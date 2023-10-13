Rotavirüs'te ishal kaç gün sürer? Rotavirüs aşıları güvenli mi?

Demokratik virüs olarak da bilinen rotavirüs, hijyen koşullarından bağımsız olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde benzer sıklıkta görülür. Çocukların hemen hemen hepsi 5 yaşına kadar, en az 1 kez rotavirüsle enfekte olmaktadır. Peki, rotavirüs neden olur? Rotavirüs kaç gün sürer? Tedavisi nasıl yapılır? Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Erdem Özcan anlatıyor...

ROTAVİRÜS'TE İSHAL KAÇ GÜN SÜRER?

Rotavirüs enfeksiyonları genellikle 1-3 günlük kuluçka periyodundan sonra ateş ve kusmayı izleyen sulu (kan içermeyen) ishalle karakterize bir klinik tabloya neden olur. Rotavirüs enfeksiyonu diğer bütün viral etkenlere göre daha ağır gastroenterite yol açar. Bazı hastalarda ciddi sıvı kayıpları (dehidratasyon) nedeniyle hastaneye yatış gerekebilir ve ölüme neden olabilir. Çoğu hastada ishal 3-9 gün sürer.

ROTAVİRÜS'ÜN BULAŞMA HIZI NEDİR?

Rotavirüs çok bulaşıcıdır. Mikrop bulaşmış su veya gıdayla, mikrobu taşıyan eller yoluyla vücuda alınır. Yuva gibi kalabalık ortamlarda, özellikle çocuklar tuvaletten sonra ve yemekten önce ellerini yıkamayı unuttuklarında kolayca yayılır. O kadar bulaşıcıdır ki genel hijyen koşulları ne kadar iyi de olsa hemen hemen her çocuk 5 yaşını doldurmadan rotavirüs ishali geçirmiş olmaktadır. Ülkemiz gibi ılıman iklim kuşağındaki ülkelerde, kış (Aralık-Nisan) aylarında görülür. Özellikle 2 yaş altı küçük çocuklar etkilenir. Erişkinlerde ise daha hafif seyreder.

ROTAVİRÜS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hastalığı düzeltmek için etkin bir ilaç tedavisi yoktur. Rotavirüs için antibiyotik kullanılmaz, çünkü bu bir viral enfeksiyondur. Tedavide probiyotik önerilir. İshal diyeti yaptırılır. İshal durdurucu ilaçlar kullanılmaz. Çünkü virüs vücuttan dışkı yoluyla atılmaktadır. Hasta için kefir, yoğurt, ayran, tarhana çorbası, yoğurt çorbası, muz, patates ve elma türü yiyecekler önerilir. Anne sütü alan bebeklerin sık sık emzirilmesi hem virüsle savaşı arttırır hem de bebeğin sıvı ve besin kaybını takviye eder. Genellikle bu süreçte bağırsak hareketlerini artırıcı gıdalar önerilmez. Vücudun ishal ve kusma yoluyla attığı sıvının da yerine konması çok önemlidir. Yemek yeniliyorsa ishal diyeti, yenilmiyorsa damardan sıvı tedavisi verilmektedir.

ROTAVİRÜS AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Rotavirüs aşısı olmak rotavirüs hastalığından çocukları korumanın en iyi yoludur. Ağız yoluyla yutularak alınan bir aşıdır; iğne değildir.

Enfeksiyonun yayılmasını azaltır

Sabunla el yıkamak virüsü öldürmez ancak enfeksiyonun yayılmasını azaltır. Tuvaletten çıktıktan ve bebeklerin bezlerini değiştirdikten sonra el yıkamaya dikkat edilmelidir.

Ülkemizde ruhsatlı iki adet Rotavirüs aşısı bulunmaktadır. Her iki aşı da (Rotarix ve Rotateq) güvenlidir ve rotavirus enfeksiyonuna karşı koruma sağlamaktadır. Her iki aşı da diğer aşılar ile aynı anda uygulanabilmektedir. Rotavirüs aşısının ilk dozu bebek en erken 6 hafta en geç 14 hafta iken yapılmalıdır.

Rotavirüs aşıları tüm dünyada güvenle uygulanmaktadır. Rotavirüs aşısı olmak rotavirüs hastalığını geçirmekten daha güvenlidir. Tüm aşılar gibi rotavirüs aşıları nadiren alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Diğer gelişebilecek yan etkiler; %1-3 oranında geçici hafif kusma ve ishaldir.