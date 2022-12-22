Sağ kaburga ve sol kaburga ağrısı neden olur? Kaburga ağrısı nasıl geçer? 8 soruda anlattık

Vücutta ortaya çıkan dayanılmaz ağrılardan olan kaburga ağrısı birçok kişinin çektiği bir ağrılardan birisi. Kaburga ağrısı çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Doç Dr. Refik Bademci kaburga ağrısının nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı.

Kaburga ağrısı nedir?

Kaburga ağrıları, göğsün alt kısmından göbeğin altına kadar olabilen ağrılardır.

Kaburga ağrısı neden olur?

Kaburga ağrıları, travma sonrası olabileceği gibi kendiliğinden veya bazı hastalıklara bağlı oluşabilir. Kaburga ağrıları travma sonrası kaburga kırıkları ve organ yaralanmaları sonucu olabilir. Eğer ağrı uzun sürer ise sağlık kuruluğuna başvurmakta fayda vardır.

Kaburga ağrısı belirtileri neler?

Göğüs kafesine olan travmalar, travma sonucu oluşan kaburga kırıkları, Kas ağrıları, Akciğer enfeksiyonları, Kaburga kıkırdaklarındaki enfeksiyonlar (kostokondrit), Osteoporoz gibi kemik hastalıkları, kalp krizi, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, pankreatit, dalak hastalıkları ve böbrek taşları gibi başka organların neden olduğu hastalıklarda kaburga ağrısına benzer ağrılara neden olabilir.

Sağ kaburga ağrısı nedenleri

Sağ kaburga ağrılarının akciğer enfeksiyonu, kaburga kırıkları, tümörleri nedeniyle olduğu düşünülebilir. Gerekli tahlil ve ileri tetkiklerle tanı konulması mümkündür.

Sol kaburga ağrısı nedenleri

Sol Kaburga ağrıları sebebi için de çeşitli kalp hastalıkları, kırık / kırıklar ve kaburga tümörleri olduğu düşünülebilir. Ve yine gerekli tahlil ve ileri tetkiklerle tanı konulması mümkündür.

Kaburga ağrısı hangi hastalıkların habercisidir?

Kaburga ağrısı; kırık dışında kemik erimesi tümörlerinin habercisidir yukarıda belirttiğim gibi eğer ağrı uzun süreli ise sağlık kuruluğuna başvurmak gerekir. Eğer ağrı 2-3 günden fazlaysa ileri tetkik ve tedavi yapmakta fayda vardır.

Kaburga ağrısı teşhisi nasıl konur?

Ağrı sebebi ile başvuran hastalarda ağrı yapılan muayene ile gerekirse röntgen, tomografi veya MR çekilerek tanı konulabilir. Eğer ağrı uzun süreli ise kemik hastalığı veya kemik tümöründen şüphelenilirse ileri tetkikler yapılır.

Yukarıda da belirttiğim gibi eğer ağrı 2-3 günden fazlaysa ileri tetkik ve tedavi yapmakta fayda vardır.

Kaburga ağrısı tedavisi nasıl olur? Kaburga ağrısına ne iyi gelir?

Ağrı tetkik edildikten sonra ağrı kesici ve soğuk kompres uygulamak gereklidir. Gerekirse bandaj yapılabilir. Osteoporoza bağlı kırık oluştuysa osteoporoz tedavisi başlamak gerekir.

Kaburga kırığında tedavi ağrı kesici, kas gevşetici ve balgamın kolay çıkmasına yardımcı balgam sulandırıcı ilaçlar ile yapılır. Hastaya istirahat önerilir. Hafif oturur (450) pozisyonda yatması tavsiye edilir. Diğer kemiklerdeki kırıklarda kullanılan alçı tedavisi, göğüs kafesinin esnekliğinin nefes alıp-verme işlemi sırasında devam etmesi gerektiği için yapılmaz. Korse takması önerilmez. Ancak hastaya çok fazla öksürmesi gerektiğinde kırık olan tarafa eliyle ya da bir yastıkla bastırması önerilir.