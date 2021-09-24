Probiyotik nedir? Faydaları nelerdir? Probiyotik besinler neler? 6 soru 6 cevap

Probiyotikler bağırsakta yaşayan ve yeterli miktarda ise sağlığı korumaya yardımcı olan canlı mikroorganizmalar. İnsan sağlığı için çok önemli olan probiyotikler konusunda çok merak edilen soruları Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz'a sorduk. İşte probiyotiklerin faydası, nasıl kullanılması gerektiği, kimlerin tüketebileceği gibi sorular ışığında probiyotik dosyası:

1- Probiyotik nedir ve ne işe yarar?

Probiyotikler bağırsaklarımızda yaşayan, yeteri kadar bulunduklarında sağlığımızı korumaya yardımcı olan canlı mikroorganizmalardır. Yararlı ve zararlı türleri bulunmaktadır. Yararlı türleri bağırsak bariyerimizi koruyarak; bağışıklık sistemimize destek olup bizi hastalıklardan korurlar, sindirim sistemimizin sağlıklı çalışmasına katkı sağlarlar ve hatta kilo yönetimimizi kolaylaştırırlar.

2- Probiyotik gıdalar nelerdir?

Doğal olarak meydana gelen probiyotik bakteriler; yoğurt, kefir, lahana turşusu ve soya fasulyesi içeren miso ve nato gibi fermente besinlerde bulunurlar. (Kefir nasıl yapılır? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

3- Probiyotikler hangi hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir ?

Probiyotiklerin sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olabileceği bazı tıbbi durumlar vardır. Fakat unutulmamalıdır ki bu yarar sağlayan durumlar insanlar arasında farklılık gösterebilir. Bir kişiye fayda sağlarken diğer kişiyi etkilemeyebilir.

İshal

Kabızlık

İrritabl Bağırsak Hastalığı

Maya enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları

Laktoz intoleransı

Egzama

Üst solunum yolu enfeksiyonları



Yukarıdaki durumlarda probiyotik gıdaları beslenmenize eklemek veya takviye olarak probiyotik kullanmak sağlığınızın iyileşmesine katkı sağlar.

4- Probiyotik kullanımı nasıl olmalı, ne zaman alınmalı ?

Probiyotikler oldukça hassas mikroorganizmalardır. Probiyotik takviyeler mide asidine dayanıklı üretilseler de asit etkisini en aza indirmekte fayda vardır. Bundan dolayı kesinlikle aç karna alınmamaları gerekir. Yemek sırası veya sonrasında kullanılabilirler. Bir probiyotik takviyesi alınmaya başlandığında kesintisiz en az 4 hafta kullanılması gerekir.

5- Kimler probiyotik kullanabilir ?

Probiyotik takviyeler çocuk ve yetişkinler için kullanılabilir olsa da dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Probiyotik seçimi yapılırken semptoma bağlı probiyotik türü seçmek gerekir. Kısaca şikayetimize en iyi gelecek mikrobu bulmak gerekir çünkü; her probiyotik her rahatsızlığa iyi gelmez veya etki etmez. Türkiye Probiyotik Rehberi’nde şikayet veya rahatsızlıklarınıza özgü probiyotikleri bulabilirsiniz.

Dikkat: Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler veya kanser tedavisi alan kişiler probiyotik takviyelerini doktor onayı olmadan kullanmamalıdır.

6- Probiyotik kullanımının yan etkisi var mıdır?

Probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar zaten vücudumuzda doğal olarak bulunduğundan, probiyotik gıdalar ve takviyeler genellikle güvenli kabul edilir. Fakat dışarıdan belirli dozlarda yüklüce alındıklarında alerjik reaksiyonları tetikleyebilirler ve ishal, gaz, şikinlik gibi hafif sindirim sistemi rahatsızlıklarına da sebep olabilirler.

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