmek tercih edilmelidir. Dilim olarak, sahurda ve iftarda, 2 ila 3 ince dilim ekmeği geçmemelidir.

Ramazanda mide problemleri ve reflüye karşı alınacak önlemler nelerdir? Bu tür rahatsızlıkları bulunanlar nelere dikkat etmelidir?

Ramazanda yediklerimize dikkat etmeli, ağır gıdalardan kaçınmalı ve mutlaka sahur yapmalıyız. Öncelikle az ve aralıklı yemeliyiz. Çok baharatlı yiyecekler, acı, ekşi gibi keskin tatlar, ketçap ve mayonez mideyi rahatsız eder. Kızartma gibi mide ve bağırsak sistemini yoracak gıdalar yerine, mümkünse, sulu ve haşlama tarzında pişmiş gıdalar tüketilmelidir. Yemekler mümkün olduğu kadar baharatsız hazırlanmalı. Ayrıca besinleri, hızlı yemeden ve iyi çiğneyerek tüketin. İftarda ve sahurda küçük porsiyonlar şeklinde beslenin, mideyi çok doldurmamak gerekir. Asitli içeceklerden ve çok sıcak içeceklerden uzak durulmalıdır. İftardan yarım saat sonra, hafif bir yürüyüş iyi gelecektir.