İlkbaharda koltuk altı bakımı yapmanın 5 kolay yolu
Günlük rutinimiz içinde koltuk altları en sık kontrol ettiğimiz yerlerin başında geliyor. Terleme dolayısıyla elimizi sürekli üzerinde tutuyoruz. Deodorantların yanı sıra koltuk altı bakımı yapmak için size önereceğimiz bu 5 kolay yolu mutlaka denemelisiniz...
Koltuk altı bakımını son yıllarda yeni bir kategori alanı olarak görmekteyiz. Son iki yılda olduğu gibi çoğumuz için özellikle merak uyandıran bir kategori oldu koltuk altı bakımı.
İşte koltuk altı problemi yaşayanlar için koltuk altlarınızı nasıl detokslayabileceğinize ve besleyebileceğinize dair iyi bir rehber:
HER GÜN YIKAYIN
Koltuk altları, vücudun intertrijinöz bölge olarak kabul edilen bir parçasıdır; bu, cildin katlanması nedeniyle hava akımı olmaması, nemli olmaya eğilimli olduğu ve genellikle belirli bakteri ve mantar-maya organizmalarını barındırabileceği anlamına gelir. Dr. Zalka, "İstenmeyen nemi azaltmak ve mikrobiyomun doğal dengesini korumak için uygun bakım ve temizlik önemlidir" diyor.
DÜZENLİ PEELİNG YAPIN
Yüz gibi, koltuk altları da cilt hassasiyeti ve tahrişinden etkilenebilir. Bu amaçla, ölü deri hücrelerini ve birikintileri manuel olarak temizleyen maskeler veya peelinglerle nazikçe yok edebilirsiniz. Dr. Zalka, Kötü kokuya neden olan bakterileri engellemek ve cildin mikrobiyomunun doğal dengesini sıfırlamak için meyve bazlı glikolik asitleri probiyotikler ve antioksidan açısından zengin bileşenlerle bir araya getiren yenilikçi Koku Önleyici Pedleri öneriyor.