Tenisçi dirseği nedir? Adım adım tenisçi dirseği egzersizleri

El bileğinizde ya da dirseğinizde uzun zaman ağrı hissediyorsanız tenisçi dirseği problemiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Peki, tenisçi dirseği ile nasıl baş edebiliriz? Fizyoterapist Necdet Döner anlatıyor...

TENİSÇİ DİRSEĞİ NEDİR?

Tenisçi dirseği tenis sporcularında daha sık görüldüğü için bu adı almıştır. Adının bu şekilde olması tenis sporcuları kollarının ve bileklerinin sık kullanmasından kaynaklıdır. Dirseğin dış kısmında ağrı ve hassasiyet ile karakterize bir sağlık problemidir. Diğer ismi lateral epikondilittir. Dirseğin dış bölgesinde kemiğe yapışma noktası olan tendonun mikro yırtık oluşması sonucu gelişir. Tekrarlayıcı ve zorlayıcı hareketlerle buradaki küçük yırtıklar kişiye daha da rahatsızlık verebilir. El bileğine binen yük arttıkça ağrının şiddeti de artabilir.

TENİSÇİ DİRSEĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Her ne kadar tenis sporcularında görülse de kasaplarda, marangoz, ressamlar, tekrarlayıcı aktivitelerle uğraşılan meslek gruplarında da görülmektedir.

TENİSÇİ DİRSEĞİ BELİRTİLERİ

Dirsek bölgesinde ağrı ve hassasiyet

El bileğini yukarı doğru kaldırırken ağrı

Güçsüzlük ve kavrama gücünde zayıflık

Dirsek çevresindeki kasların gergin olması

TENİSÇİ DİRSEĞİ EGZERSİZLERİ

-Lateral epikondilitte egzersizleri yaparken sadece dirsek bölgesine odaklanılmamalıdır. Aynı şekilde el bileği omuz kasları da güçlendirilmelidir.

-Yumruk sıkma egzersizi yapılabilir. Elimize sıkabileceğimiz bir nesneyi alıp, bu bir hamur olabilir. Hamuru sıkabildiğimiz kadar sıkıp bırakarak on tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz.

-Havlu bükme egzersizi yapabilirsiniz. Her iki elinizle havluyu tutun. Havlunun suyu sıkıyormuş gibi zıt yönde çevirme yaparak on tekrar olacak şekilde yapın.

-Bir sonraki egzersiz olarak dirsek bükmeyi yapabilirsiniz. Elinize dolu bir su şişesi alın, kolunuzla kendinize doğru çekin. Ardından uzatarak başlangıç konumuna getirin bunu da on beş tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz.