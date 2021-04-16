Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şevket Çoruh, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Geleneksel kavuğun 6. sahibi olan Şevket Çoruh, twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" dedi.

Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun. — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) April 15, 2021

TÜRKİYE'DE SON KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Nisan itibarıyla, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüs nedeniyle 297 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 845 oldu.

Türkiye'deki toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye ulaştı. Son tabloya göre toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957, koronavirüs kaynaklı vefat sayısı 35 bin 31, ağır hasta sayısı ise 3 bin 80 oldu.