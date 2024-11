Trump'tan Doktor Mehmet Öz kararı

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

Trump, salı günü yaptığı açıklamada “Dr. Öz'ü uzun yıllardır tanıyorum ve ülkemizin yeniden büyük ve sağlıklı olabilmesi için Amerika'daki herkesin mümkün olan en iyi sağlık hizmetini almasını sağlamak üzere mücadele edeceğinden eminim" dedi.

Mehmet Öz ise X hesabından yaptığı açıklamada "CMS'ye liderlik etmek üzere aday gösterilmekten onur duyuyorum" dedi.





I am honored to be nominated by @realDonaldTrump to lead CMS. I look forward to serving my country to Make America Healthy Again under the leadership of HHS Secretary @RobertKennedyJr. pic.twitter.com/aYIQJHG5Ej