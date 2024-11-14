Soğuk algınlığı için 18 doğal yöntem: Semptomları hafifletin!

Kendinizi sürekli boğaz ağrısı, tıkanıklık veya öksürükle mücadele ederken buluyorsanız, yalnız değilsiniz. Bazı insanlar zayıf bağışıklık, stres veya mikroplara maruz kalma gibi faktörler nedeniyle bu hastalıklara daha yatkındır. Soğuk algınlığı ve grip belirtileri günlük rutininizi bozabilir, odaklanmanızı, uyumanızı veya hatta yataktan çıkmanızı zorlaştırabilir. Ancak endişelenmeyin; soğuk algınlığı ve grip için belirtileri hafifletmeye, bağışıklığınızı artırmaya ve kendinizi en iyi şekilde hissetmenize yardımcı olabilecek basit ipuçları ve doğal reçeteler vardır.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE NE SEBEP OLUR?

Soğuk algınlığı ve gribe virüsler neden olur: Rinovirüsler soğuk algınlığına, influenza virüsü ise gribe neden olur. Bu virüsler, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında veya virüsle kirlenmiş yüzeylere dokunduğunda havaya yayılır. Enfekte kişilerle yakın temas, zayıf bağışıklık, stres, uyku eksikliği ve kötü beslenme duyarlılığınızı artırabilir. Her iki hastalık da öncelikle solunum sistemini etkileyerek tıkanıklık, boğaz ağrısı, öksürük ve ateş gibi semptomlara yol açar.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP İÇİN 18 DOĞAL İPUCU

Semptomlardan hızlı bir şekilde kurtulmanıza ve iyileşmenizi hızlandırmanıza yardımcı olabilecek soğuk algınlığı ve grip için 18 ipucu ve ev ilaçları şunlardır:

1. Zencefil

Zencefil, soğuk algınlığı ve grip belirtileri de dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar için uzun zamandır doğal bir çare olarak kullanılmaktadır. Tıkanıklığı, boğaz ağrısını ve vücut ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahip gingerol gibi biyoaktif bileşikler içerir. National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışma, zencefil özütünün antiviral özellikleri nedeniyle soğuk algınlığı belirtilerinin şiddetini azaltabileceğini ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabileceğini bulmuştur.

2. Sarımsak

Sarımsak, soğuk algınlığı ve gribe karşı iyi bilinen bir diğer ev ilacıdır. Antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu gösterilen kükürt içeren bir bileşik olan allisin içerir. Cochrane Kütüphanesi'nde yayınlanan bir çalışma, sarımsağın soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu ve hatta ilk etapta hastalanmanızı önlemeye yardımcı olabileceğini buldu.

3. Bal

Bal, genellikle soğuk algınlığı ve gribin iki yaygın semptomu olan boğaz ağrısı ve öksürük için yatıştırıcı bir ilaç olarak kullanılır. Enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilecek doğal antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve yoğun kıvamı, tahrişi azaltmak için boğazı kaplamaya yardımcı olur. Cochrane Sistematik İncelemeler Veritabanı'nda yayınlanan bir çalışma, balın çocuklarda öksürük semptomlarını azaltmada bazı reçetesiz öksürük ilaçları kadar etkili olduğunu buldu.

4. C Vitamini

C Vitamini, soğuk algınlığı için en iyi doğal ilaçlardan biridir. Bağışıklık sistemini desteklemede önemli bir rol oynayan ve vücudu zararlı patojenlere karşı korumaya yardımcı olan bir antioksidandır. Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, düzenli bir diyetle tüketildiğinde, C vitamini açısından zengin yiyecekler bağışıklığı artırabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.

5. Probiyotikler

Probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyen ve bağışıklık fonksiyonunu etkileyebilen yararlı bakterilerdir. National Center for Complementary and Integrative Health'te yayınlanan bir çalışma, soğuk algınlığı ve gribe karşı evde tedavi olarak probiyotik almanın üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabileceğini buldu. Yoğurt gibi probiyotik yiyecekler ayrıca kemik sağlığı için harika olan protein ve kalsiyum sağlar.

6. Ekinezya

Kuzey Amerika'ya özgü mor bir bitki olan ekinezya, soğuk algınlığı ve grip tedavisi için yaygın olarak bitkisel bir ev ilacı olarak kullanılır. Bitki, bağışıklık sistemini uyarabilen ve iltihabı azaltabilen bileşikler içerir. Journal of Children'da yayınlanan bir araştırmaya göre, ekinezya kullanımı soğuk algınlığı riskini azaltmaya ve çocuklarda yaygın soğuk algınlığı semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.

7. Susuz kalmayın

Hasta olduğunuzda susuz kalmamak önemlidir, çünkü mukusun gevşemesine yardımcı olur, boğazınızı nemli tutar ve susuzluğu önler. Su, bitki çayları ve et suları gibi sıvılar harika seçeneklerdir. Özellikle ateşiniz varsa veya burun tıkanıklığı yaşıyorsanız bol su içtiğinizden emin olun.

8. Esansiyel yağlar

Flavour and Fragrance dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre okaliptüs, nane ve lavanta gibi esansiyel yağlar soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Örneğin okaliptüs yağı, burun tıkanıklığını gidermeye ve solunum sistemindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen okaliptol içerir. Tıkalı burun ve sinüs basıncının semptomlarını hafifletmek için bir difüzör kullanabilir veya buharını doğrudan içinize çekebilirsiniz.

9. Tuzlu su gargarası

Tuzlu su gargarası, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı için en yaygın ancak etkili ev ilaçlarından biridir. Scientific Reports'ta yayınlanan bir çalışmada, tuzlu su solüsyonunun şişliği azaltmaya, mukusu gevşetmeye ve bakterileri öldürmeye yardımcı olduğu, üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlediği ve tedavi ettiği belirtiliyor. Boğaz tahrişi ve rahatsızlığından kurtulmak için günde birkaç kez tuzlu su ile gargara yapın.

10. Nemlendirici

Kuru hava, burun kanallarınızı ve boğazınızı tahriş ederek soğuk algınlığı veya grip semptomlarını şiddetlendirebilir. Soğuk algınlığı için ev ilacı olarak bir nemlendirici kullanmak, havadaki nemi korumaya yardımcı olarak tıkanıklık, boğaz ağrısı ve kuru ciltten kaynaklanan rahatsızlığı azaltabilir. Nemlendirilmiş hava ayrıca mukusun incelmesine yardımcı olarak atılmasını kolaylaştırabilir.

11. Neti potu kullanın

Neti pot, burun yıkama için kullanılan bir cihazdır ve mukus, alerjenler ve bakterileri temizleyerek tıkanıklığı ve sinüs basıncını hafifletmeye yardımcı olabilir. National Center for Complementary and Integrative Health'de yayınlanan bir çalışmada belirtildiği gibi, şişliği azaltabilir ve burnunuzdan nefes alma yeteneğinizi iyileştirebilir.

12. Burnunuzu sık sık sümkürün

Sinüslerde birikmesini ve daha fazla tıkanıklığa neden olmasını önlemek için, özellikle hasta olduğunuzda mukusu düzenli olarak temizlemek önemlidir. Burnunuzu nazikçe sümkürmek mukusu temizlemeye ve sinüs enfeksiyonları gibi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

13. Ilık banyo

Ilık bir banyo, grip sırasında yaygın olan vücut ağrılarına karşı rahatlatıcı bir rahatlama sağlayabilir. Sıcaklık, gergin kasları gevşetmeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, sudan gelen buhar hava yollarını açmaya yardımcı olarak nefes almayı kolaylaştırır. Banyonuza Epsom tuzu eklemek, ağrıları hafifletmeye ve vücudunuzu detoksifiye etmeye yardımcı olabilir ve soğuk algınlığı ve grip için etkili bir ev ilacı görevi görebilir.

14. Sıcak kalın ve dinlenin

Hasta olduğunuzda, vücudunuzun enfeksiyonla savaşmak için ekstra dinlenmeye ihtiyacı vardır. Sıcak kalmak ayrıca titremeyi önlemeye ve ateşiniz olduğunda rahatlığı korumaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, sıcak battaniyelere sarılı kalın, şekerleme yapın ve fiziksel strese neden olan herhangi bir fiziksel aktiviteden kaçının.

15. Çorba için

Susuzluğunuzu gidermek ve boğaz rahatsızlığınızı gidermek için gün boyunca çorba, bitki çayları veya ılık su yudumlayın. Ilık su içmek, boğazınızı yatıştırabilen, sindirime yardımcı olabilen ve sizi nemli tutabilen soğuk algınlığı ve grip için en iyi ev ilaçlarından biridir. Ayrıca kan dolaşımını da teşvik ederek iyileşme sürecine yardımcı olabilir. Soğuk içeceklerden kaçının çünkü boğazınızı tahriş edebilir ve semptomları kötüleştirebilir.

16. Menthol merhem

Mentol, birçok reçetesiz soğuk algınlığı ve grip ilacının temel bir bileşenidir çünkü hava yollarını açmaya yardımcı olabilen bir soğutma etkisine sahiptir. Göğsünüze ve boğazınıza mentol merhemleri veya balsamları uygulamak tıkanıklık ve öksürüğü hafifletebilir. Tıkanıklığı gidermek için yatmadan önce göğsünüze, sırtınıza veya boğazınıza az miktarda mentol merhem sürün.

17. Başınızın altına fazladan bir yastık koyarak uyuyun

Soğuk algınlığı veya grip olduğunuzda, uyurken başınızı yükseltmek tıkanıklığı azaltmaya ve nefes almayı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Başınızı fazladan bir yastıkla destekleyerek sinüslerinizde ve hava yollarınızda mukus birikmesini önlemeye yardımcı olursunuz.

Rahatsız edici semptomlardan hızlı bir şekilde kurtulmak için soğuk algınlığı ve grip için bu ipuçlarını ve doğal yöntemleri deneyin! Ancak, sorunu önlemek için doktorunuza danışmayı unutmayın.