Sarı dişlere elveda: Evde diş taşı ve tartar nasıl temizlenir?

Sarı dişlerinizin inceleneceğini bildiğiniz için bir sonraki diş randevunuzu düşünmekten utanıyor musunuz? Korkmayın dostlarım! Biraz yaratıcılık ve kilerdeki bazı araçlarla tartar oluşumunu kendi evinizin rahatlığında ortadan kaldırabilirsiniz. Dişlerinizdeki sarımsı birikintilere yani tartarlara elveda, daha sağlıklı, mutlu bir gülümsemeye merhaba demeye hazır olun! Tartarın evde nasıl giderileceğine ve bunu önlemenin yollarına bir göz atalım.

TARTAR NEDİR?

Tartar veya diş taşı, plağın çıkarılmaması ve sertleşmeye bırakılmasının bir sonucudur. Plak, dişlerde ve diş etlerinde oluşan yumuşak, yapışkan bir bakteri tabakasıdır. Düzenli olarak çıkarılmadığında tartar oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle plaklardan kurtulmak önemlidir. Tartar birikmesi tedavi edilmezse diş eti hastalığına, diş çürümesine ve ağız kokusuna neden olabilir.

TARTARI ÖNLEMENİN YOLLARI

Dişlerinizi her gün, günde iki kez ve tercihen florürlü diş macunuyla fırçalayın. Dişlerinizin arasındaki boşluklara sıkışan plak ve yemek artıklarını gidermek için her gün diş ipi kullanmayı alışkanlık haline getirin. Bakterileri öldürmek ve nefesinizi tazelemek için antiseptik bir gargara kullanın. Şekeri düşük, lifi yüksek, dengeli bir beslenme uygulayın. Diş taşı oluşumuna neden olabilecek ve dişlerinizde leke bırakabilecek sigarayı veya tütün ürünlerini kullanmayı bırakın.

EVDE DİŞ TAŞI VE TARTAR NASIL TEMİZLENİR?

Diş taşı bir kez oluştuğunda normal fırçalama veya diş ipi kullanımıyla ortadan kaybolmaz. Diş taşı temizliği için bir diş hekimine görünmek her zaman en iyisi olsa da tartar oluşumunu gidermek ve dişlerinizi sağlıklı tutmak için evde yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Tartarı evde yok etmenin bazı yolları şunlardır:

1. Kabartma tozu ve su

Kabartma tozu, dişlerinizdeki tartar birikimini gidermeye yardımcı olabilecek mükemmel bir doğal aşındırıcıdır. Bir çorba kaşığı karbonatı az miktarda suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve ardından birkaç dakika boyunca dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Ağzınızı suyla çalkalayın ve işlemi haftada bir kez tekrarlayın.

2. Tuzlu suyla durulama

Tuzlu su, dişlerinizden bakteri ve plakların temizlenmesine yardımcı olabilecek doğal bir dezenfektandır. Yarım çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suyla karıştırın ve ardından bu solüsyonla ağzınızı 30 saniye boyunca çalkalayın. Çözeltiyi tükürün ve işlemi günde iki kez tekrarlayın.

3. Hidrojen peroksit

Hidrojen peroksit, dişlerinizden tartarın çıkarılmasına da yardımcı olabilecek doğal bir ağartma maddesidir. Eşit miktarda hidrojen peroksit ve suyu karıştırın ve ardından çözeltiyi 30 saniye boyunca ağzınızda çalkalayın. Çözeltiyi tükürün ve ağzınızı suyla çalkalayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

4. Yağ çekme

Yağ çekme, bakterileri yok etmek için yağı ağzınızda çalkalamayı içeren çok eski bir geleneksel uygulamadır. Hindistan cevizi yağı, antibakteriyel özelliklerinden dolayı yağ çekmede kullanılan en popüler yağdır. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ağzınıza koyun ve 20-30 dakika boyunca ağzınızda çalkalayın. İşiniz bittiğinde ağzınızı ılık suyla durulayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

5. Meyve kabukları

Portakal ve limon kabukları gibi meyve kabukları, tartarın parçalanmasına yardımcı olabilecek sitrik asit içerir. Portakal veya limon kabuğunun iç kısmını birkaç dakika dişlerinize sürün ve ardından ağzınızı suyla durulayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

Tartar oluşumu yaygın bir diş problemi olabilir, ancak bu doğal yöntemleri diş hijyeni rutininize dahil ederek önlenebilir ve ortadan kaldırılabilir! Diş hekimine ziyaretlerinizi daha düzenli hale getirin ve ağız hijyeninizi mümkün olduğunca kontrol altında tutun.