Sürekli başınız dönüyor mu? Baş dönmesinden kurtulmanın 7 yolu

Kendinizi sık sık baş dönmesi yaşarken mi buluyorsunuz? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Pek çok kişi bayılacakmış gibi hissetmekten, çevrenin hareket ettiğinden veya kendi etrafında döndüğünü hissetmekten şikayetçidir. Genellikle bulantı veya kusma ile birlikte ortaya çıkar. Baş dönmesi tıbbi bir durum olmasa da hipotansiyon (düşük tansiyon), hareket hastalığı, anksiyete bozukluğu, aşırı ısınma ve dehidrasyon gibi altta yatan bir nedenin belirtisi olabilir. Baş dönmesi genellikle zamanla kendi kendine geçer. Baş dönmesinden kurtulmanın yollarını arıyorsanız, bir nörologdan size nasıl yapılacağını anlatmasını istedik.

BAŞ DÖNMESİ HİSSİNİN NEDENLERİ

Sürekli baş dönmesi hissi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. İşte bunun bazı yaygın nedenleri:

Vestibüler bozukluklar veya Meniere hastalığı gibi iç kulak sorunları dengeyi bozar.

Düşük tansiyon, dehidrasyon veya anemi de baş dönmesini tetikleyebilir.

Migren veya anksiyete gibi durumlar çevresel uyaranlara karşı duyarlılığı artırarak baş dönmesine neden olur.

Özellikle kan basıncını etkileyen ilaçlar baş dönmesine neden olabilir.

Multipl skleroz veya felç gibi nörolojik problemler, beyin ile vücut arasındaki sinyalleri bozarak baş dönmesine neden olur.

Ayrıca yetersiz uyku, stres veya kötü beslenme de semptomları şiddetlendirebilir.

BAŞ DÖNMESİNDEN KURTULMAK İÇİN 7 İPUCU

1. Susuz kalmayın

Dehidrasyon baş dönmesinin yaygın bir nedenidir. Nörolog Dr. Madhukar Bhardwaj, "Gün boyunca, özellikle sıcak havalarda veya fiziksel aktivite sırasında yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun" diyor. Aşırı kafein ve alkol tüketiminden kaçının çünkü bunlar dehidrasyona da katkıda bulunabilir.

2. Dengeli beslenmeyi sürdürün

Düşük kan şekeri seviyeleri baş dönmesini tetikleyebilir. Karmaşık karbonhidratlar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağların bir kombinasyonunu içeren düzenli, dengeli öğünleri hedefleyin. Kan şekeri seviyesini sabit tutmak için öğün atlamaktan kaçının ve kuruyemiş, meyve veya tam tahıllı kraker gibi atıştırmalıkları tercih edin.

3. Stresi yönetin

Stres ve kaygı baş dönmesi semptomlarını şiddetlendirebilir. Stresi hafifletmeye ve genel refahı artırmaya yardımcı olmak için derin nefes alma, meditasyon veya yoga gibi rahatlama tekniklerini uygulayın. Kişisel bakım faaliyetlerine öncelik verin ve size neşe ve rahatlama getiren hobilerle meşgul olun.

4. Düzenli egzersiz yapın

Fiziksel aktivite dolaşımı iyileştirir, kasları güçlendirir ve dengeyi artırır; bunların hepsi baş dönmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Dr Bhardwaj, "Yürüyüş, yüzme veya hafif esneme gibi keyif aldığınız ve güvenle gerçekleştirebileceğiniz egzersizleri seçin" tavsiyesinde bulunuyor. Yavaşça başlayın ve kondisyon seviyeniz geliştikçe yoğunluğu kademeli olarak artırın.

5. Sakin kalın

Isı baş dönmesini şiddetlendirebilir, bu nedenle sıcak ortamlarda serin kalmaya çalışın. İç mekanda konforlu bir sıcaklığı korumak için fan veya klima kullanın. Sıcak bir günde dışarı çıkmanız gerekiyorsa hafif, nefes alabilen giysiler giyin ve mümkün olduğunca gölge arayın. Ayrıca vücut sıcaklığınızı düzenlemeye yardımcı olması için yanınızda bir şemsiye veya serinletici bir havlu taşımayı düşünün.

6. Tetikleyicilerden kaçının

Baş dönmesi belirtilerinizi kötüleştiren tetikleyicileri tanımlayın ve bunlardan kaçının. Yaygın tetikleyiciler arasında ani hareketler, parlak ışıklar, yüksek sesler ve güçlü kokuların olduğu ortamlar yer alır. Baş dönmesi olaylarını önlemek için mümkün olduğunca bu tetikleyicilere maruz kalmayı en aza indirmeye çalışın.

7. İyi duruş uygulayın

Kötü duruş, kan akışını ve sinir fonksiyonunu etkileyerek baş dönmesine neden olabilir. Boynunuzdaki ve sırtınızdaki gerilimi azaltmak için otururken, ayakta dururken ve yürürken doğru duruşu koruyun. Ayrıca dizüstü bilgisayarınızda çalışırken vücudunuzu esnetmek için ara verdiğinizden emin olun.

Bu ipuçları baş dönmesinden kurtulmanıza yardımcı olsa da baş dönmesi devam ederse veya kötüleşirse sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir!