Selülit nasıl geçer? Selülit neden olur, kahve selülit yapar mı? 9 soruda selülite dair merak edilenler

Selülit, deri altındaki yağ hücrelerinin büyümesi ve bağ dokusuna baskı yapması sonucu meydana geliyor. Genellikle kadınlarda kalça, basen, bacak ve karın bölgelerinde portakal kabuğu gibi bir görünüm oluşturabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ömer Gezdur selülit hakkında merak edilenleri detaylıca anlattı.

Selülit Nedir?

Selülit, deri yüzeyinde çukurlu, tümsekli portakal kabuğu benzeri bir görünüme neden olan ve genellikle kalça, uyluk ve karın bölgesini etkileyen lokalize bir estetik cilt problemidir. Selülit, özellikle kadınlar arasında daha çok yaygındır.

Selülit Nasıl Oluşur?

Selülit, deri altındaki yağ hücrelerinin büyümesi ve bağ dokusuna baskı yapması sonucu oluşur. Bu durum, bağ dokusunun elastikiyetini kaybetmesine ve cildin yüzeyinde çukurlu bir görünümün oluşmasına neden olur.

Selülit Neden Olur?

Selülit sorununun nedeni tam olarak bilinmese de, oluşumunda birçok faktör rol oynar:

1. Genetik Faktörler: Ailede selülit öyküsü varsa, bireyin selülit geliştirme olasılığı daha yüksektir.

2. Hormonlar: Östrojen, insülin, noradrenalin, tiroid hormonları ve prolaktin selülit gelişiminde rol oynayabilir.

3. Stres: Stres durumunda adrenalin ve noradrenalin düzeylerinin yükselir. Yükselmesi durumunda vücut yağ oranını arttırarak selülit oluşumuna neden olabilir.

4. Yaşam Tarzı: sağlıksız beslenme, az su tüketimi, sigara kullanımı ve hareketsizlik selülit oluşumunu artırabilir.

5. Cilt Yapısı ve Yaşlanma: Yaşlandıkça cildin elastikiyeti azalır ve selülit oluşumu artar.

Selülit Hangi Durumlarda Daha Çok Görülür?

Kadınlarda: Kadınlar, hormonal farklılıklar ve deri yapısı nedeniyle selülite daha yatkındır.

Kilo Artışı: Aşırı kilo alımı , ya da hızlı kilo alıp verme selüliti artırabilir.

Hareketsizlik: Dolaşımın yavaşlaması ve kasların zayıflaması selüliti tetikleyebilir.

Genetik: Ailesinde selülit olan kişilerde daha sık görülür.

Düzensiz Beslenme: Yüksek yağ, şeker ve tuz içeren beslenme düzenleri selüliti artırabilir.

Kahve Selülit Yapar mı?

Kahve tüketimi doğrudan selülit yapmaz. Ancak, fazla kafein tüketimi vücutta su tutulumuna neden olabilir ve dolaşımı etkileyebilir. Bununla birlikte, kahve bazlı kremler ve peelingler, topikal olarak kullanıldığında selülit görünümünü azaltmada faydalı olabilir.

Selülitin Zararı Var mı?

Selülit, genellikle sağlık açısından zararlı değildir ve tıbbi bir sorun olarak kabul edilmez. Ancak, estetik açıdan rahatsız edici olabilir ve kişinin özgüvenini etkileyebilir.

Selülit Nasıl Geçer?

Selüliti tamamen geçirecek kesin bir çözüm yoktur, ancak görünümünü azaltmak için çeşitli yöntemler vardır:

1. Düzenli Egzersiz: Özellikle kasları güçlendiren ve kan dolaşımını artıran , yağ oranını azaltan egzersizler faydalıdır.

2. Sağlıklı Beslenme: Dengeli bir diyet, özellikle lifli gıdalar tüketmek selülit görünümünü azaltabilir.

3. Su Tüketimi: Bol su içmek cildin elastikiyetini artırır ve toksinlerin atılmasını sağlar.

4. Masaj ve Kremler: Selülit kremleri ve düzenli masaj, kan dolaşımını artırarak selülit görünümünü hafifletebilir.

Selülitin Tedavisi Var mı?

Evet, selülitin tedavisi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ancak bu tedaviler tamamen selüliti yok etmeyip görünümünü azaltmayı hedefler.

Lazer Tedavisi : Lazer tedavileri, cilt altındaki yağ hücrelerini hedef alarak selülit görünümünü azaltabilir. Bu tedavi, cildin sıkılaşmasına ve kan dolaşımının iyileşmesine yardımcı olur.

: Lazer tedavileri, cilt altındaki yağ hücrelerini hedef alarak selülit görünümünü azaltabilir. Bu tedavi, cildin sıkılaşmasına ve kan dolaşımının iyileşmesine yardımcı olur. Radyofrekans Tedavisi : Radyofrekans tedavisi, cildin alt katmanlarına ısı enerjisi göndererek yağ hücrelerini küçültür ve cildi sıkılaştırır. Bu yöntem, selülit görünümünü azaltmada etkili olabilir.

Radyofrekans tedavisi, cildin alt katmanlarına ısı enerjisi göndererek yağ hücrelerini küçültür ve cildi sıkılaştırır. Bu yöntem, selülit görünümünü azaltmada etkili olabilir. Mezoterapi ; Mezoterapi, cilt altına küçük iğnelerle çeşitli ilaç, vitamin ve minerallerin enjekte edilmesi yöntemidir, cildin sıkılaşmasını sağlar.

Mezoterapi, cilt altına küçük iğnelerle çeşitli ilaç, vitamin ve minerallerin enjekte edilmesi yöntemidir, cildin sıkılaşmasını sağlar. Akustik Dalga Tedavisi ; Akustik dalga tedavisi, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak cilt altındaki bağ dokusunu uyarır ve selülit görünümünü azaltır. Bu yöntem, kan dolaşımını ve lenfatik drenaji iyilestirir.

Akustik dalga tedavisi, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak cilt altındaki bağ dokusunu uyarır ve selülit görünümünü azaltır. Bu yöntem, kan dolaşımını ve lenfatik drenaji iyilestirir. Topikal Kremler ve Losyonlar : Selülit karşıtı kremler ve losyonlar, cildi sıkılaştırıcı ve dolaşımı artırıcı bileşenler içerir. Düzenli kullanımda selülit görünümünü azaltabilirler.

Selülit karşıtı kremler ve losyonlar, cildi sıkılaştırıcı ve dolaşımı artırıcı bileşenler içerir. Düzenli kullanımda selülit görünümünü azaltabilirler. Cerrahi Yöntemler : Liposuction gibi cerrahi yöntemler, cilt altındaki yağ hücrelerini fiziksel olarak uzaklaştırarak selüliti azaltabilir. Ancak bu yöntemler invazivdir ve riskler taşır.

Selülitten Korunma Yolları Nelerdir?

1. Düzenli Egzersiz Yapmak: Özellikle kardiyo ve direnç egzersizleri. Yürüyüş, koşu, bisiklet gibi kardiyovasküler egzersizler yağ yakımını artırarak selülit görünümünü azaltabilir.Ağırlık kaldırma ve vücut ağırlığı ile yapılan egzersizler kasları güçlendirir ve cildin daha sıkı görünmesini sağlar.

2. Sağlıklı ve Dengeli Beslenmek: Yağ ve şeker oranı düşük, lif açısından zengin gıdalar tüketmek. Meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız proteinlerden zengin bir diyet, cilt sağlığını destekler ve selüliti azaltabilir

3. Bol Su İçmek: Günlük su tüketimini artırmak. Vücudu nemli tutar ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

4. Sigara ve Alkolü Sınırlamak: Bu maddeler cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir.

5. Cilt Bakımı: Düzenli olarak cilt nemlendiricileri ve selülit karşıtı ürünler kullanmak.

6. Düzenli Masaj: Kan dolaşımını artırarak selülit oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir.

Selülit, estetik bir problem olarak görülse de, Selülit yönetimi, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve cilt bakımı gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile desteklenebilir. Ayrıca, farklı tedavi yöntemleri ile selülitin görünümü azaltılabilir.