Saç ekimi nasıl yapılır? İyileşme süresi ne kadardır? Riskleri neledir?

Saç ve kaş dökülmeleri erkeklerin olduğu kadar kadınların da çok önemli sağlık problemleri arasında sayılıyor. Son yıllarda artan hasta sayısı tedavi konusunda çeşitliliğe ve büyümeye sebebiyet verdi. Saç dökülmesi neden olur? Saç ekimi nasıl yapılır, süreç nasıl işler? Tüm teknikleri de ele alarak Estetistanbul Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Hamid Aydın saç ekimi sürecini detaylıca anlattı.

Saç ve kaş dökülmesi neden olur?

Her ne kadar genetik faktörler saç dökülmesinin en önemli sebebi olarak bilinse de son yıllarda yapılan çalışmalar epigenetik faktörlerin saç ve kaş dökülmesinde çok daha önemli olduğunu ortaya koydu. Çevresel faktörler, coğrafya, hava kirliliği, dengesiz beslenme, sedanter yaşantı, stres, bazı mikrobesin yetersizlikleri gibi bir çok epigenetik faktör saç ve kaş dökülmesinden birinci dereceden sorumlu. Kontrol edilemez bazı faktörlerin yanında kontrol edilebilen faktörlerin de var olması hastalar için önemli bir ümit ışığı. Beslenme ve stres yönetimi burada kontrol edilebilir en önemli iki faktör olarak karşımıza çıkarken, genetik yatkınlık kontrol edilemiz faktörler arasında en önemli saç ve kaş dökülmesii sebepleri.

Saç ekimi nasıl yapılır?

Saç ekimi eskiden iki kulak arasındaki bölgeden alınan bir dokunun saç köklerine ayrılması ve eksik alanlara nakledilmesi olarak tanımlanabilecek bir yöntemle yapılırdı. Ancak son 15 yıldır bu yöntem neredeyse tamamen terk edildi. Artık yapılan tekniğin adı:FUT. Bu teknikte her hangi bir kesim yapmaya gerek yok. Micromotor dediğimiz bir cihaz sayesinde kökler tek tek alınabiliyor ve eksik olan yerlere nakledilebiliyor. Bu en çok kullanılan yöntem olmak ile birlikte tek yöntem bu değil. Benzer bir diğer yöntemde bu kez micromotor cihazının yerine aynı işlem manuel olarak yapılıyor. Dokunun alınması işlemi manuel punch dediğimiz özel cihazlarla tek tek yapılıyor ve alınan kökler eksik olan yerlere naklediliyor. İşleminden sonra özel kalemlerin içine tek tek yerleştirilen saç kökleri (greftler) ile kanallar açılırken bir yandan da ekim işlemi gerçekleşmiş oluyor. Hastalar bir çok teknikten birini tercih edebilirler ancak çoğunlukla uygulanacak tekniği hekimin belirlemesi tercih ediliyor. Hekim de bu tercihte bulunurken hasta için en yararlı teknik hangisi olacaksa kararını ondan yana veriyor. Bütün bu tekniklerde kadın hastalarımızın en fazla istediği mümkün olduğunca az miktarda saçın kesilmesidir. Hastanın saçlarına dokunmadan, mümkün olan en az kayıpla saç ekimi yapılması mümkündür.



Kaş ekimi nasıl yapılır? Hangi teknikler uygulanır?

Aslında saç ekiminde uygulanan teknikler aynı şekilde kaş ekimi için de geçerli. Kökler toplandıktan sonra bu köklerin nereye ekileceği operasyon ekibi için hiç önemli değil. Eğer açıklık saçta ise saça, kaşta ise kaşa nakil gerçekleştirilebilir. Kaş ekiminde de önce kulak üstlerinden kökler tek tek toplanır ve özel bir sıvı içinde 4 ile 8 derece arasında bekletilir. Kaşlara özel bir bistüri kanallar açılır. Bu kanalların kaşların çıkış istikameti ile uyumlu olması son derece önemlidir. Eğer bu konuda bir hatalı kanal açımı yapılırsa ekim de doğal olarak hatalı olacak ve kaşlar yanlış yönde çıkacaktır. Kanal açılmasından sonra kökler bu kanallara tek tek ekilir ve işlem tamamlanır. Ekilen köklerin alındığı bölge kulak üstlerinde özel bir bölge olup bu köklerin tek saç teli içeren kökler olduğuna azami ölçüde dikkat edilmelidir. Kaş ekimi işlemi ortalama 2 ile 3 saat arasında sürer ve hastayı günlük işlerinden alıkoymaz. Kaşların çıkması ortalama 4 ay gibi bir zaman alır.

Saç ekimi öncesi ve sonrası olarak süreç nasıl işler?

Saç ekimi öncesinde hastayı nasıl bir sürecin beklediğini hastaya anlatmak çok önemlidir. Çünkü hasta özellikle iş planını buna göre yapacaktır. Operasyon öncesi yapılan işlemler sınırlıdır ve bunlar çoğunlukla hastayı hemen hemen hiç yormaz. Bazı kan testlerinin operasyon öncesi yapılması son derece önemlidir. Bunun dışındaki hususlar daha çok saç ekimi sonrasını ilgilendirir. Saç ekimi yaklaşık 6-8 saat kadar sürer. Süreç muayene ile başlar, kan alımı, planlama, lokal anestezi, kök alımı, kanal açma, ekim, pansuman ve uğurlama ile tamamlanır. Bütün aşamalar konunun ehli olan doktorlar, hemşireler ve yardımcı sağlık personeli tarafından yapılır. Hastanın uyanık olduğu ancak lokal anestezi yapılığı için ağrı hissetmediği bütün bu aşamalar mutlaka ilgili doktorun takibinde olmalıdır.

İyileşme süresi ne kadardır?

Hastalar saç ekimden sonra evlerine gidip operasyon günü ve sonrasını istirahatle geçirmelidirler. Üçüncü gün hastaların ilk saç yıkaması yapılır ve hastaya saçın nasıl yıkanması gerektiği öğretilir. Bütün bunlar hastaya operasyon günü anlatılır ve yazılı olarak bir dergi halinde verilir. Ayrıca hastanın sorabileceği soruların yanıtlarının olduğu videoları izlemesinde de yarar vardır. Saç ekimi sonrası kullanılacak ilaçların nasıl kullanılacağı da hastaya detaylı anlatılır, dergisi ve video linkleri verilir.

Saç ve kaş ekimi kimlere uygulanabilir?

Gerek saç gerekse kaş ekimi öncelikle ihtiyacı olana yapılmalıdır. Cerrahi işlemler olmaları sebebiyle bir doktor muayenesinden geçmeden bu kararı tek başına hasta almamalıdır. Operasyona mani hali bulunmayan bütün hastalar saç ve kaş ekimi için uygun kabul edilir. Tabi ki hekim ihtiyaç duyarsa hastanın düzenli tedavi aldığı diğer uzmanlık alanlarından görüş almak ve kararını ona göre vermek isteyebilir.

Uygulama süreci nasıl oluyor?

Operasyonun üç aşaması vardır. İlk aşama köklerin alınması, ikinci aşama kanalların açılması, son aşama da köklerin ekimidir. Her üç aşamada son derece önemli olup dikkatle planlanmalı ve uygulanmalıdır. Süreç hasta açısından aslında son derece konforludur. Hasta ağrı hissetmediği için çoğunlukla sürecin kendi beklentisinden daha rahat geçtiğini söyler. Tabi ki bu kanaat için hastaya ideal koşulların oluşturulması son derece önemlidir.

Riskleri nelerdir?

Saç ve kaş ekiminin hasta iyi seçildiği, 21 Altın Standart ismiyle anılan şartlar yerine getirildiği sürece bir riski hemen hemen yoktur. Hastaların bu sebeple 21 Altın Standartın yerine getirildiği doktor ve merkezleri seçmesinde yarar görüyorum.

Saç ekiminden sonra dökülme olur mu? Olursa ne kadar sürede dökülme olur?

Saç ekiminden hemen 15 gün sonra başlayan dökülme olağan dökülmedir ve neredeyse bütün hastalarda görülür. Aslında buna saç kırılması demek daha doğrudur. Yaklaşık 3 ay boyunca yeni saçlar çıkmaz ancak 3. aydan sonra hastanın fark edeceği sayıda saç teli çıkmaya başlar. Bir yıl içinde süreç tekrarlanır. Bu süreden sonra ekilen saçların dökülmesi beklenmez. Yine de ekilen saçların dökülmemesi için uygun bir medikal şampuan kullanılmalı ve hekim gerekli görüyor ise belli aralıklarla iğneli uygulamalar yapılmalıdır.