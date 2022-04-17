Tiroid hastaları oruç tutabilir mi? Ramazan ayında tiroid ilaçları nasıl kullanılmalı?

Tiroid hastaları genellikle Ramazan ayında oruç tutabilir. Ancak bazı özel durumlarda oruç tutarken özellikle dikkatli olmak ya da bir süre oruca ara vermek gerekebilir. Öncelikle her tiroid hastasının farklı durumu olabileceği akılda tutulmalıdır. Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler tiroid hastalarına göre Ramazan ayında oruç tutmanın etkilerini anlattı.

Tiroid nodülü olan kişiler oruç tutabilir mi?

Tiroidde nodül varlığı eğer tiroid hormonlarının salgısını bozmuyorsa oruca engel değildir.

Hipotiroidi (tiroidin az çalışması) hastası oruç tutabilir mi?

Hipotiroidi tedavisinde doğala özdeş tiroid hormonu ağızdan hap şeklinde alınmaktadır. Bu ilacın sabah aç olarak alınması önerilir. Kahvaltı ile veya diğer ilaçlarla arasında en az 30 dakikalık zaman bırakılması gereklidir. İlacın aç alınıyor olmasının nedeni tiroid hormonlarının sabah saatinde daha fazla salgılanıyor olmasıdır. Böylece doğala özdeş tiroid hormonu içeren bu ilaçla vücudun normal fizyolojik tiroid hormon salgısı taklit edilerek tedavi başarısı artırılmaktadır.

Oruç tutan tiroid hastaları tiroid ilacını ne zaman almalı?

Yiyecek veya başka bir ilaçla birlikte alınması ilacın emilimini bozacağı için ilaç dozu yetersiz kalabilir, bu nedenle sabah aç alınması önerilmektedir. Oruç tutmak isteyen hipotiroidi hastaları bu nedenle ilacı sahur yemeğinden 30 dakika önce almalıdır. Sahurda yaklaşık 8 saatlik bir açlık sağlamak zordur, üstelik sabaha karşı uyanıp ilacı aldıktan sonra 30 dakika beklemek de zor gelebilir. Bu süreçte ilacın emilimi bozulacağı için ideal hormon düzeyleri kanda sağlanamayabilir. Bu nedenle tiroid hormonlarını çok katı sınırlar içinde tutması gereken özellikle tiroid kanseri sonrası tedavi almakta olan hastalar oruç öncesi doktorlarına danışmalı, oruç tutarlarsa da Ramazan ayı sonrası tekrar tiroid hormon tahlillerini yaptırmalıdır.

Sahura kalkmayan hastalar tiroid ilacını ne zaman almalı?

Sahura kalkmadan oruç tutanlar için ilaçlarını iftar öncesi almak fizyolojik tiroid hormon salınımından çok farklı bir dinamiğe yol açacağı için genellikle önerilmez. Yine sahura kalkmadan akşam yatarken ilaç almak da benzer şekilde doğal tiroid hormon dinamiğini sağlayamayacaktır. Ancak hafif hormon düzeyi değişikliklerinden etkilenmeyen hastalarda oruç dönemi sonrası ilacın tekrar sabah aç alınmaya başlaması tiroid hormon düzeylerinin hızla düzelmesini sağlar. Yine de hipotiroidi ile birlikte ritm bozukluğu, hipertansiyon gibi tiroid hormon değişikliklerinden hemen etkilenen ikinci bir sağlık sorunu olan kişilerde tiroid hormon düzeylerinin hafif oynamalarında bile problem ortaya çıkabilir. Bu nedenle hipotiroidiye ek bir sağlık sorunu olan kişilerin de oruç öncesi doktoruna danışması önerilir.

Hipertiroidi (tiroidin fazla çalışması) hastası oruç tutabilir mi?

Hipertiroidi hastaları genellikle günde bir, iki ya da en fazla üç kez olacak şekilde ilaç kullanmaktadır. Bu ilaçların dozu değişmediği sürece saatlerinin kaydırılması çoğu hastada soruna yol açmaz. Ancak hipertiroidi ile birlikte ritm bozukluğu olan hastalarda bu sorunu çözmek için önerilen ilaç veya ilaçlar günü eşit olarak üçe bölecek şekilde verilebilir. Bu durumda sahur-iftar arası çok uzun olduğu için bu grup hastanın tedavi süresince oruç tutması sakıncalı olabilir.