Terlemenin sizin için gerçekten iyi olmasının 4 nedeni

Terlemek en sevdiğiniz şey olmayabilir, ama aslında gerekli. Birmingham, Alabama'daki Skin Wellness Dermatology'nin kurucusu ve tıbbi direktörü ve University'de dermatolog Corey L. Hartman, terlemenin vücut sıcaklığınızı düzenlemeye yardımcı olan doğal bir vücut işlevi olduğunu açıklıyor.

Ekrin ter bezleri olarak bahsettiğimiz bahsettiğimiz ter, kanın sulu kısımlarından elde edilen tuzlu türdür ve cildinizin yüzeyindeki 2 ila 5 milyon ekrin ter bezi salınır. Kanada, Ottawa'daki Carleton Üniversitesi'nde bilim muhabiri ve gazetecilik profesörü ve The Joy of Sweat adlı yeni kitabın yazarı Sarah Everts , "Vücut ısımız yükseldiğinde bizi serinletmek için dışarı taşan maddeler bunlar" diyor.

Vücut ısınızı kontrol altında tutma yeteneği etkileyici olsa da ekrin terinin tek doğal ve sağlıklı faydası bu değildir. İşte bu tuz bazlı sıvının size fayda sağlayabileceği araştırma destekli diğer dört yol...

1. Terleme Cildiniz İçin İyidir

Dr. Hartman'a göre terin cildi serinlettiği, toksinleri yüzeye çıkardığı (hepsi olmasa da bazıları, çünkü detoks karaciğer ve böbreklerinizin işidir) ve cilde parlaklık verdiği bilinmektedir. Bu parlaklık, gözeneklerinizden sızan su damlacıklarının nemlendirici görevi görmesinden kaynaklanmaktadır. Araştırmalar, terlemenin cilt nemini artırabileceğini ve koruyarak bazı enflamatuar cilt hastalıklarını önleyebileceğini göstermektedir.

Faydalarına rağmen cildinizi uzun süre ter içinde bırakmak zararlı olabilir. Hartman, "Aşırı terin cilde oturmasına veya daha kötüsü ciltte ve terli giysilerle [engellenmesine] izin vermek; akne patlamalarına neden olabilir, enfeksiyonu teşvik edebilir ve foliküliti veya saç köklerinin iltihaplanmasını kötüleştirebilir" diyor.

"Deri bakterileri sıcak, ıslak bir ortamı sever ve cildiniz sıcak ve ıslak olduğunda gelişir. Bu bakteriler daha sonra kıl köklerinde birikir ve agresif bir şekilde tedavi edilmezse kaşıntılı, tahriş edici ve hiperpigmentasyona yol açabilen irin şişliklerine ve iltihaplanmaya neden olabilir. "

Uzun lafın kısası, terleme cilt için iyidir, ancak sivilceleri ve diğer cilt tahrişlerini önlemek için terledikten sonra yüzünüzü ve vücudunuzu yıkadığınızdan emin olun.

2. Ter Mutlu Eder

Evet gerçekten! Sıcakken, kalbin pompalama hızını alır. Everts, "İç kısımdan gelen sıcak kan, derinin yakınındaki damarları geçebilir, terleyerek soğuyabilir ve ardından iç kısmı soğutmak için geri dönebilir" diye açıklıyor. "Kalbiniz için bu egzersiz, size biyokimyasal bir neşe ve katarsis akışı sağlayan endorfinler gibi mutlu hormonları serbest bırakır."

Terli benliğiniz, etrafınızdakileri de daha mutlu hissettirebilir. 2015 yılında yapılan bir araştırmada, erkekler korku, mutluluk veya nötr bir duygusal durum yaratmayı amaçlayan video klipler izlediler. Daha sonra ter örnekleri topladılar ve kadınları bunlara maruz bıraktılar. Sonuç: "mutlu ter" koklayıcılar, ağız köşelerinin yukarı doğru dönmesi, yanakların kalkması ve göz çevresindeki derinin kırışması gibi mutluluk özellikleri sergilediler.

3. Terleme Kalbinizi Destekler

Bir saunanın 150°F ile 195°F arasında değişebilen kuru sıcağında oturmak şüphesiz terlemeye neden olan bir olaydır. Sauna vücut ısınızı yükselttiği için vücudunuz terleyerek kendini serinletmek için fazla mesai yapar. Aslında sauna seansı sırasında yaklaşık 1/2 kilogram ter salgılayabilirsiniz.

Nedeni şu: Jama Internal Medicine'de yayınlanan 20 yıllık bir Finlandiya çalışması, saunada düzenli olarak terleyen (haftada dört kez düşünün) kişilerin yalnızca daha az ani kalp ölümü değil, aynı zamanda daha düşük ölümcül koroner kalp hastalığı, ölümcül kardiyovasküler hastalık olduğunu buldu. Bonus fayda: Journal of Human Hypertension'da yapılan bir araştırma, saunada geçirilen 30 dakika gibi kısa bir sürenin bile kan basıncındaki düşüşle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

4. Çok Terlemek, Fit Olduğunuz Anlamına Gelir

Everts, "Aktif sporcular, aktif olmayan kişilere göre tipik olarak daha erken ve daha fazla terler ve sporcunun antrenmana başlamadan önce sahip olacağından daha fazla terler" diye açıklıyor. "Bunun nedeni, atletik vücutların, bu birey aktif hale geldiğinde gerçekten aktif hale geldiğini öğrenmesidir ve en iyisi bekleme süresi stratejisini hemen başlatmaktır."

Bir PLOS ONE çalışması bunu doğrulamaktadır. Araştırmacılar, bir grup uzun mesafe koşucusunu ve hareketsiz insanları bisiklete binme seanslarına sokarak değerlendirdiklerinde, gruptaki koşucular sadece daha çabuk terlemekle kalmadılar, aynı zamanda daha fazla ter bezini aktive ederek aktif olmayanlara göre daha yoğun bir akıntıya neden oldular.