İlkbaharda koltuk altı bakımı yapmanın 5 kolay yolu

DÜZENLİ PEELİNG YAPIN

Yüz gibi, koltuk altları da cilt hassasiyeti ve tahrişinden etkilenebilir. Bu amaçla, ölü deri hücrelerini ve birikintileri manuel olarak temizleyen maskeler veya peelinglerle nazikçe yok edebilirsiniz. Dr. Zalka, Kötü kokuya neden olan bakterileri engellemek ve cildin mikrobiyomunun doğal dengesini sıfırlamak için meyve bazlı glikolik asitleri probiyotikler ve antioksidan açısından zengin bileşenlerle bir araya getiren yenilikçi Koku Önleyici Pedleri öneriyor.